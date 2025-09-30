Lebe jetzt! – Lachen auf Rezept

„Gesetzlich oder privat?“ Ganz egal! Denn bei der Live-Show von „Doc Caro“ bekommst du immer die allerbeste Versorgung! Die erfahrene Ärztin nimmt dich mit in die Welt der Medizin, ohne Arztlatein, dafür mit einer Extraportion Humor. Es wird spannend, ehrlich und garantiert nicht trocken. Denn: Lachen ist gesund!

Ist Zucker wirklich so gefährlich? Warum brauchen wir sieben Meter Darm? Und sind wir ohne Gallenblase vielleicht glücklicher? Fragen, die dir „Doc Caro“ auf ihre unnachahmliche Art beantwortet. Und ja, ein gebrochenes Herz gibt es wirklich – aber wer klebt es eigentlich wieder zusammen?

Freu dich auf einen energiegeladenen, lebensnahen Ausflug in die wunderbare Welt der Medizin, der dich nicht nur unterhält, sondern dir auch wertvolle Impulse für dein Leben mit auf den Weg gibt. Ein Abend, der dich schlauer, glücklicher und vor allem gesünder macht! Hol dir jetzt dein Ticket und erlebe Medizin so, wie du sie noch nie gesehen hast – frisch, ehrlich und voller Leben. Denn eines ist sicher: Mit „Doc Caro“ wird es niemals langweilig!

Montag, 13.10.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: Boris Breuer