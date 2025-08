SV Adelby wird 75 Jahre alt

Aus kleinen Anfängen hat sich ein moderner und zeitgemäßer Sportverein entwickelt

Er ist im Südosten Flensburgs als allgemeiner Sport- und Vielspartenverein konkurrenzlos – der SV Adelby. Umringt von mehreren Neubaugebieten und in unmittelbarer Nachbarschaft von gleich zwei Schulen gelegen, feiert er in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag. Das Zuhause des SV Adelby liegt seit jeher an der Ringstraße im Stadtteil Tarup, neben dem vereinseigenen Clubheim und der benachbarten Kegelbahn.

Luftbild vom Sportheim

Die Vereinsgründung

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den entbehrungsreichen ersten Nachkriegsjahren fingen die Menschen allmählich wieder an, ihre Freizeit zu gestalten und so auch Sport zu treiben.

Erste Sportgruppen bildeten und festigten sich in den umliegenden Dörfern wie Sünderup, Tarup und Tastrup, es wurde wieder Feldhandball gespielt und geturnt. Gut 5 Jahre nach Kriegsende wurde dann folgerichtig im Laufe des Jahres 1950 von etwa 40 Sportfreunden ein neuer Verein gegründet: Genau am 5. August 1950 wurde der Sportverein Adelby – kurz SV Adelby oder nur SVA genannt – offiziell gegründet.

Der SV Adelby heute im Jahre 2025

Der SV Adelby hat, wie viele andere Vereine auch, die hierzulande üblichen und gängigen Sparten wie Fußball, Leichtathletik, Kinderturnen und Volleyball in seinem Angebot. In dem gesamten angebotenen Sportspektrum reihten sich schon vor drei Jahren, in 2022, immerhin 16 verschiedene Sparten auf. Längst gibt es auch eine ansehnliche eigene Sparte mit Angeboten aus dem immer wichtiger werdenden Reha-Bereich, wie Rückenschule, Koronar-Sport oder auch Nordic Walking. Selbst sogenannte Randsportarten – nur in wenigen Vereinen im Angebot – fanden im SVA ein eigenes Zuhause: „Exoten“ wie die Eisstockschützen, die Radballer oder die Rollstuhl-Basketballer sind schon lange fester Bestandteil in diesem rührigen Verein.

Hans Hansen (Mitte) – der LSV-Präsident zu Besuch

Neue Führungsregie ist etabliert

Das freut insbesondere den heutigen Vereinsvorsitzenden des SVA, Heiko Kaletta. Immerhin seit mittlerweile sechs Jahren, seit 2019, leitet er mit Erfolg und großem Engagement die Geschicke des Vereins als 1. Vorsitzender. Heiko Kalettas persönliche Sportart ist schon seit vielen Jahren das Eisstockschießen! Für diese in unseren Breitengraden eher selten anzutreffende Sportart ist er in unserer Region das Aushängeschild. Als „Draußensportler“ trainieren diese Sportler und Sportlerinnen das ganze Jahr über draußen auf der eigens für sie angelegten Eisstockschützenbahn des SV Adelby. Heiko Kaletta übernimmt neben seiner eigenen Sparte auch noch ehrenamtlich eine ganze Menge Verantwortung: „Als der Vorgänger aus dem Amt schied und sich niemand für die Nachfolge fand, und als mich dann mein Verein rief, habe ich nicht lange gezögert und habe den vakanten Posten des 1. Vorsitzenden übernommen.“

Sportlerehrung durch den 1. Vorsitzenden Hans-Wilhelm Langholz († 27.11.2024)

Er selbst begann schon vor gut 30 Jahren als Jugendlicher in der damals sehr erfolgreichen B-Jugend des SV Adelby mit dem Fußballspielen, seinerzeit unter dem Trainer Horst Dieter Adler. „Die dortige Zeit als Jugendfußballer hat mich geprägt, sowohl sportlich als auch menschlich habe ich viel aus der Zeit mitgenommen“, zieht Kaletta ein durchaus positives Fazit seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit zum SVA.

Vorstand mit Hans-Wilhelm Langholz (4. v. l.)

Den Verein prägen weitere langjährige Ehrenamtler. Beispielhaft seien drei von ihnen hier namentlich erwähnt, wie Rolf Emler, der über 25 Jahre lang die „gute Seele“ des Vereins war, jetzt offiziell eigentlich zurückgetreten ist, jedoch im Notfall sofort einspringt und stets mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Ebenso leitet der Sportfreund Frank Heinrich schon seit Jahrzehnten die Leichtathletikabteilung, ist dabei sehr engagiert und bleibt dem Verein in jeder Situation treu. Auch Ilya Wichert ist so ein Sportfreund, der die große Fußballabteilung mit Können und viel Einsatz führt, und in diesen Tagen Ende Juli 2025 einen großen Fußballer-Traum in Erfüllung gehen sieht – den vereinseigenen Kunstrasenplatz!

C-Jugend-Landesmeister SH, vor dem Spiel gegen Werder Bremen um die Norddeutsche Meisterschaft

Ein neues Gesicht prägt seit April 2025 die Geschäftsstelle des Vereins. Mit Peter Jordan konnte ein neuer Geschäftsstellenleiter gefunden werden, der seit Amtsantritt mit viel Einsatz, Können und Empathie die Geschicke dieser wichtigen Nahtstelle des Vereins leitet und führt. Für diese vielfältigen und zeitaufwändigen Tätigkeiten erhält der „Neue“ zurecht eine Aufwandsentschädigung. „Die Führung eines Vereins mit über 1.000 Mitgliedern ist schon recht fordernd und nicht mal eben nebenbei ehrenamtlich durchzuführen“, weiß auch Heiko Kaletta. „Wir sind glücklich und froh, dass wir Peter für diese Aufgabe gewinnen konnten.“

Besuch aus Neubrandenburg / DDR

Neue Angebote

Gleich mehrere Sparten sind seit kurzem im breit gefächerten Angebot des Vereins zu finden. Ganz besonders stolz ist Heiko Kaletta auf die Sparte „Ringen“. „Vor rund 2 Jahren haben wir diese Sparte ins Leben gerufen. Wir haben in der Abteilung eine tolle Entwicklung beobachten können, aktuell sind über 50 Ringer dort aktiv. Das liegt ganz besonders an den beiden außergewöhnlichen, kompetenten und engagierten Trainern und Übungsleitern.

Sportheim des SVA

Beide Übungsleiter, Dr. Dogukan Karakus und Abdullah Al-Junaid, sind früher in ihren Heimatländern Türkei und Jemen jeweils als sehr erfolgreiche Ringer im Nationalteam ihres Geburtslandes in Erscheinung getreten, Herr Al-Junaid hat sogar bei den Asien-Spielen eine Silbermedaille gewinnen können. Beide haben übrigens in Deutschland in der 1. Bundesliga gerungen. Sie verfügen – kein Wunder bei dem jeweiligen Werdegang – über einen hervorragenden fachlichen und sportartspezifischen Hintergrund und sind schon heute auf dem besten Wege, das Ringen in Flensburg wieder populär zu machen! Übrigens sind beide ehrenamtlich tätig – Respekt!“ Heiko Kaletta ergänzt: „Der Verein hat auch Geld in die Hand genommen und die fürs Ringen erforderlichen Matten angeschafft. Nun können die Ringer in der Sporthalle der Schule Engelsby unter guten Bedingungen trainieren und kämpfen“, ist Kaletta stolz auf diese Sparte.

Heiko Kaletta, 1. Vorsitzende des SVA, hockend, wo jetzt der Kunstrasenplatz gebaut wird

Als weitere Sparte ist das Kegeln wieder aktiviert worden – die eigene Kegelbahn ist dafür natürlich ein wichtiger Faktor gewesen und hat den Neustart erleichtert.

Vereinseigene Kegelbahn

„Wir haben – ganz neu – ein weiteres besonderes Angebot“, so der 1. Vorsitzende. „Thai-Bo heißt diese Sportart: ein ganzheitliches Fitness-Training, das u. a. Stressabbau fördert. Das Selbstbewusstsein der teilnehmenden Kids wird dadurch gefördert neben Faktoren wie auch die Fettverbrennung, Schnellkraft, Beweglichkeit, Muskel­aufbau, Gruppendynamik, Kraftausdauer sowie die Koordination.“

Die Vereinsphilosophie hat sich verändert

Hatte sich der SV Adelby jahrelang auf die Fahne geschrieben, in erster Linie den Breitensport zu fördern, und dabei insbesondere der Jugend eine sportliche Plattform zu bieten, ist man heute durchaus gewillt, den Leistungsgedanken bei den Sportlern zu etablieren. „Es muss sich lohnen, für den SV Adelby sportliche Leistungen zu erbringen“, beschreibt Kaletta den Sinneswandel. „Wir möchten in den kommenden Jahren neben dem Breitensport den Leistungssport fördern. Insbesondere im Handball, aber auch im Fußball hat der Verein in lange zurückliegenden Zeiten durchaus erfolgreich in Leistungsklassen gespielt. So wurde in 1989 die C-Jugend des SV Adelby sogar Schleswig-Holsteinischer Landesmeister – gegen starke Konkurrenz aus dem gesamten Bundesland, durfte anschließend sogar in Bremen auf dem Gelände des Weserstadions an der Norddeutschen Meisterschaft teilnehmen. Doch genau so wichtig ist uns die Vielfalt unseres Sportangebots, deshalb ist es so erfreulich, dass wir ein breit gefächertes Angebot an Sparten im Verein haben. Bei uns ist jede und jeder willkommen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und Leistungsvermögen. Sport soll verbinden, gerade Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung gefördert werden, ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen …“

Vorstand SV Adelby, 1975

Wer macht ehrenamtlich mit?

Wie viele andere Sportvereine fällt es auch dem SV Adelby zunehmend schwer, Freiwillige und Ehrenamtler für seine Belange zu gewinnen. „Leider ist es in der heutigen Zeit so, dass die Menschen einerseits immer mehr beruflich eingespannt werden, andererseits es jedoch gerne sehen würden, wenn Sportvereine die benötigten Trainer, Betreuer und Ehrenamtlichen stellen würden. Gerade für unsere alljährlich wiederkehrenden Events wie das Osterfeuer auf der Sportanlage und das beliebte Laternelaufen im November ist es immer schwerer, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen zu finden.“

Also: Sollte sich jemand angesprochen fühlen, der oder die gerne den SV Adelby in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchte – nicht nur der 1. Vorsitzende würde sich über jede helfende Hand freuen …

Ausblick in eine erfolgreiche Zukunft

Am 12. Juli 2025 wurde auf der Sportanlage ein „Tag der Offenen Tür“ veranstaltet, bei dem sich sämtliche Sparten präsentieren konnten und auf großes Interesse stießen. Im August findet zum wiederholten Mal auf der Vereinsanlage das Sommer Camp des FC St. Pauli statt, rund 50 Kids haben sich dafür bereits angemeldet.

B-Jugend: Bezirksliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga SH

Ein besonderes Highlight können die Eisstockschützen vermelden. Gleich am ersten Wochenende 2026 – am 3. und 4.1.2026 – finden in Flensburg die Deutschen Meisterschaften im „Eisstock-Weitschießen“ statt: auf dem Parkplatz gegenüber der GP Joule- Arena unter Beteiligung vieler Eisstockschützen aus dem gesamten Bundesgebiet. Der SV Adelby hat die Organisation und Durchführung übernommen. „Wir sind den Betreibern der Campushalle sehr dankbar für ihre tolle Unterstützung. Wir dürfen sogar einige Innenräume der Halle nutzen als Umkleide und als Aufenthaltsmöglichkeit“, freut sich Heiko Kaletta schon heute auf das einmalige Ereignis.

Ein weiterer und besonderer Termin ist für den SV Adelby der Baubeginn des eigenen Kunstrasenplatzes am 29. Juli 2025. Auf dem „Pro­blem-Acker“ des heutigen B-Platzes wird die moderne Spielfläche entstehen, in geplanten 16 Wochen Bauzeit soll er fertiggestellt werden, zeitgleich übrigens mit einem identischen Platz beim SC Weiche Flensburg 08 in der Bred­stedter Straße. Der vereinseigene Kostenanteil an dem Projekt beläuft sich für den SV Adelby auf 125.000 Euro, eine stolze Summe für einen Sportverein. „Einen beachtlichen Teil dieser Summe haben wir schon zusammenbekommen“, berichtet Kaletta. „Wir hoffen, dass wir zeitnah auch den Rest noch finanziert bekommen – damit unsere aktuell immerhin 17 Fußballmannschaften mit rund 400 Aktiven dann in den Genuss eines solchen Sportplatzes kommen.“

Das Flensburg Journal bedankt sich beim Vereinsvorsitzenden Heiko Kaletta für ein ausführliches und erhellendes Gespräch über die aktuelle Situation im Verein SV Adelby, der gerade sein 75jähriges Bestehen feiern konnte und für die Zukunft bestens aufgestellt ist, deshalb auch optimistisch in die kommenden Jahre schauen kann und über sehr gute Perspektiven verfügt!

Mit Heiko Kaletta sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte, SV Adelby