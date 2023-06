Der international bekannte Meistergeiger Miha Pogacnik gastiert auf Einladung des Flensburger Forums für Soziale Dreigliederung zusammen mit der Musikerin und Sängerin Adriana von Runic Whittington im Kleinen Saal der Freien Waldorfschule Flensburg.

Miha Pogacnik ist Kulturbotschafter der Republik Slowenien. Er hat weltweit große völkerverbindende Sozial- und Musikprojekte initiiert.

Mit seiner ansteckenden Begeisterung für die klassischen Meisterwerke, vor allem für die Violin-Sonaten und Partiten von J.S. Bach, ist der Visionär seit fast einem halben Jahrhundert in unzähligen Bildungseinrichtungen, in Konzerthallen, an magischen Orten, wie dem Potala Palast in Tibet oder Teatro Amazonas in Manaus, sowie in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs.

Es erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ungewöhnlicher Abend mit großartiger Musik und Gedanken zur Sozialen Dreigliederung Rudolf Steiners, die Perspektiven zur Gesundung des sozialen Organismus in unserer Zeit eröffnen. Steiners Beobachtungen zu den unterschiedlichen Lebenskräften in den drei Bereichen des sozialen Organismus – Geistesleben, Rechts- und Staatsleben und Wirtschaftsleben – waren in den 1970er und 1980er Jahren Grundlage für die Installationen von Joseph Beuys zur Sozialen Kunst. Miha Pogacniks Kernvision ist es ebenfalls, über seine Musik das künstlerische Prinzip in jedem Menschen zu wecken und damit strukturelle Probleme in der Gesellschaft anzugehen. Er sagt: „Die Kunst muss aus der Unterhaltungsindustrie befreit werden! Dadurch wird die Gestaltungskraft der Kunst frei, um die Gesellschaft neu zu komponieren. Anstelle von politischer Position und Opposition tritt die Komposition!“

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird herzlich gebeten.

Anmeldungen sind erwünscht und können per E-Mail an gballhaus@gmail.com gesandt werden.

Mittwoch, 07.06.2023, 19.00 Uhr

Kleiner Saal der Freien Waldorfschule Flensburg