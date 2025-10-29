Die Keramikgruppe „TON in TON“ besteht inzwischen seit 40 Jahren. Zurzeit besteht sie aus elf Hobby-Keramikerinnen, die in der Gruppe tätig sind. Jede von ihnen hat ihren eigenen Stil, bestimmte Vorlieben und Talente. Dadurch ergibt sich ein breites Spektrum von Objekten, Skulpturen, Garten- und Gebrauchskeramik, das in der traditionellen Herbstausstellung in der Werkstatt präsentiert wird. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich die Ergebnisse des letzten Jahres an, unter denen sich auch weihnachtliche Gegenstände und Dekorationen befinden.

Samstag, 01.11.2025 + Sonntag, 02.11.2025, 11.00 – 17.00 Uhr

Werkstatt der Keramikgruppe „TON in TON“, Klostergang 5, Flensburg