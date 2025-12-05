„Tödliche Liebe“ mit dem beliebten Podcast-Duo BAYERN 3 Moderatorin Jacqueline Belle und dem renommierten Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.

Nach dem großen Erfolg der letzten Tour im deutschsprachigen Raum mit über 100 Stationen und einem Publikum von 90.000 Zuschauern bringt das bekannte True Crime Duo erneut echte, fesselnde Fälle aus Stevens Kanzlei auf die Bühne.

Mit ihrem Podcast „BAYERN 3 True Crime“ begleiten sie jede Woche tausende Fans mit tragischen, aber oft auch skurrilen Fällen ins Wochenende und landen regelmäßig in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts. Stolz blicken sie dabei auf sechs erfolgreiche Staffeln des BAYERN 3 True Crime Podcast zurück.

Auf ihrer neuen Live-Tour dreht sich alles um das Thema „Tödliche Liebe“. Lust und Schmerz liegen oft nah beieinander, mögliche Folgen besprechen die beiden anhand real verhandelter Fälle. Eine mysteriöse Ermordung einer 26-jährigen Frau, die erst mehr als 8 Jahre später zu einer Verurteilung des Verlobten führt, wirft trotz des Urteils viele Fragen auf: Warum haben die Ermittlungen so lange gedauert? Wie ist es zu ihrem Tod gekommen und warum wird ein Mann, der doch beteuerte, seine Freundin so sehr zu vermissen, plötzlich wegen Mordes angeklagt?

Es wird auch Platz für leichtere „Kost“ geben: Ein skurriler, aber dennoch amüsanter Fall über einen Mann, der in ein Netz aus Affären und Erpressungen gerät. Die Zuschauer werden Zeugen einer unerwarteten Wendung, die sie sprachlos zurücklassen wird.

Die Live-Show verspricht ein interaktives Erlebnis zu werden, das weit über das bloße Zuhören hinausgeht. Mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen, bietet „Tödliche Liebe“ den Zuschauern ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis. Natürlich werden Jacqueline Belle und Alexander Stevens auch in ihrer neuen Show wie gewohnt mit ein paar ungeahnten Überraschungen aufwarten und diesmal auch mit aufregenden Experimenten, bei denen das Publikum aktiv eingebunden wird.

„Wir sind mehr als begeistert, mit ‚Tödliche Liebe‘ eine neue Dimension von True Crime Entertainment zu präsentieren“, sagt Jacqueline Belle. „Die Zuschauer können sich auf packende Geschichten, faszinierende Einblicke und unvergessliche Momente freuen.“

Samstag, 20.12.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg