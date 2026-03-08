Alli Neumann ist längst bekannt wie ein bunter Hund. Schließlich ist die Flensburgerin Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Grenzgängerin und Stilikone gleichermaßen. Seit ihrer ersten EP „Hohes Fieber“ ist sie integraler Bestandteil der deutschen Musikszene. Fernsehauftritte im ZDF Magazin Royale, bei Sing meinen Song und in der Netflix-Serie „Kleo“, Shows vor Coldplay und AnnenMayKantereit tun ihr Übriges. Alli Neumann ist eine flamboyante Künstlerin, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ein Freigeist mit Haltung. Mit klaren Vorstellungen über die Welt, wie sie sein sollte und wie sie ist. Ihre Songs veröffentlicht sie auf ihrem eigenen Label JAGA Entertainment. Jetzt kommt endlich neue Musik von Alli Neumann, die sie euch im Rahmen ihrer Tour präsentiert.

Montag, 23.03.2026, 20.00 Uhr

Dock50, Flensburg

Foto: Tom Blanc