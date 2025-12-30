Schauspiel von Edward Albee

Das Stück spielt in den frühen 1960er Jahren und erzählt von einer langen, intensiven Nacht im Hause eines Akademikerpaars: Martha, die Tochter des Universitätspräsidenten, und ihr Ehemann George, ein frustrierter Geschichtsprofessor, laden ein junges Paar – den Biologieprofessor Nick und seine Frau Honey – zu einem späten Umtrunk ein. Was als scheinbar harmlose Einladung beginnt, entwickelt sich zu einem psychologisch aufreibenden Machtspiel. Martha und George liefern sich vor den Gästen ein gnadenloses Duell aus Beleidigungen, Enthüllungen und emotionaler Gewalt. Dabei verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Wahrheit und Illusion.

Sonntag, 18.01.2026, 19.30 Uhr

Theater im Bürgerhaus Harrislee

Foto: © Oliver Fantitsch