100 Jahre FTC

Der „Flensburger Tennisclub an der Marienhölzung e.V.“, kurz FTC, wird am 9. April 2026 100 Jahre jung und feiert sein Jubiläum ganzjährig unter dem Motto „SPIEL, SATZ UND SPASS seit 1926“ mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten.

Zum zentralen Festakt am 16. Mai 2026 erwartet der Traditionsclub auf seiner idyllisch gelegenen Anlage an der Marienhölzung seine Mitglieder sowie geladene und interessierte Gäste ab 13.30 Uhr mit einem bunten Programm und wird dabei auf eine interessante und abwechslungsreiche Vereinsgeschichte mit wenigen Tiefen und vielen Höhen zurückblicken.

Damen- und Herrenmannschaft 1949

Die Geburtsstunde

Die Geschichte des FTC begann am 9. April 1926 mit der Vereinsgründung durch Otto Weide sen., dessen Verdienste um den Tennissport im Jahre 1959 mit einer Auszeichnung, der Goldenen Ehrennadel des Verbandes, gewürdigt wurden. Die erste Anlage mit sechs Plätzen entstand auf einem gepachteten Gelände oberhalb der Waldstraße. Im Jahre 1938/39 wurde dem Verein dort allerdings gekündigt, weil an gleicher Stelle ein Offizierskasino errichtet werden sollte. Als Ausgleich dafür bot man eine geeignete Fläche an der Marienhölzung an, die seitdem zur Heimat des „Flensburger Tennisclub an der Marienhölzung e.V.“ geworden ist, wie der Traditionsverein seit langem offiziell heißt. Nach den Kriegsjahren, in denen im Winter die Tennisplätze stets geflutet wurden und sich viele Jugendliche auf dem dortigen Eis tummelten, wurde dem FTC im Jahre 1948 die besondere Ehre zuteil, die erste Tennislandesmeisterschaft auf seiner Anlage ausrichten zu dürfen – 24 weitere Meisterschaften sollten anschließend noch folgen, bis Anfang der 1970er Jahre die Kapazitäten dafür nicht mehr ausreichten.

Heute ein moderner Verein

Heutzutage verfügt die moderne Anlage über ein komfortables Clubhaus mit großer Terrasse sowie mit 9 Rotsandplätzen und einer grundsanierten Tennishalle mit zwei gelenkschonenden Spielfeldern über ein großes Platz- und Spielangebot. In Folge des damaligen „Graf-Becker-Booms“ stieg die Mitgliederzahl Ende der 80er Jahre auf fast 600, zeitweilig gab es sogar Aufnahmesperren. Davon kann der heutige Vorstand zwar nur noch träumen, aber dennoch ist der aktuelle Vorsitzende Thomas Mehlert über den Aufwärtstrend der letzten Jahre und den aktuellen Mitgliederbestand sehr zufrieden. Aktuell schwingen etwa 360 Aktive, darunter 132 Jugendliche, von denen die meisten am Vereinstraining um Headcoach Christoph Niemeyer und weitere Trainer mit B- oder C-Lizenz teilnehmen, ihren Schläger auf der größten Tennisanlage Flensburgs.

Landesweit anerkannt

Beim FTC, der seit jeher in Schleswig-Holstein als Talentschmiede einen guten Ruf genießt, finden Leistungs- und Breitensportler in gleichem Maße ein gemütliches Zuhause und ein breites Angebot an sportlichen Herausforderungen und geselligen Aktivitäten. Am Punktspielbetrieb in Schleswig-Holstein nehmen im Sommer wie im Winter über die Altersklassen verteilt gut ein Dutzend Mannschaften im Erwachsenenbereich teil. Bei den Jugendlichen waren es im Sommer 2025 acht Teams. Besonders stolz ist der Traditionsclub auf seine zwei Damen- und seine vier Herrenteams, von denen die erste Mannschaft im Sommer 2025 in der Nordliga spielte. Gleiches gilt aktuell für die Mannschaft „Damen 30“.

Kooperation mit dem SønderborgTennisklub

Im Damenbereich hat sich jüngst eine Kooperation zwischen den beiden Traditionsclubs aus Sonderburg und Flensburg entwickelt. Zum Verständnis lohnt es sich ein paar Jahre zurückzublicken. Im Zuge des Aufbaus von möglichst starken Damen- und auch Herrenmannschaften wurden die Kontakte in Richtung Dänemark intensiviert. So konnte auch der Trainer und ehemalige FTC-Spieler Frank Petersen aus Sonderburg für einige Stunden Engagement im Verein gewonnen werden.

Hierüber ergaben sich weitere Kontakte, die Ende 2025 in ein größeres Damen-Event in Sonderburg mündeten, das von Anne Pattberg organisiert und vom Borgerfonden/EU-Interreg-Projekt finanziell unterstützt wurde.

Wie zu erwarten war, gibt es menschlich diesseits wie jenseits der Grenze viele Gemeinsamkeiten und vor allem die gemeinsame Freude am Tennissport.

Ausblick

Hundert Jahre FTC sind weit mehr als „nur“ ein Jubiläum. Es bedeutet ein Jahrhundert gelebter Gemeinschaft, sportlicher Leidenschaft und gesellschaftlicher Verantwortung. Seit seiner Gründung im Jahre 1926 ist der Flensburger Tennisclub weit mehr gewesen als ein Ort für Vorhand und Rückhand: Er war und ist ein Spiegel seiner Zeit.

Wer sich über den Flensburger Tennis­club näher informieren möchte, ist zu den vielen Feierlichkeiten und Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2026 und auch sonst jederzeit auf der Anlage im Marienhölzungsweg 64 herzlich willkommen.

Nähere Informationen bietet die Website www.ftc-flensburg.de.

Text: Hannes Fuhrig

Fotos: FTC