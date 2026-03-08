Die Flensburger Künstlerin Cilly Schröder präsentiert ihre Ausstellung „Unter-Wasser-Welten“ im C.ulturgut in Flensburg. Der Ausstellungstitel „Unter-Wasser-Welten“ ist bewusst mehrdeutig angelegt: Er verweist zugleich auf Unterwasserwelten, auf Wasserwelten in ihrer Bewegung, Tiefe und Farbigkeit und auf Welten im weiteren Sinn, als atmosphärische, emotionale und imaginäre Räume. Cilly Schröder erschafft Bildlandschaften, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion oszillieren und den Betrachter einladen, eigene Assoziationen und innere Bilder entstehen zu lassen. Farbe, Struktur und Transparenz werden dabei zu tragenden Elementen ihrer Bildsprache. Strömungen, Schichtungen und Lichtwirkungen erzeugen eine spürbare Räumlichkeit, die nicht illustriert, sondern Stimmungen, Dynamiken und Erfahrungsräume eröffnet. Die Werke wirken zugleich ruhig und kraftvoll, offen für individuelle Lesarten und persönliche Resonanz.

01.03. – 30.04.2026

Dienstags 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstags 16.00 – 19.00 Uhr

Vernissage: 12.03.2026, 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg