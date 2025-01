Handball-Weltmeisterschaft 2025 – Länderspiel in Flensburg

Der Januar gehört traditionell den Nationalteams, wodurch der Handball-Betrieb in der „Hölle Nord“ ruht und die Spieler der SG Flensburg-Handewitt nur im Fernsehen zu bewundern sind. Dieses Mal gibt es aber eine Ausnahme: Am Donnerstag, 9. Januar, wird um 18.30 Uhr das Länderspiel zwischen Deutschland und Brasilien in der GP Joule Arena angepfiffen. Mit dabei Kapitän Johannes Golla. Ebenfalls interessant: Auch Luca Witzke ist für die DHB-Auswahl nominiert. Der Spielmacher wechselt im Sommer von Leipzig zur SG.

Interessant: Luca Witzke ist ab Sommer ein Flensburger

Die Partie hat Testcharakter. „Brasilien ist ein attraktiver Gegner und neben Argentinien die Top-Mannschaft Südamerikas“, meint Bundestrainer Alfred Gislason. „Ich freue mich besonders auf ein weiteres Heimspiel in Flensburg und den Besuch in Hamburg.“ In der Hansestadt wird die DHB-Auswahl zwei Tage später vorstellig. Der Fokus der besten deutschen Handballer wird auf die Weltmeisterschaft gerichtet sein. Am Dienstag, 14. Januar, wird diese in Herning eröffnet. Ein bewährter Schauplatz für große Turniere.

Simon Pytlick: seine zweite WM

Zur Erinnerung: Am 27. Januar 2019 bestritten Norwegen und Dänemark das Finale. Die dänischen Gastgeber siegten, sodass vier Spieler der SG mit Gold zurückkehrten. Und vier norwegische SG-Akteure hatten Silber in der Tasche. „Damals habe ich die Stimmung am Fernseher erlebt, was schon sehr beeindruckend war – auf dem Spielfeld wird es jetzt noch beeindruckender“, glaubt Simon Pytlick. Das 24-jährige Rückraumass war damals noch zu jung, jetzt fiebert es seiner zweiten Weltmeisterschaft entgegen. Glückt ihm der zweite Titel und den Dänen, die seit 2019 immer auf dem WM-Thron saßen, gar der vierte Streich in Serie? Der Verlauf des Turniers wird diese Frage beantworten.

Wer spielt für Dänemark?

Aus Sicht der SG-Fans ist es zunächst spannender, wie viele ihrer Lieblinge das dänische Trikot tragen werden. Bis zu acht sind denkbar. Neben Simon Pytlick gelten Linksaußen Emil Jakobsen, Kreisläufer Lukas Jörgensen und der flexible Linkshänder Niclas Kirkelökke als gesetzt. Gute Chancen besitzen Torwart Kevin Möller und der abwehrstarke Routinier Mads Mensah. Rückraumspieler Lasse Möller zeigte zuletzt gute Leistungen, Rechtsaußen Johan Hansen erhielt im November eine Einladung zum Lehrgang.

Mads Mensah war 2019 schon Weltmeister

In der Vorrunde treffen die Dänen auf Algerien (14. Januar), Tunesien (16. Januar) und Italien (18. Januar). Eigentlich alles keine richtigen Hürden. Die Hauptrunde verspricht den Klassiker gegen Deutschland. Zuletzt rasierten die Skandinavier die deutschen Ballwerfer im Olympia-Endspiel von Lille, hatten aber im letzten Januar schwer zu kämpfen, um in Köln das Halbfinale der Europameisterschaft zu überstehen. Die DHB-Auswahl quartiert sich im 50 Kilometer entfernten Silkeborg ein und trifft in Herning zunächst auf Polen (15. Januar), dann auf die Schweiz (17. Januar) und schließlich auf Tschechien (19. Januar). Sollten das deutsche wie auch das dänische Team den Gruppensieg einfahren, würde das deutsch-dänische Duell am 21. Januar über die Bühne gehen.

Jim Gottfridsson: das letzte Großturnier als SG Spieler

Von Herning über Zagreb nach Oslo?

Nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag werden am 25. Januar die Zelte in Herning abgebrochen. Dann wird sich das globale Handball-Ereignis auf Kroatien und Norwegen beschränken. Das Finale wird am Sonntag, 2. Februar, in Oslo angepfiffen. Die Unity-Arena fasst 14.000 Zuschauer. Das heißt: Die dänischen Handballer stehen gar nicht vor einer richtigen Heim-WM. „Wir haben sechs Spiele in Herning, darüber freuen wir uns zunächst erst einmal sehr“, meint Simon Pytlick. „Was dann kommt, werden wir sehen.“ Vor zwei Jahren war die dänische Truppe nach dem Viertelfinale von Stockholm zum Halbfinale in Danzig und dann zurück zum Endspiel nach Stockholm gereist. Dieses Mal ist ein ähnliches Wechselspiel zwischen Zagreb und Oslo denkbar, da sich diese beiden Städte die Halbfinals teilen. Die beiden Mannschaften, die in der kroatischen Metropole zu spielen haben, erhalten vor dem Schlussakkord einen Ruhetag mehr – als Ausgleich für die zusätzlichen Reisestrapazen.

Kay Smits: Vollgas mit den „Oranjes“

Das Programm in Kroatien und Norwegen

In Kroatien und Norwegen werden auch schon die Vorrunden für insgesamt 24 Nationen und die sich daraus ergebenen Hauptrunden ausgetragen. Auch dort werden einige Spieler der SG auftauchen. So soll Jim Gottfridsson mit Schweden in Oslo gegen Japan (16. Januar), Chile (18. Januar) und Spanien (20. Januar) antreten. Kay Smits hofft mit den Niederlanden auf ein gutes Turnier und startet im kroatischen Varazdin gegen Debütant Guinea (15. Januar), Nordmazedonien (17. Januar) und Ungarn (19. Januar). Blaz Blagotinsek und Slowenien sind in Zagreb gefordert. Die ersten Gegner heißen Kuba (16. Januar), Kap Verde (18. Januar) und Island (20. Januar).

Blaz Blagotinsek: in Diensten Sloweniens

Was tut sich bei der SG?

Da womöglich bis auf Benjamin Buric, August Pedersen und Aksel Horgen alle Spieler unterwegs sein werden, wird von der SG in den kommenden Wochen nicht viel zu hören sein. Mitte des Monats beginnt das Training. Es wird aber hauptsächlich aus physischen Einheiten bestehen. Dazu gesellen sich einige Treffs mit Kooperationspartner Sönderjyske. Hinter den Kulissen geht es Analysen und um die Kaderplanung für den Zeitraum von 2026 bis 2028. „Man muss sich sehr früh Gedanken machen, ich kenne 20 Top-Leute, die schon ab 2027 einen Vertrag bei anderen Vereinen unterschrieben haben“, erzählt Ljubomir Vranjes. Der Sportliche Leiter der SG wird natürlich auch bei der Weltmeisterschaft vorbeischauen…

