In Glücksburg sollen künftig im Hochsommer nicht nur Meilen gelaufen, geschwommen und geradelt werden (beim alljährlichen OstseeMan), sondern nach dem Wunsch einiger engagierter einheimischer Geschäftsleute und Bürger auch eine weitere Meile aus der Taufe gehoben werden: die Glücksburger Biermeile.

„Biermeile? Was sonst?“, haben sich insbesondere Stefan Uphoff und Peter Saur gedacht.

„Wir haben so viele tolle Hausbrauereien hier in der Region. Diese bemerkenswerten Handwerksbetriebe und deren wunderbare Biere wollen wir den Glücksburger Bürgern und unseren Gästen vorstellen“, so Stefan Uphoff von der „Marktwirtschaft“. „Bier zu brauen ist so vielschichtig und jeder Braumeister hat sein eigenes Rezept“, führt er weiter aus. Und was bietet sich da besser an, als dieses wunderbare Thema direkt mit einem kleinen Fest zu verbinden und die Braukunst zu feiern?

Stefan Uphoff und Peter Saur, Inhaber des EDEKA- Marktes in Glücksburg, waren schon lange im Gespräch darüber, wie man wohl für mehr und attraktive Aktivitäten am Schinderdam in Glücksburg sorgen könnte.

So wurde schließlich die Idee geboren, die 1. Glücksburger Biermeile an eben jener zentralen Straße in Glücksburg, dem Schinderdam, zu etablieren. Umgehend begannen die Ideengeber mit der dafür nötigen Planung. Die Verantwortlichen der Stadt Glücksburg waren ebenfalls von der Idee direkt angetan und unterstützen, wo immer es möglich und nötig ist. „Und mit Frau Claudia Krüger, der Destinationsleitung der Tourist-Information Glücksburg, haben wir eine sehr kompetente und sehr erfahrene Partnerin an unsere Seite bekommen“, freut sich Peter Saur.

Peter Saur (links), Claudia Krüger und Stefan Uphoff

Alle drei „Macher“ freuen sich auf das Programm an den zwei tollen Tagen in Glücksburg, der 1. Glücksburger Biermeile. In der letzten August-Dekade steigt das Event: Am Samstag, den 24.08.2024 um 13 Uhr geht es los. Die beteiligten Brauereien bieten selbstredend ihr hauseigenes Bier zur Verkostung an und stehen den hoffentlich zahlreichen Besuchern und Gästen für alle Fragen ums Bierbrauen zur Verfügung. „Alle Gäste werden die Leidenschaft der Kollegen für das Bierbrauen im Gespräch und im Produkt erleben“, ist sich Stefan Uphoff sehr sicher. Er ergänzt: „Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wir stimmen uns mit unseren umliegenden Gastronomen ab, dass wir gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen werden. Es soll ja auch ein Fest und eine Freude für alle Händler, Gastronomen und Anrainer am Schinderdam sein.“

In den Planungsgesprächen wuchs das Projekt „1. Glücksburger Biermeile“ Stück für Stück. „Die Gespräche verliefen stets konstruktiv und voller Ideenreichtum“, schwärmt Claudia Krüger. So wurde und wird auch großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Es wird grundsätzlich kein Plastik verwendet. Stattdessen werden Gläser angeschafft und ein kundenfreundliches und bequemes Pfandsystem ist geplant. Ebenso sollen alle Gäste, die nachweislich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 1. Glücksburger Biermeile kommen, dafür als „Belohnung“ ein Freibier erhalten.

Apropos Auto: „Die Parkraumsituation in und um Glücksburg stellt sich zuweilen als herausfordernd dar“, so Stefan Uphoff. „Deshalb haben wir auch mit der Stadt gesprochen, wie ausreichend Parkraum zur Verfügung gestellt werden kann, wie das Parken am besten zu organisieren sein wird. Gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlern und weiteren Helfern wollen wir den Pkw-Verkehr auf den Parkplätzen möglichst reibungslos ordnen.“ Und es wird auf die umliegenden Parkplätze, Gorch-Fock-Straße, Schloss und Rudehalle verwiesen. Außer vom Parkplatz Rudehalle ist der Schinderdam meistens innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen. „Da der Parkplatz an der Rudehalle etwas weiter entfernt ist, haben wir uns etwas überlegt“, so Stefan Uphoff. „Für Besucher und Gäste, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, stellen wir einen Shuttle Service zur Verfügung, natürlich mit Elektrofahrzeugen. Die Küstengarage Emil Frey GmbH stellt dafür eigens einen ID Buzz zur Verfügung, und das Autohaus Albert Bauer GmbH, Flensburg steuert zwei E-Fahrzeuge zur Nutzung bei. Wir sind stolz auf die außergewöhnliche Unterstützung“, freuen sich Stefan Uphoff und Peter Saur gemeinsam.

Und wie soll es weitergehen?

Mit einem Schmunzeln sagen alle drei, dass es ja in 2024 die 1. Glücksburger Biermeile sein wird. Sollten die Glücksburger, Besucher und Gäste allerdings Gefallen daran finden, steht einer künftigen 2. Glücksburger Biermeile nichts im Wege.

Diese Brauereien werden an der Glücksburger Biermeile teilnehmen:

Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg Weltbrauerei, Stoltebüll Hansens Brauerei, Flensburg Baltic Brauerei, Flensburg James Farm Brewery, Flensburg Schmackebräu, Wohlde Gröblbauer Brauerei, Kiel Lillebräu

Für das leibliche Wohl sorgen:

Restaurant Gudlak – Cocktails und alkoholfreie Getränke

Restaurant Scheune Glücksburg – Food Stand

Marktwirtschaft zu Glücksburg – Food Stand

EDEKA Glücksburg – Food Stand

Backgeflüster Glücksburg – Food Stand (Kuchen, Kaffee)

Musikprogramm:

24.08.2024

13.00 – 15.00 Uhr: Alex (Alexandra Büntrup), Jazz

15.30 – 17.30 Uhr: Trio mit Lene Krämer, Jazz

18.00 – 20.00 Uhr: FLENSBOYZ, POP

25.08.2024

13.00 – 15.00 Uhr: Old Jazz/Dixi

15.30 – 17.30 Uhr: Chris Hanson, Instrumental/Gitarre

18.00 – 20.00 Uhr: Col Frozen (alias Barni Sorhnel), Rock/POP (Singer, Songwriter)

Unterstützer der 1. Glücksburger Biermeile

Neben den Organisatoren „Marktwirtschaft“ zu Glücksburg und dem EDEKA-Markt Glücksburg, gemeinsam mit dem Team der GLC um Claudia Krüger, unterstützen zahlreiche Firmen und Vereine die 1. Glücksburger Biermeile.

Küstengarage Emil Frey (Shuttle Fahrzeug)

Albert Bauer GmbH (Shuttle Fahrzeuge)

Taxi Lange

Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

Restaurant Pico

Malteser

Handels- und Gewerbeverein Glücksburg

Stadt Glücksburg