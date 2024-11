Weihnachtsmärkte und mehr...

In den letzten Wochen des aktuellen Jahres 2024 wird es wie in den Jahren zuvor wieder besinnlich und gemütlich. Allerorten liegt der Duft von gebrannten Mandeln, Mutzen und heißen Maronen in der Luft. Die Straßen erstrahlen im Lichterglanz, man trifft sich mit Familie, Freunden und Kollegen auf ein Heißgetränk an der Weihnachtsmarkt-Bude seines Vertrauens – mit anderen Worten: Die Weihnachtssaison ist wieder da!

Der graue, dunkle und meist doch eher triste November neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, dass es endlich wieder an der Zeit ist für ein wenig Weihnachtsstimmung. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und vielleicht ein paar weiße Flöckchen vom Himmel fallen, macht es besonders viel Freude, sich mit der Familie, Freunden oder den Kollegen bei einem Punsch (oder Glühwein, wie er von dem einen oder anderen Zugereisten genannt wird) aufzuwärmen und die gemütliche Atmosphäre zu genießen, die diese Zeit so einzigartig und besonders macht.

Wo Sie in diesem Jahr solche gemütlichen Momente mit Ihren liebsten Menschen erleben können? Wir haben einige Vorschläge für Sie zusammengestellt.

Flensburger Weihnachtsmarkt

Der Flensburger Weihnachtsmarkt 2024 lädt vom 25. November bis zum 31. Dezember zu einem ganz besonderen Wintererlebnis in die Altstadt ein.

Die zahlreichen warmen Lichter und die Hütten im nordischen Stil schmücken das Herz der Hafenstadt. Ein Gefühl von Hygge zieht in die Innenstadt ein, Kunsthandwerk und kulinarische Genusskünste reihen sich in den schmucken Buden zwischen Südermarkt und Nordermarkt aneinander. Zusätzlich zu dem vielfältigen Markttreiben können sich die großen und kleinen Besucher/innen auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen: Diverse Überraschungsaktionen, etliche weihnachtliche Stadtrundgänge und vieles mehr wartet auf den Besucher. Die Tourist-Information, in der Nikolaistraße 8 zu Hause, bietet während des Weihnachtsmarktes einen Service für kostenlose Einkaufs- und Gepäckaufbewahrung sowie das gern genutzte Weihnachtsmann-Postamt an: In den berühmten Weihnachts-Postkasten können Kinder selbst gebastelte und geschriebene Briefe an den Weihnachtsmann einwerfen, bis zum 15. Dezember. Eine Antwort ist jedem Kind gewiss – und ein Wunsch unter allen Einsendungen wird garantiert erfüllt!

Am 25. November findet die traditionelle und feierliche Eröffnung am Südermarkt statt. Alle Interessierten sind um 17 Uhr eingeladen, zusammen mit Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, dem Weihnachtsmann und seinen himmlischen Gefährten den Flensburger Weihnachtsmarkt einzuläuten. Weitere Informationen unter www.flensburger-foerde.de/weihnachtsmarkt.

Husum

Ohne Stress und Hektik Weihnachtseinkäufe erledigen, gleichzeitig auf den Spuren des Weihnachtsfans und Dichters Theodor Storm wandeln und sich zwischendurch mit heißen Futjes, frischen Waffeln, Bratwurst oder Crêpes stärken, das können Sie im festlich geschmückten Husum. Die „graue Stadt am Meer” verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein kleines Paradies für Weihnachtsfreunde. Der Husumer Weihnachtsmarkt findet vom 18. November bis 28. Dezember 2024 im Herzen Husums statt.

Längst hat sich der traditionelle Husumer Weihnachtsmarkt rund um den Tine-Brunnen zu einem gemütlichen Treffpunkt für Groß und Klein im Husumer Stadtzentrum entwickelt. Der Duft von Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln zieht durch die engen Gassen der Husumer Altstadt. Kunsthandwerk und Angebote für Kinder ergänzen das Ausstellerangebot.

Neben entspanntem Shoppen zum Weihnachtsfest in der Husumer Innenstadt sollte ein Besuch im ganzjährig geöffneten Husumer Weihnachtshaus eingeplant werden … Zahlreiche weihnachtliche Konzerte und Veranstaltungen runden das Angebot im Advent und zu Weihnachten in Husum ab.

Gut Oestergaard

Der Weihnachtsbaumverkauf auf Gut Oestergaard findet vom 05. bis 20. Dezember 2024 wieder auf dem Gutshof statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Sie sich Ihren Wunsch-Baum aussuchen. Für den Fall, dass Sie selbst die Axt schwingen möchten, haben Sie sowohl am 3. als auch am 4. Adventswochenende die Möglichkeit dazu, Ihren Weihnachtsbaum im Oestergaarder Wald direkt an der Ostsee auszusuchen und selbst zu schlagen. An den Wochenenden wird es besonders gemütlich, wenn es neben dem Tannenbaumverkauf auch Punsch und Kakao am Lagerfeuer sowie Leckeres vom Grill geben wird. Auch bei schlechtem Wetter finden alle Besucher im beheizten Bootshaus Platz und können dort den Punsch und selbstgebackene Waffeln mit Blick auf den Mühlenteich genießen!

Krusmølle

Als Bewohner der Grenzregion sind uns die dänischen Weihnachtstraditionen natürlich nicht fremd und wir wissen, dass unsere Nachbarn wahre Meister darin sind, Weihnachtsstimmung mit viel Liebe zum Detail zu verbreiten. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der Weihnachtsmarkt in Krusmølle. Knapp 45 Minuten von Flensburg entfernt tauchen Sie ein in eine ganz besonders nostalgische skandinavische Weihnachtswelt. Lassen Sie sich auf dem 2000 Quadratmeter umfassenden Weihnachtsmarkt von traditionellen skandinavischen Weihnachtsbräuchen begeistern, stöbern Sie durch das liebevoll dekorierte, verwinkelte Gebäude der Mühle und genießen Sie ein Heißgetränk im gemütlichen Café. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang den typisch dänischen Gløgg, eine Art Glühwein, der aus Rotwein und Aquavit mit Gewürzen, Mandeln und Rosinen hergestellt wird.

Tondern

Bereits seit dem 9. November steht die Weihnachtsstadt Tondern ganz im Zeichen des bevorstehenden Festes, bis zum 23. Dezember 2024, dem Tag vor Heiligabend. Besucher von nah und fern genießen die romantische Atmosphäre beim Schlendern über Kopfsteinpflasterstraßen vorbei an historischen Gebäuden, die im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen. Sogar der Weihnachtsmann kommt regelmäßig vorbei. Von Donnerstag bis Sonntag fliegt er nicht nur über die Stadt, er landet an diesen Tagen sogar auf dem Dach der Tourismusagentur am Marktplatz. Die Weihnachtsbuden sind die gesamte Woche über von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich vom skandinavischen Weihnachtsflair mitreißen und verbringen Sie einen erinnerungswürdigen Tag mit Freunden und Familie in der Weihnachtsstadt Tondern.

Tarp

Der Tarper Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder am zweiten Adventswochenende statt, dem 7. und 8. Dezember 2024. Am Samstag erwarten Sie die rund 60 Aussteller von 12.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr im und am Schulzentrum in Tarp. Freuen Sie sich außerdem auf ein schönes Kinderprogramm mit Kutschfahrten und Kasperltheater, vielen Bühnenauftritten, und manches mehr!

Harrislee

Der beliebte Weihnachtsmarkt in Harrislee ist auch in diesem Jahr wieder einen Besuch wert. Am ersten Adventswochenende erstrahlt der Marktplatz mit der großen Tanne im weihnachtlichen Lichterglanz und in den über 40 Weihnachtshütten bieten Aussteller Selbstgemachtes verschiedenster Art an. Das Angebot reicht von selbstgenähten Taschen über Dinge rund ums Kind, selbst hergestellten Marmeladen, Likören oder Keksen bis hin zu Dekorationsartikel rund um Weihnachten und rund ums Jahr. Zudem wird es einen Tannenbaumverkauf geben. Schauen Sie vorbei und stimmen Sie sich auf die Weihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmarkt ist am 30.11.2024 von 14 bis 19 Uhr auf dem zentralen Marktplatz geöffnet.

Advent im Speicher Wanderup

Vielschichtiger Genuss, Begegnung und Kultur ab dem 1. Advent

Das urgemütliche, gastliche Haus im Zentrum von Wanderup lädt wieder mit seinem Café, der kunsthandwerklichen Adventsausstellung und einem kleinen, feinen Kulturprogramm zu einem stimmungsvollen Adventsausflug ein.

Als „erfrischend unmodisch“ bezeichnet Inhaber Ole Petersen-Rossi gerne das Erlebnis, das sich den Besucher*innen in dem urigen alten Gebäude bietet: Schon beim Betreten empfängt der Duft von Kaffee, Backwaren, Kerzen und antikem Holz die Gäste – heimelig, warm und herzlich geht es hier zu: Überall im Haus sorgen vertraute und fröhliche Gesichter dafür, dass die hier verbrachte Zeit zu einem besinnlichen und erholsamen Ausflug aus einem teils immer hektischer werdenden Alltag wird.

Im Obergeschoss lädt die Adventsausstellung von Maren Petersen und ihren Aussteller*innen zu einem weihnachtlichen Bummel ein und bietet viele Inspirationen und Dekorationsideen für die kommende gemütlichste Zeit des Jahres: Über 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass der erste Weihnachtsmarkt hier veranstaltet wurde – damals wie heute ist ein Besuch in dem über mehrere Etagen aufwendig dekorierten, alten Dachstuhl insbesondere in der Weihnachtszeit ein Erlebnis: Weihnachtsstimmung satt zum Stöbern und Mitnehmen… gute Gespräche mit den „Speicher-Damen“ gehören oft dazu.

„Vertraute Qualität in persönlicher, urgemütlicher Atmosphäre“, so lautet das Motto in der Gastronomie des Hauses: In kuschelig warmen, liebevoll hergerichteten Räumen servieren die vielen bekannten Gesichter der „Speicher-Familie“ bei Kerzenschein die Spezialitäten der hauseigenen Backstube in gewohnter Qualität und Verbindlichkeit: Klassisch-gastronomischer Genuss, wie die vielen Stammgäste des Hauses ihn seit Jahrzehnten kennen und schätzen. Besondere Leckerbissen in der Adventszeit sind hier neben den berühmten Torten und Waffeln ab dem 1. Advent Bratäpfel und Fliederpunsch – selbstverständlich ebenso aus eigener Herstellung. In den Abendstunden bei kulturellen Veranstaltungen werden als herzhafte Alternativen zusätzlich Flammkuchen- und Suppenspezialitäten serviert. Der Speicher hat jeweils freitags bis sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt Schafflund

Am 8. Dezember ist es wieder soweit: Dann verwandeln sich die Alte Mühlenscheune in Schafflund und ihr Umfeld in die Kulisse für den Weihnachtsmarkt, den der Handels- und Gewerbeverein Schafflund und Umgebung (HGV) 1992 aus der Taufe hob und nun zum 32. Mal veranstaltet. Ein Klassiker, der Alt und Jung anspricht. „Wir werden wieder eine kuschelige Atmosphäre schaffen, es wird so richtig hyggelig“, verspricht der HGV-Vorsitzende Heiner Seemann.

Das vorweihnachtliche Event findet am Sonntag, 8. Dezember, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr statt. Die Kinder und ihre Eltern sollten um 12 Uhr ganz aufmerksam sein: Denn dann schaut der Weihnachtsmann während seiner Geest-Tour vorbei und bringt kleine Geschenke. Für die größeren Präsente sollten alle Mädchen und Jungen fleißig sein. Beim Weihnachtsmann können Wunschzettel abgegeben werden. Ob sich alle Wünsche erfüllen werden? Das wird der Heiligabend zeigen.

Für den 8. Dezember hat der HGV ein buntes Rahmenprogramm geschmiedet. Ein Magnet dürfte wieder die Glücksecke werden. Da dreht sich nicht nur das ominöse Rad, scheinbar angetrieben von Stofftierchen und Mettwürsten. Vor allem lockt eine attraktive Tombola – mit einem E-Scooter als Hauptgewinn. Sonst prägen vorweihnachtliche Stimmung, Gemütlichkeit und die Stände der 25 Kunsthandwerker, die alle aus dem nördlichen Schleswig-Holstein stammen, den Kern des HGV-Weihnachtsmarkts. Die „Dauerbrenner“ Punsch, Erbsensuppe, Bratwurst, Crepés, gebrannte Mandeln, geräucherter Fisch oder Quarkballen dürfen nicht fehlen. Ebenso Gebäck, Kaffee, Kuchen und Torten. Der Jugendclub Schafflund stellt eine Feuerschale auf: Da wird es gewiss nach Stockbrot duften.

Ein kleines, aber feines Unterhaltungsprogramm bereichert die Geselligkeit. Der Wichtel Nis ist für so manchen Spaß zu haben. Als musikalischer Gast ist nicht nur der allseits beliebte Feuerwehrchor Sillerup „verpflichtet“ worden, sondern auch die Hip-Hop-Akteure der „Neverland Dance Crew Nord“. Alles wird nur rund laufen, weil der HGV mit zahlreichen Kräften aktiv ist und der Helfer-Pool der Gemeinde eingeschaltet ist.

Schloss Glücksburg

Schon seit dem 9. November 2024 gibt es in Glücksburg eine winterliche Premiere: Im Schlosshof des Schlosses Glücksburg ist erstmals ein Punschwald eingerichtet worden. Ganz nach dem Vorbild des beliebten Flensburger Punschwalds am Deutschen Haus, der auch schon längst seine Pforten geöffnet hat, verwandelt sich auch hier die historische Kulisse in eine gemütliche Waldlandschaft mit hunderten Tannenbäumen, beheizten Krippen, geschnitzten Holzfiguren und stimmungsvoller Beleuchtung. Besucher können sich neben der lauschigen Atmosphäre auf eine Vielzahl leckerer Punschkreationen und köstlicher Snacks für das leibliche Wohl freuen. Der Punsch­wald verspricht ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein, das die kalte Jahreszeit in Glücksburg noch zauberhafter macht. Wie in allen anderen Punschwäldern gilt auch in Glücksburg: Der Punschwald ist und bleibt kein Weihnachtsmarkt! Die Besucher erwartet ein rustikaler, aber gemütlicher Ort zum Beisammensein und Verweilen, allerdings komplett frei von Musik à la „Last Christmas“ oder kitschiger Weihnachtsdeko – eben der perfekte Ort, um dem Weihnachtsstress und der damit verbundenen Hektik zu entfliehen. Wie in allen anderen Punschwäldern ist der Eintritt frei!

Für alle Gäste, die schon wissen, wann sie den Punschwald besuchen wollen und auf Nummer sicher gehen möchten, ist eine Handvoll Krippen im Vorfeld reservierbar. Die Öffnungszeiten des Glücksburger Punschwalds: jeweils donnerstags und freitags ab 17.17 Uhr, samstags und sonntags schon ab 14.14 Uhr. Die letzte Runde wird spätestens um 22.00 Uhr kredenzt, danach herrscht alsbald Ruhe im (Punsch)Wald!

