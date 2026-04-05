Konzert-Lesung mit der Emmy-Hennings-Band

Die Chansonsängerin Stefanie Oeding präsentiert zusammen mit drei Musikern ein literarisch-musikalisches Programm, welches das Leben und Werk der in Flensburg geborenen Schriftstellerin, Kabarettistin und Diseuse Emmy Hennings (1885-1948) vielfältig beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die Vertonung von Gedichten, die mit poetischen und erläuternden Texten in einen farbigen Klangteppich verwoben werden.

Das Konzert präsentiert Stimmungen und Lebensgeschichte einer Künstlerin, die zu den Begründerinnen des Dadaismus gehört und deren Themen heute noch aktuell sind. Sie wurde zeitlebens von Hermann Hesse unterstützt, die FAZ bezeichnete sie als „Jahrhundertfrau der Avantgarde“.

Aktuell erscheint im Wallstein-Verlag eine 8-bändige Werkausgabe, welche die Bedeutung von Emmy Hennings´ schriftstellerischem Werk zur Geltung bringt.

Samstag, 18.04.2026, 17.00 Uhr

Stadtbibliothek, Flensburg

Veranstalter: Förderverein der Stadtbibliothek Flensburgin Kooperation mit der Emmy Hennings-Gesellschaft für Kulturaustausch e. V.

Vorverkauf: Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung Flensburg

Reservierungen in der Stadtbibliothek Flensburg