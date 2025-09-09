Timon Krause, einer der renommiertesten Mentalisten Europas, setzt seine erfolgreiche „Messias“ Tour im Herbst 2025 mit weiteren Shows fort. Der junge Künstler, der bereits als „Best European Mentalist“ ausgezeichnet wurde, wird sein Publikum erneut mit einer faszinierenden Mischung aus Psychologie und Unterhaltung begeistern.

In seiner Show erforscht Krause die Grenzen des menschlichen Geistes und der Massenpsychologie. Er stellt dabei Fragen wie: Wie manipulierbar sind wir wirklich? Wo werden wir unbemerkt beeinflusst und wie können wir uns schützen? Mit einer gekonnten Verschmelzung von Mentalismus, Psychologie und Philosophie bietet Krause seinem Publikum nicht nur Unterhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke in die Funktionsweise unseres Geistes.

Timon Krause, der auch als Bestseller-Autor und Speaker bekannt ist, legt großen Wert darauf, dass seine Shows sowohl faszinierend als auch lehrreich sind. Neben spektakulären Demonstrationen seiner mentalistischen Fähigkeiten teilt er auch praktische „Mind Hacks“ für den Alltag mit seinem Publikum. Fans und Interessierte sollten sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen.

Samstag, 20.09.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg



Foto:MURAT_ASLAN_BLN