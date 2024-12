„Geliebte“ Rituale: Weihnachtsgeschenke aussuchen und schenken

Es ist ja ganz egal, ob man nun das Schenken an sich als Segen oder gar als Fluch betrachtet, und man längst Teil einer Wohlstandgesellschaft ist, in der man sich Wünsche meist sofort selbst erfüllt – das Schenken und auch das „Beschenkt werden“ liebt insgeheim ein jeder von uns, erst recht dann, wenn kleine Kinder, Enkelkinder und Paten ins Spiel kommen. Seien Sie also kein Spielverderber, machen Sie mit beim „Weihnachtsgeschenke verschenken“ – es muss ja nicht gleich das sagenumwobene „Füllhorn“ sein, das man über andere ausschüttet! Wir möchten Ihnen dabei hilfreich zur Seite stehen, Ihnen Vorschläge machen und Anregungen geben, indem wir Ihnen ein paar interessante Geschenktipps präsentieren nach dem Motto: Was könnte ich wem schenken?

Hatten Gutscheine vor einigen Jahren noch den Ruf unpersönlicher Last-Minute-Geschenke, die aus der Not heraus gekauft wurden, sind sie inzwischen unter den Weihnachtsbäumen gern gesehene Präsente. Seit einigen Jahren schon erfreuen wir mit dem Erwerb eines Gutscheines nicht nur unsere Lieblingsmenschen, sondern zusätzlich auch die vom Jahr 2024 nicht gerade verwöhnten Einzelhändler in unserer Region.

Nachdem auch in diesem Jahr wieder ganz normal in den Urlaub gereist werden konnte, ist Ihr eigener Reisewunsch oder der Ihres Partners oder Ihrer Partnerin wieder geweckt, oder? Verschenken Sie in diesem Fall doch einen Gutschein aus dem Reisebüro Ihres Vertrauens für die kommende Urlaubszeit, in der das Reisen wieder Freude bereitet. Sie wollen bereits früher erholsame Momente teilen? An den heimischen Nord- und Ostseeküsten lassen sich entspannte Wochenenden verbringen und im Zweifel müssen Sie dafür nicht einmal das eigene Bundesland verlassen.

Gerade wenn Sie mit dem eigenen Auto oder dem Wohnmobil auf Tour oder gar auf Reisen fahren wollen, könnte doch ein Tankgutschein von Wiking Tank die anfallenden Reisekosten minimieren.

Eine weitere Möglichkeit, insbesondere – aber nicht nur – der Frauenwelt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sind sogenannte Wellness­tage. In Flensburg und Umgebung bieten sich einige Möglichkeiten für die Umsetzung dieser erholsamen Auszeiten. Ob Massagen, Gesichtsbehandlungen oder Entspannungsbäder, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Insider-Tipp ist für den Fall garantiert die Glücksburger „Fördeland-Therme“.

Für sich selbst oder einen guten Freund/Kollegen/Bekannten, der schon lange mit dem Gedanken spielt, etwas gezielt für seine Gesundheit zu tun und/oder seine Fitness zu fördern, wäre ein Gutschein von Seidon Fitness Flensburg doch eine gute Idee …

Und am Ende eines solchen „Verwöhnprogramms“ wartet dann ein kulinarisches Highlight im Lieblingsrestaurant. Mit einem Restaurantgutschein machen Sie sicher nichts verkehrt.

Man sagt ja nicht umsonst, eines der schönsten Geschenke, das man einem Menschen machen kann, sei gemeinsame Zeit. So bieten sich Präsente dieser Art natürlich auch hervorragend als Weihnachtsüberraschung für die beste Freundin/den besten Freund an. Ein gemeinsames Essen, etwa nach einer ausgiebigen Shopping-Tour in der Flensburger Innenstadt und der danach notwendigen Entspannung, bevor es im neuen Outfit zum Lieblingsrestaurant geht. Im Kontraste in der Heinrichstraße sind Sie jederzeit herzlich willkommen, können dort eines der zahlreichen Gerichte der internationalen Speisekarte bei einem guten Tropfen Wein oder einem einheimischen Pils genießen!

Im Flensburger Umland warten ganz besondere Restaurants und Lokalitäten auf interessierte Genießer eines guten Tropfens und schmackhafter einheimischer und internationaler Speisen: im von Flensburg aus gesehen westlichen Wanderup ist das der Westerkrug, der nicht nur auf eine bemerkenswerte Tradition und Geschichte zurückblicken kann, sondern auch eine exzellente Karte vorhält. In die andere Richtung, gen Osten, finden Sie im Glücksburger Zentrum die Marktwirtschaft, nicht „nur“ ein Brauhaus für Bier-Liebhaber, sondern auch ein ansprechender und gastlicher Ort zum Verweilen bei köstlichen kulinarischen Angeboten.

Brillen sind schon seit vielen Jahren mehr als nur „Sehhilfen“: Sie sind längst zu modischen Accessoires gereift, und folgerichtig finden Sie in gut sortierten Fachgeschäften wie „durchblick“ neben ganz besonderen und ausgesprochen schönen Brillen auch eine große Auswahl an speziellen Sehhilfen wie Kinderbrillen, Sportbrillen und Sonnenbrillen.

Brillen aus nachwachsenden Rohstoffen, recyceltes Acetat, Holz oder Naturhorn spielen eine immer größere Rolle in dem Herstellungsprozess unserer Marken.

Schmuck und Uhren sind auch immer wieder gern genommene Präsente. Sowohl für Damen als auch für Herren lassen sich hier mit dem richtigen Händchen und entsprechender Kenntnis über die vom Partner favorisierten Farben, Formen, Materialien und Modelle Weihnachtswünsche erfüllen. Ob eine Kleinigkeit, weil Sie ja eigentlich – wie jedes Jahr – beschlossen haben, sich nichts zu schenken, oder eine größere Investition, es ist nahezu für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu finden. Nicht nur für Individualisten empfehlen wir die Goldschmiede Reich oder Schmidtke Juwelier & Goldschmiede.

Auf einem neuen und mega-bequemen Sofa etwa von Möbel Reimann lässt sich unser nächster Geschenketipp garantiert gut nutzen: Das gute alte Buch! Längst sind Bücher wieder zum Dauerbrenner geworden, gerade an kalten und nassen Tagen und Abenden schmökern viele wieder gern in Büchern aller Art, sei es im bekannten Format, oder aber auch in der digitalen Version als eBook – wie es im neudeutschen Sprachgebrauch heißt. Zum Weihnachtsfest passt auch immer bestens ein Kalender vom bevorstehenden Jahr 2025, gerade für Fans unserer Region empfehlen wir stets den neuen „Mien to huus 2025“ – die genannten Artikel finden Sie mit Sicherheit im Flensburger Fachhandel! Das Flensburger Traditionshaus Bücher Rüffer erfüllt Ihnen garantiert Lesewünsche!

Viele von uns haben im ausklingenden Jahr 2024 bestimmt so manche Stunde im eigenen Garten verbracht. Und nicht wenige haben besonderen Gefallen daran gefunden. Gehören Sie zu diesen Menschen, machen Sie sich und/oder Ihren Lieben doch eine Freude mit neuen Gartenmöbeln, einem Pool für die sonnigen Tage oder einem kleinen Spielplatz für Kinder oder Enkel. Vielleicht sind Sie ja sogar ein handwerklich begabter Mensch, der Spaß daran hat, Dinge mit den eigenen Händen herzustellen. Dann auf zum Baumarkt und Material für das diesjährige Weihnachtsgeschenk gekauft! Mit etwas handwerklichem Geschick ist vielleicht sogar ein kleines Gartenhäuschen umsetzbar. Ein Gutschein beinhaltet meistens eine gewisse „Haltbarkeitsdauer“, bis zum kommenden Frühjahr oder Sommer reicht es ganz bestimmt – somit ist ein entsprechendes „Flach-Geschenk“ bei Hobby-Gärtnern und Freizeit-Baumeistern ein echter Volltreffer. Unser heißer Tipp: Seemann Baustoffmarkt in Hürup!

Wo wir gerade beim Genießen sind: Wie wäre es mit einem Kochkurs für Ihre bessere Hälfte? Der/die eine oder andere schwingt vielleicht selbst gerne mal zu Hause den Kochlöffel und hat dabei festgestellt, dass die Zubereitung der Mahlzeiten durchaus Freude bereiten kann. Dieser eine oder andere hat sicher Spaß daran, Tricks und Kniffe zu erlernen, mit denen er sie oder sie ihn dann bei einem gemütlichen, selbst zubereiteten Candle-Light-Dinner beeindrucken kann. Ein Blick ins aktuelle Programm der hiesigen Volkshochschule könnte sich als guter Tipp erweisen, für beinahe jede Variante der Gaumenfreude gibt es attraktive Angebote – so könnte man etwa einen verkappten Sternekoch „zu seinem Glück nötigen“.

Wer sich beim Shoppen und Bummeln mal „wohnfühlen“ möchte: Einladend und inspirierend, zudem mit skandinavischem Flair, heißt Sie „SchwesterHerz“ willkommen. In diesem wunderschönen Laden in Harrislee, auf einer Ladenfläche von 200m², finden Sie liebevoll ausgewählte Wohnaccessoires im nordischen Design, Feinkost, Schmuck, Mode und noch vieles mehr! Sehr angesagt und beliebt sind die Sitzbälle „Vluv“ mit dem wunderschönen, kuscheligen Cordstoff in pastelligen Farben wie Navy, Olive, Rosewood, Beige und Nougat. Das ideale Geschenk für sich selbst oder für jemanden, dem man eine Freude bereiten möchte.

Sie möchten beim Geschenke kaufen lieber auf dem Teppich bleiben? Da haben wir eine spezielle Idee: Gerade hochwertige Teppiche sollten regelmäßig professionell gepflegt, gereinigt oder restauriert werden. Dafür bietet sich ein Gutschein des Teppichhauses Dr. Ali an: Die Fachleute sind prädestiniert für eine professionelle und umfassende Restauration Ihres echten Teppichs!

Kulinarische Highlights lassen sich auch immer hervorragend in Form einer ganz besonderen Flasche verschenken. Die Genuss-Experten vom Traditions-Rumhaus Johannsen empfehlen in dieser Saison den fassgelagerten „No. 6 barrique“, einen 11 Jahre lang im Eschenfass gelagerten Aquavit. Seine einzigartigen Aromen gibt es ausschließlich in 200 nummerierten und handabgefüllten Flaschen zu erwerben: als Einzelflasche, im Geschenkpaket oder als Set mit zwei stilvollen Genießergläsern. Erhältlich in Johannsens Hökerei in der Marienstraße, oder im Online-Shop.

Stehen Ihre Liebsten auf die zahlreichen kulturellen Highlights wie Konzerte der Lieblingskünstler, unbeschwerte Musicalvorstellungen, Theater- und Kinovorstellungen mit dem gewohnten Flair? Mit einer Eintrittskarte für ein solches Event steigt die Vorfreude auf das nächste Konzert beim so Beschenkten umso mehr. In den kommenden Monaten stehen wieder diverse Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne im Deutschen Haus.

Wie wäre es mit einem Gutschein für einen Museumsbesuch? Dafür bietet sich doch das Flensburger Schifffahrtsmuseum geradezu an, bietet es doch nahezu jedem, der sich auch nur ein wenig für unsere schöne Stadt und ihre höchst interessante Geschichte interessiert, jede Menge Wissenswertes und Sehenswertes in seinen Räumlichkeiten zur Ansicht an.

Sie möchten einen Handballfan beschenken? Dann bieten sich Tickets für ein Spiel der SG Flensburg-Handewitt an. Die besagte Person hat bereits eine Dauerkarte? Dann schauen Sie sich doch einmal im SG-Fanshop um. Von Schals, Mütze und Trikot bis hin zur Tasse oder Kuscheldecke des Lieblingsvereins ist hier so einiges zu finden.

Wer gern mal nach den Sternen greifen möchte oder wem es auf unserem Planeten möglicherweise etwas zu klein geworden ist, der sollte unbedingt an einer Veranstaltung im Menke Planetarium teilnehmen. Verschiedene Themengebiete begeistern je nach Art des Events sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Verschenken Sie etwa eine Reise durch das Sonnensystem oder Karten für einen hörenswerten Themenvortrag.

In jedem von uns steckt immer noch das Kind, das wir entweder mal waren, oder vielleicht immer noch sind. Gesellschaftsspiele erfreuen sich auch heutzutage großer Beliebtheit. Bei passenden Gelegenheiten, einem Spieleabend oder Spielenachmittag, wird gern gespielt, ob nun Klassiker wie Monopoly, „Mensch ärgere dich nicht“, „Rummikub“ oder „Mau Mau“, oder etwa das Spiel des Jahres 2024 „Sky Team“ heißt es, ein taktisch-kooperativer Höhenflug für 2 Personen ab 10 Jahren. Ein Gesellschaftsspiel unterm Weihnachtsbaum war früher fast immer dabei. Wir finden: Ein gute Tradition, die auch in 2024 noch Bestand haben wird! Übrigens wird ein solches Spiel meist noch am gleichen Abend ausprobiert und in den folgenden Tagen häufig wiederholt. Auch hier sind die innerstädtischen Spezialisten wie Brüning in der Großen Straße und auch die stadtnahen Fachgeschäfte wie Imlau2Play gut auf Wünsche und Nachfragen vorbereitet!

Sie haben einen Modellbau-Fan, den Sie gern beschenken möchten? Schauen Sie einmal bei Imlau2Play vorbei. Wenn Sie gleichzeitig noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Ihr Kind sind, versichern wir Ihnen: Sie werden kein weiteres Geschäft aufsuchen müssen, um in Sachen Spielwaren ein Highlight zum Verschenken zu finden.

Neben Imlau2Play finden Sie in der Flensburg Galerie eine Vielzahl von Fachgeschäften, die ein Riesensortiment abdecken, dabei für so gut wie jeden Weihnachtswunsch eine Antwort und ein Angebot geben können.

Zu guter Letzt haben wir noch einen absoluten Geschenke-Klassiker für Sie: Ein guter Duft erfreut sowohl das männliche als auch das weibliche Geschlecht! Lassen Sie sich in der Parfümerie Ihres Vertrauens beraten und zaubern Sie Ihrer besseren Hälfte ein Lächeln ins Gesicht. Ob Sie einen Duft wählen, der bereits bekannt ist, oder den Mut für etwas Neues aufbringen, bleibt Ihnen überlassen.

Die Möglichkeiten des Schenkens sind vielfältig. Und egal, wie viele Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum liegen, von größter Bedeutung ist doch die gemeinsame Zeit mit den Menschen, die uns wichtig sind. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und entspannende Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten.

flj