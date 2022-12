Schleswig-Holstein ist nicht nur eine beliebte Destination zum Urlaub machen, auch immer mehr Businessreisende finden Gefallen am echten Norden. Denn sowohl an den Küsten als auch in den Regionen zwischen den Meeren gibt es viele Möglichkeiten für Tagungen und Kongresse mit jeder Menge Platz für neue Ideen und Inspiration. Schleswig-Holsteins Meetinginfrastruktur präsentiert sich äußerst vielseitig: die Auswahl reicht von modernen Kongresszentren über nachhaltige Locations, Hotels, historische Gebäude bis hin zu Tagungsschiffen. Und wer die Möglichkeit hat, verlängert den Business-Trip mit einer wohltuenden Auszeit im echten Norden. Unter sh-convention.de finden sich alle wichtigen Informationen zum Tagen in Schleswig-Holstein.

NORDSEE

Tagen mitten auf dem Eiderstedter Land

Weit weg vom normalen und hektischen Büroalltag, nahe der Hafenstadt Tönning, befindet sich das FriesThinkLand, das sein Angebot gezielt an Teams und Unternehmen richtet. Die Business Lodge im ehemaligen Bauernhof bietet einen modernen Workshopraum, Besprechungsräume, Eventküchen und Gästezimmer an. Der alte Kuh- und Schafstall wurde in eine moderne Co-Sourcing und Co-Living-Anlage umgewandelt, ohne den Bezug zur Geschichte und zum Land zu verlieren. Erfahrene Moderatoren helfen in der Strategiefindung und unterstützen Co-Creation Workshops. Inspirationsquellen aus Natur, Kunst und Technik sowie modernste digitale Medien unterstützen die Zusammenarbeit und Lösungsfindung. www.friesthinkland.de/de

Businesserlebnisse im alten Gymnasium von Husum

Tagen im historischen Umfeld einer alten Schule – das können Geschäftsleute im Genießer Hotel Altes Gymnasium. Im Jahr 1866/67 im gotischen Stil erbaut, erwies sich das königlich preußische Gymnasium für mehr als ein Jahrhundert als ein Ort humanistischer und christlicher Bildung. Später wurde es in „Herrmann-Tast-Schule“ umbenannt, und zwischen 1994 und 1996 ließ der ehemaliger Schüler Johann Max Böttcher die Schule schlussendlich in ein Luxushotel umbauen und restaurieren. Ein Höhepunkt etwa ist die historische Aula mit ihren restaurierten Fresken und Ornamentfenstern. Hier finden bis zu 120 Personen Platz. Doch das Haus verfügt auch über kleinere Tagungsräume mit durchdachter Ausstattung und Tagungstechnik auf Anfrage. Verbinden lässt sich die Business-Veranstaltung mit einem Aufenthalt in diesem historischen Gemäuer. Die unterschiedlich großen Zimmer und Suiten – fast allesamt ehemalige Klassenzimmer – bieten eine gehobene Ausstattung und die Nutzung des Spabereichs in der ehemaligen Turnhalle ist im Zimmerpreis enthalten. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/494; https://geniesserhotel-altes-gymnasium.de/tagungen-und-feste/

Nachhaltig und modern tagen in Büsum

Der mondäne Küstenort Büsum, der Tradition und Moderne ideal am Tor zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer verbindet, bietet sich ganzjährig als Tagungsort mit Urlaubsfeeling und Wohlfühlcharakter an. Das Freizeit- und Informationszentrum Watt’n Hus bietet dafür optimale Möglichkeiten. Das Gebäude ist multifunktional, generationsübergreifend und modern und verfügt über acht verschiedene, helle Tagungsräume mit einer Größe von 38 bis zu 538 Quadratmetern. Den Tagenden steht neben freiem WLAN auf Wunsch auch das ganze Haus zur Verfügung. Modernste Technik, wie Beamer und Laptop, Stellwände, Moderationskoffer und digitale Flipcharts sind wie auch das Catering im Haus entsprechend der Kundenwünsche Bestandteil einer gelungenen Tagung. Neben Tagungs- sowie Konferenzräumen befinden sich im Watt’n Hus auch die Tourist-Information mit Lesesälen, die Computerterminals und Schreibecken, das Trauzimmer mit Meerblick, Veranstaltungssaal mit Bühne und Kino sowie Gastronomie. Für sein durchdachtes Konzept wurde das Haus im Jahr 2019 mit dem 2. Platz beim ADAC-Tourismuspreis Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Das Watt’n Hus ist zentral gelegen und fußläufig im Ortszentrum erreichbar. Und wer seine Tagung mit einer kleinen Auszeit an der Nordsee kombinieren möchte, findet vor Ort ein großes Übernachtungsangebot vor. Auch Teambuilding-Maßnahmen sind in Büsum reichlich vorhanden: Die Angebotspalette reicht von Wattführungen über Radtouren, Orts- und Themenführungen, Surfunterricht bis hin zu Hafenrundfahrten und vielem mehr.

Übrigens: Jeder Gast kann sich für eine klimafreundliche Reise nach Büsum entscheiden. Denn für jede Buchung, die über die Zentrale Zimmervermittlung getätigt wird, gleicht Büsum den CO2-Ausstoß, der bei der An- und Abreise entsteht, automatisch und für den Gast kostenfrei aus. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/41065; www.buesum.de

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Nachhaltig tagen im Seehotel Töpferhaus in Alt Duvenstedt

Idyllisch gelegen am Bistensee, nicht weit entfernt von den Städten Schleswig und Eckernförde, befindet sich das Seehotel Töpferhaus in Alt Duvenstedt. Das Vier-Sterne-Haus lädt nicht nur zu einer entspannten Auszeit mit Wellness, Fitness und Kulinarik ein, sondern bietet auch die Möglichkeit, mitten im Naturpark Hüttener Berge Business-Meetings abzuhalten. Das Hotel bietet insgesamt sieben Tagungsräume nutzbar ab zwei bis zu 100 Personen, moderne Tagungsraumtechnik sowie einen besonderen Tagungsbereich: Das große Tipi auf der Seewiese, komplett ausgestattet mit Tagungsraumtechnik, WiFi und Fußbodenheizung, das auch bei Regenwetter funktioniert. Zudem setzt das Haus auf Nachhaltigkeit: Es gibt einen eigenen Kräuteranbau, my Boo Bikes, E-Ladestationen, regionale Produkte und vieles mehr. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/2053; https://toepferhaus.com/tagung

Tagen im Herzen der Stadt Eutin

Noch recht neu ist das nachhaltig gebaute Inklusionshotel SeeLoge an der Eutiner Stadtbucht, das neben Gästezimmern, Restaurant-Café, Panorama-Sauna, Bankett-Saal, Bar und Gartenterrasse auch einen großzügigen Tagungsraum anbietet. Ob Barcamp, Team-Coaching oder Seminar – in der SeeLoge können bis zu 65 Personen zusammenkommen. Der Tagungsraum bietet alle Möglichkeiten technischer und kulinarischer Art. Je nach Personenzahl kann der 85 Quadratmeter große Raum angepasst werden. Für das leibliche Wohl zur Mittags- oder Kaffeepause sorgt das Team des Restaurant-Cafés. Auch die Unterbringung angereister Gäste ist kein Problem. Von überall bieten sich Ausblicke auf den Eutiner See und das nur 250 Meter entfernte Eutiner Schloss. In die Altstadt oder die Wälder des Naturparks sind es nur wenige Gehminuten. www.seeloge.de

Teambuilding und Ideen sammeln für neue Projekte – das ist auch in den Räumlichkeiten des coworking.eutin möglich. Es sind einzelne Meeting- oder Konferenzräume buchbar, am Wochenende lässt sich auch das komplette coworking.eutin mit dem Open Space, den Meetingräumen, Terrasse und Küche mit Kaffeemaschine und Kühlschrank mieten. Catering oder andere Zusatzangebote können auf Wunsch vermittelt werden. Dabei arbeitet das coworking-Team eng mit regionalen Anbietenden zusammen. Jedes Büro gewährt einen Blick in Eutins lebendige Historie. Der große Konferenzraum hat sogar einen Zugang zur Terrasse. Und da das coworking.eutin direkt am Marktplatz liegt, ist der Weg in die historische Altstadt sowie ins Grüne nur einen Katzensprung entfernt. https://coworking-eutin.de/

Gemütliche Businessmeetings in kleiner Runde im Wasserturm Bad Segeberg

Ob Teambuilding, Brainstorming, Konzepterarbeitung oder Konfliktmanagement: Teams von maximal zehn Personen finden im Areal Apart Hotel Wasserturm in Bad Segeberg eine besondere Location für ihr Meeting. Neben der Turm Scheune stehen die Apartments zur Verfügung. Wer länger bleibt, genießt nach einem erfolgreichen Tagungstag am Abend in der Turm Bar in ungezwungener Atmosphäre einen Turm Gin. Das Areal bietet sich ebenfalls für jede Art von Firmenfeiern an, sei es ein Jubiläum oder eine Weihnachtsfeier. Und natürlich lässt sich in den umliegenden Apartmenthäusern besonders übernachten. www.wasserturm-segeberg.de/events/firmenevents/

Herrschaftliche Veranstaltungen auf Gut Pronstorf

Weitläufige Natur, ein herrschaftliches Gebäude und 22 Torhauszimmer im exklusiven Gutshofstil – klingt nach einem außergewöhnlichen Rahmen, um kreativ zu werden. Das Gut Pronstorf im Kreis Segeberg bietet diverse Möglichkeiten von kleineren Veranstaltungen bis hin zu Großveranstaltungen wie etwa Produktpräsentationen oder Firmenfeiern. Die Tagungspauschalen zusammen mit den unterschiedlichen Räumlichkeiten des ehemaligen Gutshofes bieten maximale Flexibilität. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/3792; www.gutpronstorf.de/tagungen/tagungen-seminare/

„SEEminare“ auf Gut Groß Zecher direkt am Schaalsee

Aus dem ehemaligen Inspektorhaus am Schaalsee ist das moderne und technisch hochwertig ausgestattete Seminar- und Gästehaus SEEminarhaus geworden. Durch seinen großen Konferenzraum und die Ausstattung ist das unter Denkmalschutz stehende Haus ideal für Seminare, Tagungen oder auch Betriebsfeiern. Hier können alle unter einem Dach tagen, auf Wunsch wohnen und sich erholen. Im Wintergarten mit Blick auf den Gutshof sowie in den Außenanlagen lassen sich angenehme Pausen verbringen. Über einen privaten Badesteg gibt es direkten Zugang zum See. Er ist nur für Gäste des SEEminarhauses zugänglich und befindet sich nah am Haus. Nach einem anstrengenden Tagungstag wartet hier eine willkommene Erfrischung im See. www.gutgrosszecher.de/gut-tagen

Tagen im River Loft Hotel & Spa Brunsbüttel

Erst kürzlich erhielt die gesamte Region Dithmarschen das Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ von TourCert, und 42 Betriebe wurden für ihre nachhaltigen Maßnahmen ausgezeichnet. Darunter befindet sich auch das River Loft Hotel & Spa Brunsbüttel, das sich dem Thema Nachhaltigkeit verstärkt widmet. So bietet es etwa regionale und saisonale Kost, betreibt Anbau im eigenen Garten, ist klimafreundlich gebaut und verleiht nachhaltige my Boo Räder aus Bambus. Darüber hinaus bietet das Haus mit Mole 1-4 die Möglichkeit für Tagungen und ist Ausgangspunkt für Teambuildingevents aller Art. In den lichtdurchfluteten Räumen lassen sich die Zwischenwände öffnen und sie bieten viel Raum für größere Veranstaltungen. Alle Räume haben einen direkten Zugang auf die Terrassen mit Blick auf die Außenanlage. Ein Co-Working Space eignet sich für kleinere Besprechungen und die Captain’s Lounge ist ein Ort für kreative Workshops, Treffen unter Freunden, vertrauliche Sitzungen, private Essen oder einfach für eine Partie Billiard mit Lounge Feeling. www.river-loft-hotel.de/events.html



Kulturwerk am See – die besondere Tagungslocation in Norderstedt

Die markanten Strukturen des ehemaligen Kalksandsteinwerks machen Industriekultur im Kulturwerk am See erlebbar. Auf Schienensträngen stehen mobile Tresen und die ehemaligen Autoklaven (Steinhärtekessel) dienen als Besuchergarderoben. Für bis zu 600 Personen findet hier jede Art von Veranstaltung ihren passenden Rahmen. Direkt am Stadtpark Norderstedt gelegen, lassen sich hier optimal In- wie Outdoor-Aktionen umsetzen. Weitere Informationen unter: www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/3947;www.kulturwerk-am-see.de/; www.stadtpark-norderstedt.de/gruppenangebote-im-stadtpark-norderstedt/firmenangebote-im-stadtpark-norderstedt/

