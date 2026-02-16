Deutschland ist verzweifelt. Warum bloß wollten CDU und SPD eine Koalition eingehen. Sie können doch beide auch ohne Koalition eingehen! Deutschland ist ratlos. Was ist mit dem nahen Osten, also unserem, dem ganz nahen Osten? Darf das Auswärtige Amt auch für Bundesländer eine Reisewarnung aussprechen?

Deutschland ist happy. Endlich machte Elon Musk sein „Teslament“. Und der orangene Mann, der unter Musk Präsident sein darf, der kam beruflich auch nicht voran. Hauptamtlich leidet er nach wie vor unter Zollwut.

Darüber hinaus gab’s 2025 noch reichlich mehr Probleme, viele Nacktschnecken und Fragen: Warum sind Panzer auf einmal toll? Warum Schalke 04 nicht? Sind alle auf der Verliererstraße? Die Ukraine? Das Klima? Die Fröhlichkeit? Einer gibt Antwort: Reusch rettet das blassorange Jahr 2025 ! Der SWR3 –Wochenrückblicker putzt mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit alles runter, was ihn stört. Das ist nicht wenig und wird bei ihm zu viel Spaß. Ob Kanzler, Kinder oder Künstliche Intelligenz – Reusch knüpft sie sich alle vor.

Donnerstag, 26.02.2026, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg