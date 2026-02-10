Das Autorenpaar Birte und Martin Stährmann liest aus dem vierten gemeinsamen Reisebuch

Das Buch „Zu Fuß durch Flensburg: 12 Spaziergänge“ erscheint am 13. Februar 2026 im renommierten Droste Verlag. Am Donnerstag, den 26. Februar 2026 liest das Autorenpaar Birte und Martin Stährmann um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Hugendubel, Holm 37, 24937 Flensburg.

Die beiden nehmen die Zuhörer mit auf bebilderte thematische Spaziergänge und zeigen, welch Schönes und Außergewöhnliches Flensburg auch abseits allzu bekannter Pfade bereithält. Auch Einheimische, die Flensburg gut kennen, werden Neues finden. Dazu geben die Autoren Impulse zum Spazierengehen und es gibt ein kleines Quiz, bei dem Preise zu gewinnen sind.

Karten zum Preis von 12 €, sind erhältlich bei: Buchhandlung Hugendubel, Holm 37, 24937 Flensburg, Telefon 089 30757575.

Im Frühsommer 2024 starteten Birte und Martin Stährmann die Recherchen für ihr Buch und befragten auch Flensburger Verwandte und Bekannte. Für die Erkundungen in Birtes Geburtsstadt nahmen sie sich viel Zeit. „Die Spaziergänge haben zu jeder Jahreszeit ihren eigenen Reiz. Wir stellen die Ecken und Viertel vor, die uns am besten gefallen“, sagt Birte Stährmann. „Mich begeistert die Stadt auch schon seit gut 17 Jahren; nun habe ich noch viele spannende Entdeckungen gemacht“, fügt Martin Stährmann hinzu.

Ihre Liebe zu Flensburg wollen sie mit ihrem Buch mit anderen teilen. „Man verliebt sich ganz neu in Flensburg“, befindet die Autorin. Die Spaziergang-Bücher sind anders konzipiert als normale Reiseführer. „Es geht nicht darum, die Sehenswürdigkeiten einer Stadt komplett vorzustellen. Wir laden ein zum Entdecken einer bestimmten Gegend mit einem bestimmten Fokus und haben dafür meist Rundwege gefunden“, sagt Martin Stährmann. Neben eher klassischen Spaziergängen gibt es viel Beglückendes in der Natur und am Wasser zu entdecken, aber auch Kunst und Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk.

Die Spaziergänger dürfen gespannt sein, was sich hinter Titeln verbirgt wie „Rund um den Hafen West: Rumruhm und Rumtreiber“, „In der Nordstadt: Fassadenkunst mit Katzen“, „Rund um den Museumsberg: Geheimnisse im Park“, „Volkspark bis Sonwik: Alte Bauten und Neues Wohnen“, „Der Osthafen: Vom Industriehafen zum In-Platz“, „Neustadt bis Schusterkate: Grenzenlos am Wasser“.

Den Autoren ist bewusst, dass sie in ihrem Buch nicht alle sehenswerten Ecken der Hafenstadt vorstellen. „Mit unserem subjektiven Blick wollen wir dem Facettenreichtum Flensburgs gerecht werden“, betont Birte Stährmann. „Das Wasser prägt die Stadt auf vielfältige Weise, das zeigen wir auf mehr als der Hälfte der Touren“, sagt Martin Stährmann.

Das Schreiben des Buches hat die Autoren beglückt und bereichert. „Wir haben viel Neues in Flensburg entdeckt und auf manch Bekanntes mit einem neuen Blick geschaut“, sagt Birte Stährmann.

Das Autorenpaar wird ausgewählte Spaziergänge bei Lesungen in Flensburg vorstellen und dabei auch der Kunst des Spazierengehens auf den Grund gehen.

Zum Autorenpaar

Die Autoren und Journalisten Birte und Martin Stährmann leben in Eckernförde an der Ostsee. Birte wuchs in Flensburg auf und liebt ihre Heimatstadt, die das Autorenduo auch heute noch regelmäßig besucht. Ihre schönsten Entdeckungen teilen sie gern mit anderen Menschen und haben schon Bücher über die Ostsee, die Nordsee, die Schlei, die Eckernförder Bucht und Kiel geschrieben, sowie ein Schleswig-Holstein-Quiz. Mehr unter: www.klartext-nord.de

Zum Inhalt des Buches

Das Wasser glitzert, Möwen rufen, Segelboote stechen in See. Flensburg, das Tor zum Norden, begeistert als weltoffene Grenzstadt mit dänischem Flair. Spaziergängern schenkt sie einen reichen Schatz an historischer Baukunst, Parks voller grüner Geheimnisse und Mauern, die nachts zur Leinwand werden. Herrlich hyggelig geht es in den Kaufmannshöfen und Cafés zu und feine Stadtstrände locken zum entspannten Chillen an der Förde – mit den Füßen im Sand und dem Meer im Herzen.

Zu Fuß durch Flensburg: 12 Spaziergänge

Birte und Martin Stährmann

Erscheinungsdatum: 13. Februar 2026

168 Seiten, Droste Verlag, 16 €

ISBN 978-3-7700-2707-1