OSTSEE

Kiel: Konferieren zu Wasser oder im familiengeführten Hotel

Rotierende Seitenräder, das Zischen und Stampfen der Dampfmaschine und authentisches Jugendstilambiente sorgen für eine einmalige Atmosphäre an Bord des Raddampfers Freya, auf dem Veranstaltungen für bis zu 250 Personen durchgeführt werden können. Auf dem Hauptdeck befindet sich ein großzügiger Salon, der mit einer hochwertigen Einrichtung ausgestattet ist. Die gehobene Restauration bietet eine Auswahl von zehn verschiedenen Buffets an. Auf dem Oberdeck gibt es einen passend gestalteten Innenbereich und eine Sonnenterrasse mit Teakholzmöbeln.

www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/30447;

www.adler-schiffe.de/schiffe/2-Raddampfer-Freya.html;

www.kiel-sailing-city.de/angebote/tagungen/tagungsschiffe/raddampfer-freya.html

Wem eine Konferenz oder Businessveranstaltung auf festem Boden lieber ist, dem sei das familiengeführte Ringhotel Birke empfohlen, das bereits mehrfach durch den GeschäftsreiseVerband VDR für den besten Tagungsbereich Norddeutschlands ausgezeichnet wurde. Die Inhaber engagieren sich stark im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, belegt durch verschiedene Kooperationen und Auszeichnungen. Das unmittelbar an einem Stadtwald gelegene Hotel findet sich nur wenige Autominuten vom Kieler Stadtzentrum, mit sehr guter Anbindung zur A7 und einer Bushaltestelle in 50 Metern Entfernung. Während der Woche bringt ein kostenloser Shuttle-Service Geschäftsleute innerhalb Kiels in die jeweiligen Firmen. Das Hotel bietet zudem 79 Zimmer, Suiten und Appartements, einen eigenen Wellnessbereich sowie ein Fischrestaurant mit Fokus auf regionaler Küche. Im 350 Quadratmeter großen Tagungsbereich finden sich sechs Tagungs- und Veranstaltungsräume. Das Konzept ist modern, die Räume hell und klimatisiert, mit großen Fensterflächen und schalldichten, flexiblen Trennwänden ausgestattet. Ein großes Foyer und ein grüner Garten mit Inseln aus Strandsand bieten Platz für kreative Pausen. Neueste Tagungstechnik ist ebenfalls vorhanden. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/1663; www.hotel-birke.de/de/tagungen-events/tagungen-seminare.html

Tagungen im Beach Motel Heiligenhafen mit leichter Meeresbrise

Tagen mit dem Meer in Sichtweite können Businessreisende im Beach Motel Heiligenhafen. Insgesamt fünf Tagesräume mit viel Tageslicht und teilweise sogar direktem Blick auf die Ostsee stehen hier zur Verfügung. Die angenehme Meeresbrise sorgt außerdem für klare Köpfe und kreative Gedanken. Und selbst eine kurze Pause reicht, um mal eben eine Stippvisite an den Strand zu unternehmen. Tagungstechnik und Verpflegung sind individuell zubuchbar. Und wer die Gelegenheit hat, bucht sich ein Zimmer, eine Suite oder Apartment und kombiniert den Businesstrip mit einem Kurzurlaub am Meer. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/19875; www.beachmotel-hhf.de/hotel

Tagen mit Platz und Ostsee-Insel-Feeling auf Fehmarn

Wer seine Tagung mit einer frischen Ostseebrise und wohlverdienten Denkpausen im Standkorb kombinieren möchte, findet im Avalon Hotel Bellevue auf Fehmarn eine gute Gelegenheit. Die zwei Seminar- und Tagungsräume für vier bis zu 56 Personen verfügen über Tageslicht, modernste Technik sowie direkten Zugang zur Terrasse. Kaffeepausen können die Teilnehmenden auf der Terrasse, am Naturteich, im angrenzenden Raum, im Restaurant oder beim Spaziergang über den Hof und Relaxen im Strandkorb verbringen. www.avalon-bellevue.de/tagungshotel-fehmarn/

Business meets Spa und Bewegung in Timmendorfer Strand

Das Hotel Strandgrün Golf- und Spa Resort in Timmendorfer Strand ist die ideale Adresse für Geschäftsleute, die ihre Business-Veranstaltung mit Annehmlichkeiten wie Wellness und einer Partie Golf kombinieren möchten. Das Haus verfügt über drei unterschiedlich große Tagungsräume mit Platz für bis zu 200 Personen. Darüber hinaus befindet sich in der zweiten Etage ein Loungebereich „Players Room“ mit eigener Bar, der exklusiv gebucht werden kann. Von hier bietet sich der Ausblick über die Driving Range und eignet sich auch für Betriebsfeiern aller Art. Tagungspauschalen sind ebenfalls buchbar. Nach getaner Arbeit lädt der Wellnessbereich zum Entspannen ein, Sportfreunde können auf der Driving Range trainieren. www.hotel-strandgruen.de/strandgruen

SlowDown Tagungscenter auf dem Priwall in Travemünde

Mit dem „SlowDown“ im Ferienresort BeachBay ist auf dem Priwall im Seebad Travemünde eine moderne Tagungslocation mit entspanntem Urlaubsfeeling entstanden: eine Kombination aus TagungsCenter und Hotelapartments. Am Ufer der Travemündung und in unmittelbarer Nähe zum Ostseestrand gelegen, ist das Hotel SlowDown ein perfektes Reiseziel mit großem Entschleunigungsfaktor – sei es für eine erfolgreiche Tagung, Urlaub oder ein erholsames Wochenende. Im ganzen Haus, unter anderem im Penthouse mit Wasserblick können Firmenveranstaltungen auf über 1.000 Quadratmetern mit bis zu 400 Personen durchgeführt werden. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere, flexible Seminar- und Workshopräume, die teilbar sind, Ausstellungs- und Empfangsfoyers sowie einer Sonnenterrasse. Die inspirierende Umgebung mit Strand und Natur ist prädestiniert für Learning, Networking und Teambuilding mit frischer Brise. Restaurants, Cafés und Bars sorgen für gastronomische Vielfalt. Das angegliederte Bay Spa lädt zu Wellnessanwendungen und in die erholsame Saunawelt ein. www.sh-tourismus.de/venuefinder/venue-detail/30452; www.luebeckongress.de/tagungspartner/kongresszentren/slowdown-tagungscenter-travemuende.html

Die Musik- und Kongresshalle (MUK) in Lübeck – Schleswig-Holsteins größtes Veranstaltungszentrum

Auf einer Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern bietet die Musik- und Kongresshalle Lübeck mit 15 Veranstaltungsräumen für zehn bis zu 3.500 Personen variable Möglichkeiten für jede Art Event. Das multifunktionale Veranstaltungszentrum liegt unmittelbar an der Trave und direkt an der Altstadt und bietet den idealen Rahmen für Ausstellungen, Messen, Kongresse und Konzerte. Die MUK ist zudem einer der Branchenvorreiter in punkto Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen in der Unternehmensphilosophie seit mehr als zehn Jahren eine umfassende Rolle. Das mit verschiedenen Gütesiegeln im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnete Veranstaltungshaus ist weit über die Landesgrenzen für sein Engagement in diesem Bereich bekannt. Corporate Social Responsibility mit den ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten sind die Bausteine des Leitbilds der MUK. www.luebeckongress.de/tagungspartner/kongresszentren/musik-und-kongresshalle-luebeck.html; www.muk.de/

Jugendherbergen in Schleswig-Holstein – ideal für Tagungen und Workshops

Junge Seminargruppen wie Azubi-Lehrgänge brauchen ein ebenso junges Umfeld für ihre gemeinsamen Workshops. Genau für sie bieten viele Jugendherbergen im Norden modern ausgestattete Tagungsräume, abwechslungsreiche Verpflegung und Unterkunft inklusive. So genießen Nachwuchskräfte beispielsweise in der modernen Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ ihre Seminare mit direktem Elbblick. Während der Pause können die Teilnehmenden ein paar Sonnenstrahlen auf der Terrasse an der Elbe einfangen oder durch das malerische Schifferstädtchen bummeln. Für den zusätzlichen Teamspirit sorgen Teamerlebnis-Programmangebote, die sich ganz bequem dazubuchen lassen. Abends gibt es die Möglichkeit, Kicker oder Billard im Freizeitbereich der Jugendherberge zu spielen. Alternativ lädt die hauseigene Sauna zum entspannten Tagesabschluss. Der kleine Fitnessraum eignet sich für eine Runde Workout.

Um das Seminarangebot der Jugendherbergen nutzen zu können, muss vorab eine Gruppenmitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk beantragt werden (www.jugendherberge.de/mitgliedschaft/gruppenmitgliedschaft/). Alle Infos zu Seminaren und Tagungen in der Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ unter www.jugendherberge.de/jugendherbergen/lauenburg-zuendholzfabrik-692/tagen/.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Copyright: © TMS Büsum GmbH