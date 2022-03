Mit dem Motto: „Flensburg liebt dich. So wie du bist!“ startete im Dezember 2019 die auf drei Jahre angelegte Akzeptanz-Kampagne zur „Verbesserung des Zusammenlebens“ in Flensburg. Im Zentrum der Kampagne standen Flensburger Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, Seniorinnen und Menschen mit unterschiedlicher sexueller Identität. Die Idee zu der Kampagne entstand durch deutlich vermehrte Diskriminierungsvorfälle im Herbst 2018 in Flensburg, die an die Stadtverwaltung herangetragen wurden. Daher wurde beschlossen, die genannten Gruppen, bei denen von Diskriminierung berichtet wurde mit einer öffentlichen Aktion zu unterstützen.

Die Kampagne baute auf die bereits bestehende Kampagne „Flensburg liebt dich“ des Vereins „Schönste Förde der Welt“ auf.

Kern der Kampagne war das Flensburger Manifest, welches von allen Unterstützenden, politischen Fraktionen und der Stadt Flensburg als wichtigste Botschaft beschlossen wurde:

Willkommen in unserer bunten Stadt!

Woher du auch kommst,

woran du glaubst,

welches Geschlecht du hast,

wie jung oder alt du bist,

welches Handicap du hast

oder wen du liebst –

Flensburg liebt dich.

So wie du bist!

Neben dieser Botschaft war ein wichtiger Punkt das Mitwirken von Flensburgerinnen, die zu den oben genannten Zielgruppen gehörten. In den letzten drei Jahren wurden insgesamt 21 Maßnahmen umgesetzt. Einige von ihnen werden auch über das Ende der Kampagne weiterhin ihre Wirkung zeigen: Ein gutes Beispiel dafür ist der Imagefilm, welcher speziell für die Kampagne gedreht wurde. In diesem Film wirken verschiedene aktive Flensburgerinnen mit. Der Film wurde bereits über 6.700 Mal angesehen und ist bei der Videoplattform YouTube zu finden (der Titel: Willkommen in unserer bunten Stadt! Flensburg liebt dich. So wie du bist!).

Neben dem Film wurden drei Plakatserien mit jeweils vier Plakatmotiven produziert. Ein besonderes optisches Highlight ist die Gestaltung einer Gebäudewand in der Neustadt (Neustadt 17, gegenüber der Walzenmühle), die von einem Graffiti-Künstler und einer Kunstklasse der KTS-Flensburg verschönert wurde. Vertreten war die Kampagne auf verschiedensten sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder auch YouTube. Daneben wurden die Plakate und das Manifest in Bussen, an Videowalls und Werbetafeln, sowie am Flensburger Rathaus dargestellt.

Die Kampagne wurde von allen politischen Fraktionen unterstützt und durch die Stabsstelle Integration der Stadt Flensburg geleitet. Darüber hinaus wurde die Kampagne von zahlreichen Flensburger Organisationen gesponsert und gefördert. Dazu zählten der SBV, die Stiftung Helmut Schumann, Die Mürwiker GmbH, das Technische Betriebszentrum, die AWO Interkulturell, das Diakonisches Werk, die Europa-Universität, die Hochschule, die Lebenshilfe e.V. und die Stadt Flensburg.

Nur durch die zahlreiche Unterstützung aller Beteiligten war die Umsetzung der Maßnahmen möglich. Die Stadt Flensburg bedankt sich herzlich bei allen Sponsernden und Unterstützenden, welche die Kampagne bis zu ihrem Abschluss im Dezember 2021 mitgetragen haben.

Alle an der Kampagne aktiv Beteiligten und alle Sponsoren wünschen sich, dass die Botschaft „Flensburg liebt dich! So wie du bist!“ Eingang in die Köpfe und die Herzen aller Flensburger*innen gefunden hat und sich im Alltagsleben vielfältig widerspiegelt.

