Das Best-Ager Festival und KLASSENTREFFEN 3.0 vom 17. bis 19. Juli 2025

Bewährtes sollte man unbedingt beibehalten und wiederholen!

Vor ziemlich genau zwei Jahren – im August 2023 – wurde auf dem ehemaligen Fliegerhorst Eggebek eine Premiere gefeiert: Das „Shelter Festival“ fand erstmalig statt, und alle – die teilnehmenden Bands, Künstler, und natürlich auch die Fans und Zuschauer waren hellauf begeistert!

Wir bleiben natürlich unserer musikalischen Linie der 80er & 90er Jahre treu. Auf geht’s in die 3. Runde SHELTER-Festival – das Best Ager Festival! #dieFeteGehtWeiter!

„Runde 3“

Das rockigste Klassentreffen geht in die nächste Runde. RADIO BOB präsentiert auch 2025 das Shelter Festival! Rocken wie in alten Zeiten in stilechter Kulisse rund um einen ehemaligen Militär-Hangar und in diesem Jahr erstmals drei Tage lang! Ein Wochenende, ein Event und eine Party für alle „Best Ager“!

Der Ablauf in 2025

Das „Warm Up“

Auf unserem Festival gehört die Disco-Stage im Shelter exklusiv den ehemaligen DJs aus den „Dissen“ Fantasy oder Wagenrad. Während FRANK RAVEN bereits am Donnerstag, den 17.07.25, mit einem bunten Blumenstrauß der 90er Jahre auffährt, übernimmt DJ MANNI am Freitag, den 18.07.2025, mit seiner legendären Rocknacht. Den Abschluss in der letzten Disco-Nacht – am Sonnabend, den 19.07.2025, feiern wir alle zu den Sounds von New Order oder Depeche Mode mit dem One And Only DJ ELVIS!

Doch bevor es musikalisch wird, wird dieses Festival traditionell und stilecht mit dem Start-Up Movie eröffnet. Auf Großbildleinwand und mit fettem Sound starten am Freitag, den 18.07.2025, ab 13:00 Uhr die Jets im SHELTER! Das Festival zeigt den 2. Teil der TOP-GUN Filme „TOP GUN II MAVERICK“. Wo sonst kann man das echte Gefühl einer startenden F-18 erleben?! Visier runter, Augen gerade aus – over and out!

Open Air Stage

Der Freitag

Den Opener machen am Freitag drei Jungs aus der Nähe von London. Sie nennen sich nach ihrem Frontman Zac: THE ZAC SCHULZE GANG.

Direkt danach gehts mit sauberem Rock weiter: BON SCOTT zeigt uns, wohin die Reise nun geht. Eine der besten AC/DC Tribute Bands Europas entert um 17:00 Uhr die Bühne auf dem satten Grün des ehemaligen Fliegerhorstes.

Am frühen Freitagabend kommt die 80s90s LIVEBAND mit einem prall gefüllten Rucksack an Hits um die Ecken.

Der Band CENTURY’S CRIME ist es gelungen den typischen Supertramp-Sound stimmlich wie musikalisch zu perfektionieren. Sie gelten nicht umsonst als die Besten! Freut euch auf Songs wie „Take the long way home“ oder “Breakfast in America”.

Als erster Headliner präsentiert sich dann am späten Freitagabend MESH. 1991 gründete sich die Synthie-Pop Formation aus Bristol. Eine gewisse Ähnlichkeit zum Sound von Depeche Mode lässt sich nicht leugnen!

Der Sonnabend

Schon am „frühen Morgen“ öffnen wir das Infield um 12:00 Uhr und werden bereits um 13:00 Uhr wieder von der 80s90s BAND in Empfang genommen. Nicht lange warten, direkt wieder abtanzen ist hier das Motto. Für 15:30 Uhr sieht das Festival noch einen kleinen „Special Guest“ vor. Hierzu wird noch nichts verraten. Um 17:30 Uhr kommen dann unsere Freunde und Traditionsgäste von ILLEGAL 2001. Mit ihren Hits „A7“, „Nie wieder Alkohol“ oder „Dosenbier“ waren die Jungs auf jeder Party vertreten.

MOTÖRIZER aus Kiel sorgen seit 2012 live als Motörhead-Cover-Band für Furore. Mit Original-Equipment und -Outfits zelebrieren sie mit ihrer „Motörhead Tribute Show“ die Musik von Lemmy Kilmister und seinen Kollegen. Am 19.07.2025 heißt es ab 19:00 Uhr: Ab die Post!!

EXTRABREIT geht es weiter mit der gleichnamigen Band: Von der skurrilen neuen deutschen Welle über deutschen Punk bis hin zum Mainstream. Mit ihrem charismatischen Frontmann Kai Hawaii hat die Hagener Band alles er- und überlebt! Spaß, Spielfreude und ein musikalischer Streifzug durch die 80er und 90er Jahre erwarten uns am frühen Abend um 20:15 Uhr.

Dann ist es endlich soweit: Unser diesjähriger HEADLINER wird am Samstag, den 19.07.2025, um 22:00 Uhr auf der Bühne erwartet: J.B.O haben vermutlich als einzige deutsche Band auf jedem großen und kleinen deutschen Festival gespielt. Nur unser hiesiges SHELTER FESTIVAL hat bisher noch in ihrer Galerie gefehlt. Aber das wird am 20.07.2025 Geschichte sein! Mit J.B.O werden wir die 3. Ausgabe des SHELTER FESTIVAL zumindest auf der Live-Bühne beenden!!

After Show

Und wer dann noch feiern kann, der weiß ja wo. Denn im SHELTER brennt noch Licht! DJ ELVIS freut sich zusammen mit euch die MAGIC NIGHT zum ultimativen Abschluss gebührend zu feiern. Denn dann hebt er ab und völlig losgelöst! OVER AND OUT!

Fazit

Wir meinen: Dieses neue Festival hat sich in kürzester Zeit im hohen Norden einen megaguten Ruf erworben, nicht zuletzt dank der Macher und Veranstalter-Crew, die das Festival nicht einfach nur machen, sondern überzeugt auch lieben. Die steigenden Besucherzahlen sprechen für sich. Der familiäre Festivalcharakter, die überaus freundliche und ausgelassene Grundstimmung sowie immer neue Highlights sorgen bei so manchem Gast für das Gefühl des „Nachhausekommens“!

Tickets und alle weiteren Infos unter www.shelter-festival.de

