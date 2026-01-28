Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Was war der Westindienhandel? Und warum wird Flensburg als RUMstadt bezeichnet? Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten mit unseren erfahrenen Gästeführern!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 01./08./15./22. Februar, 14.00 – 15.30 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Gehe auf Entdeckungsreise durch die südliche Altstadt und lerne individuelle und einzigartige Kaufmannshöfe kennen. Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“. Das Rumhaus Braasch lädt zu Kostproben aus eigener Herstellung ein.

Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 07./14./21./28. Februar, 11.30 – 13.00 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 13./20. Februar, 15.00 – 16.30 Uhr

Nachtwanderung – Kuriositäten & Mysterien

Im Schein der Taschenlampe erkundest du mit unserem Gästeführer Knut Franck die Gebäude und Denkmäler auf dem Alten Friedhof und im Christiansenpark. Dabei erlebst du Bund senkapelle, Mumiengrotte, Idstedt-Löwe und Spiegelgrotte im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht. Währenddessen erfährst du Anekdoten und Besonderheiten aus Flensburgs Geschichte.

Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 05. Februar, 16.00 – 18.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Touristinformation Flensburg

Nikolaistraße 8

24937 Flensburg

Fon +49 (0)461 90 90 920

E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.