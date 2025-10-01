Es gibt sie schon länger als die Rolling Stones, ihre Karriere begann sogar noch vor dem Startschuss der Beatles, und sie haben gemeinsam mit internationalen Stars wie The Who, The Kinks, Moody Blues oder den Beach Boys die Bühne geteilt: The Lords sind die dienstälteste Band der Musikgeschichte, die mit ihrer überschäumenden Spielfreude und überzeugenden Musikalität die Fans unterschiedlicher Generationen begeistert! Überzeugt euch selbst, wenn die Band im Oktober nach Flensburg kommt!

Freitag, 10.10.2025, 20.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg