Innenverteidiger sofort spielberechtigt

Am Wochenende hat der SC Weiche Flensburg 08 Marian Sarr verpflichtet. Der Innenverteidiger hat beim Fußball-Regionalligisten einen Vertrag unterschrieben und ist sofort spielberechtigt. Er ist beim SC Weiche der siebzehnte Neuzugang zur Saison 2024/25. Die Verpflichtung war möglich, da der 29-Jährige zuletzt vertragslos war. Zuvor hatte er in der höchsten luxemburgischen Liga bis zum Sommer 2024 bei Union Titus Petingen gespielt. Bei Weiche wird Marian Sarr künftig die Trikotnummer 23 tragen.

Cheftrainer Torsten Fröhling freut sich, dass der erfahrene Spieler für die Innenverteidigung bei Weiche unterschrieben hat. „Auf dieser Position hatten wir nach der langfristigen Verletzung von Torben Rehfeldt echten Handlungsbedarf. Wir dachten zunächst, dass wir den Ausfall aus der Mannschaft heraus kompensieren können, doch leider hatten wir weitere Verletzungen. Wir hatten für die Innenverteidigung zuletzt nur noch drei Spieler, die einen tollen Job gemacht haben, aber da hätte auch nichts mehr passieren dürfen.“

Marian Sarr hatte sich in der vergangenen Woche in den Trainingseinheiten bei Weiche gezeigt und unseren Trainer überzeugt. „Er hebt nochmal die Qualität in unserem Kader, und wir können ihn sofort bringen“, so Torsten Fröhling weiter, der zudem ergänzt: „Er ist groß, zweikampfstark, bringt eine gute Schnelligkeit mit und hat eine sehr gute Passqualität. Zudem hat er das Zeug zu einem Führungsspieler.“ Ähnlich äußert sich Dominique Natusch. Der Geschäftsführer des Regionalligisten: „Marian Sarr wird uns sicherlich noch einmal stärker machen. Er ist eine wichtige Verpflichtung, von der wir uns sportlich viel versprechen. Auch in den Gesprächen mit ihm hatten wir einen sehr guten Eindruck gewinnen können.“ Und der Geschäftsführer Finanzen, Harald Uhr, zeigt sich begeistert: „Ich bin glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Dass ein Spieler seiner Klasse zu uns wechselt, zeigt auch, dass wir in Flensburg nicht so sehr viel verkehrt gemacht haben können.“

Der Spieler selbst ist von der Aufgabe und seiner neuen Mannschaft sehr angetan. Marian Sarr sagt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SC Weiche Flensburg 08. Ich habe mich vom ersten Tag an direkt wohlgefühlt und freue mich, dass wir uns schnell einig geworden sind. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren sehr gut, und die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich möchte auf und außerhalb des Platzes meine Qualitäten und Erfahrungen einbringen, sodass wir eine erfolgreiche Saison spielen.“

Marian Dodou Sarr ist ein erfahrener Innenverteidiger, der sogar für Borussia Dortmund zwei Bundesliga-Spiele bestritten hat und einmal – im Dezember 2013 gegen Olympique Marseille (2:1) – in der Champions League zum Einsatz gekommen war. Die Jugend verbrachte der gebürtige Essener im Westen der Republik, u. a. bei Schwarz-Weiß Essen, Schalke 04, Bayer Leverkusen und dann Borussia Dortmund. Der Übergang in den Herrenbereich gelang ihm bei der Borussia nicht vollends, sodass er über den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord einen zweiten Anlauf nahm. Dort traf er auch mehrfach auf Weiche. Danach spielte der 37-fache deutsche U-Nationalspieler, der von der U 15 bis zur U 20 im DFB-Nachwuchs dabei war und später auch für die A-Nationalmannschaft von Gambia nominiert war,

beim VfR Aalen und beim FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga. Über den Bonner SC und den FC Gießen landete er in Luxemburg, wo er zuletzt zwei Spielzeiten bei Union Titus Petingen kickte und dabei in 54 Meisterschaftsspielen vier Tore erzielte.

Der SC Weiche Flensburg 08 freut sich sehr, dass Marian Sarr ab sofort unsere Mannschaft verstärken wird. Wir wünschen ihm dabei alles Gute, vor allem sportliche Erfolge und Verletzungsfreiheit.

Pressemitteilung SC Weiche Flensburg 08 Liga GmbH & Co. KG

Foto: SC Weiche Flensburg 08