Schwahlmarkt in Schleswig

Auch ein Ausflug ins weihnachtliche Schleswig ist lohnenswert, denn dort erwartet Sie der traditionelle „Schwahlmarkt“ im St. Petri Dom. Freuen Sie sich auf einen einzigartigen Kunsthandwerkermarkt in der besonderen Atmosphäre des fast 700 Jahre alten Schwahls („kühler Gang“) des Schleswiger Doms. Der beliebte Schwahlmarkt findet in diesem Jahr vom 07. bis 15. Dezember 2024 statt. Auf dem einzigartigen Kunsthandwerkermarkt wird an rund 30 Ständen Kunsthandwerk zum Verkauf angeboten. Täglich um 15.30 Uhr wird vor dem Brüggemann-Altar eine weihnachtliche Geschichte gelesen und anschließend werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. In der romanischen Kanoniker-Sakristei ist eine Cafeteria eingerichtet, auf dem Hof gibt es Punsch und Würstchen. Spezielle Angebote für Kinder wie Basteln und Werken machen den Markt für die gesamte Familie attraktiv. Am 3. Advent klingt der Schwahlmarkt mit dem großen Advents- und Weihnachtssingen um 17.00 Uhr im Dom aus.

Weihnachtsmarkt im Stadtmuseum Schleswig

Auch in diesem Jahr öffnet das Stadtmuseum Schleswig wieder seine Tore für eine der stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Veranstaltungen im Norden: den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende 2024. Seit nunmehr 41 Jahren bildet der historische Gebäudekomplex des Günderothschen Hofes den Rahmen für erlesenes und besonderes Kunsthandwerk. Auch für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt. Das Café Friedrich im Teddy Bär Haus bietet selbstgebackenen Kuchen an. Darüber hinaus werden im Außenbereich Leckeres vom Grill sowie vielfältige Hoferzeugnisse angeboten. Die gesamte Anlage des Museums mit Haupthaus, Stall und Ausstellungshalle erstrahlt in diesen Tagen in festlicher Beleuchtung und bietet die Möglichkeit, neben dem Weihnachtsmarkt auch alle Ausstellungen zu besichtigen. Die Öffnungszeiten: am Freitag, 29.11.2024 von 15.00 bis 18.00 Uhr, am 30.11.2024 und am 1.12.2024 jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Sterup

Der Steruper Weihnachtsmarkt öffnet traditionell am zweiten Advents-Wochenende, dem 07. und 08. Dezember 2024, am Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr auf dem Gelände der Heinrich-Andresen-Schule in Sterup, Am Schulzentrum 5. Freuen Sie sich auf rund 40 Kunsthandwerker, Schüler, und Hobby-Künstler mit weihnachtlichen Exponaten. Schüler und Lehrer laden zum Basteln, Waffelbacken, und anderen Mitmachaktionen für Groß und Klein ein.

Weihnachtsmarkt im Packhaus Tönning

Der in seiner Art einmalige Weihnachtsmarkt am Tönninger Hafen lädt mit einem tollen Programm sowie zahlreichen besinnlichen Weihnachtsständen seine Gäste ein. An den ersten drei Advents-Wochenenden und zusätzlich auch am 29. Dezember 2024 wird hier Vorweihnachtsgefühl gelebt werden. An den Öffnungstagen jeweils von 11 bis 18 Uhr wird sich dieses Winterwunderland im und am historischen Packhaus am Tönninger Hafen in einen Besuchermagneten verwandeln. Nicht nur von außen, sondern gerade auch im Innenbereich erstrahlen unzählige Lichter und verschiedenfarbig dekorierte Bereiche, die für ein ganz besonderes Weihnachtsgefühl sorgen.

Adventsbasar in der Bergmühle

Am 2. Advent (Sonntag, den 8. Dezember 2024) wird es auch in diesem Jahr wieder weihnachtlich in der Bergmühle Flensburg. Von 9 bis 17 Uhr findet dort nämlich an diesem Tag ein kleiner Adventsbasar statt. Schauen Sie vorbei, holen sich Inspirationen, finden kleine Geschenke für das Weihnachtsfest und besuchen Sie das Mühlencafé, in dem für Ihr leibliches Wohl gesorgt wird.

Maasholm

Ein Weihnachtsmarkt am Fischereihafen findet am Sonnabend, den 14.12.2024, ab 12.00 Uhr statt. Neben dem Tannenbaumverkauf wird es einen Kreativmarkt geben, für das leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Crepes sowie heiße und kalte Getränke geboten.