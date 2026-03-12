Outfield-Westwood ist eine Band aus dem hohen Norden, die es versteht, ihr Publikum mit einer Mischung aus Irish Folk und Rockballaden auf ihre eigene Art und Weise mitzureißen. Die mittlerweile fünfköpfige Band gibt es nun seit mehr als 10 Jahren. Da diese Musik in Deutschland und darüber hinaus zu einer der beliebtesten Musikrichtungen zählt, bekommt man auf die Frage danach meistens die Antwort: „Finde ich gut“.

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2436941

Freitag, 20.03.2026, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg