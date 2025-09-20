Mit großer Freude und Dankbarkeit zieht das Katharinen Hospiz am Park wieder ins trockene Zuhause und feiert nach dem Wasserschaden das Leben mit diesem Benefizkonzert – weil jeder Moment zählt. Die Union Brass Band spielt das Konzert zugunsten des Katharinen Hospiz am Park und nimmt kein Honorar und keine Gelder für Transport oder Übernachtung. Es ist der Band eine Herzensangelegenheit, Spenden für die Hospizarbeit zu sammeln. Das Repertoire reicht von BigBand-, Pop- und Rockmusik über klassische Stücke bis zur Polka. Als Special Guest tritt Lavinia Luna, bekannt aus The Voice Kids, als Voract auf.

Samstag, 04.10.2025, 18.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg