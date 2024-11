Zwischen Flensburg und Glücksburg an der malerischen Steilküste der Flensburger Förde liegt der RuheForst Flensburger Förde/Glücksburg. Ein Bestattungswald inmitten 200 Jahre alter majestätischer Buchen und Eichen. Der RuheForst bietet Menschen die Möglichkeit einer naturnahen Bestattung. Die zahlreichen Wege des RuheForstes laden zu Spaziergängen ein und bieten Raum für Erholung und Besinnung. Auf unseren Bänken kann man verweilen und die Natur genießen, Segler auf der Förde beobachten, den Blick über die Ochseninseln schweifen lassen. Die Bäume und Pflanzen des Waldes spenden Geborgenheit und Trost, sie laden dazu ein, sich mit dem Kreislauf des Lebens auseinanderzusetzen. Der Wald bietet Raum für Trauer, friedvolle Momente und Zuversicht.

Der RuheForst Flensburger Förde Glücksburg ist Teil der Wälder der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Durch unsere nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung gestalten und schützen wir die Lebensräume von Tieren und Pflanzen und erhalten so die Artenvielfalt. Die Fläche des RuheForstes ist bis 2109 aus der forstlichen Nutzung genommen. Hier finden noch Maßnahmen zur Pflege der Waldfläche, der RuheBiotope sowie zur Sicherheit der Besucher statt.

Unsere RuheBiotope – letzte Ruhestätte unter alten Wipfeln

Die Asche des verstorbenen Menschen wird in einer vergänglichen Urne nicht in ein Grab, sondern in einem sogenannten RuheBiotop beigesetzt. Das Wort Biotop setzt sich aus den Worten Bios (=Leben) und Topos (=der Ort) zusammen. Unsere RuheBiotope befinden sich unter Bäumen (Buchen, Eichen, Bergahorne, Ilex), an alten Baumwurzeln oder an Findlingen. Das Recht auf Nutzung eines RuheBiotopes wird für bis zu 99 Jahre eingetragen. Es können einzelne Plätze oder ganze RuheBiotope ausgesucht werden. An einem RuheBiotop können bis zu 12 Personen beigesetzt werden. Die RuheBiotope tragen Nummern, eine namentliche Kennzeichnung ist möglich. Die Grabpflege übernimmt der Wald.

Eigenbestimmt und individuell vorsorgen

Den Platz in einem RuheBiotop kann man bereits zu Lebzeiten und für bis zu 99 Jahre erwerben. So kann ein Baum zum Bezugspunkt werden, im Leben und im Tod. Der Gedanke sich frühzeitig mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen mag für viele ungewohnt sein. Doch bietet eine Vorsorge zu Lebzeiten zahlreiche Vorteile und kann den Hinterbliebenen den Abschied erleichtern. Trauernde Angehörige sind dankbar für zuvor getroffene, selbstbestimmte Entscheidungen und geäußerte Wünsche der verstorbenen Verwandten. Es ist für Angehörige tröstlich, wenn sie die Wünsche der Verstorbenen in der Gestaltung der Beerdigung berücksichtigen können. Bei einem unverbindlichen Waldspaziergang mit dem RuheForst-Team können Sie sich über die Vorsorgemöglichkeiten informieren und Ihren Platz der letzten Ruhe in unserem Wald selbstbestimmt und individuell aussuchen.

Abschied im Herzen des Waldes – die Beisetzung im Ruheforst

Im RuheForst werden ausschließlich biologisch abbaubare Urnen verwendet, die sich im Laufe der Zeit vollständig zersetzen und somit die Umwelt nicht belasten. Die Asche der Verstorbenen wird Teil des Waldbodens. Auf Grabschmuck wird im Ruheforst bewusst verzichtet, um den Charakter des Waldes und seine Funktion als Lebensraum nicht zu stören. Die Grabpflege übernimmt die Natur im Wandel der Jahreszeiten.

Der Ablauf einer Waldbestattung kann sich weitgehend nach den Vorstellungen der verstorbenen Person und dessen Angehörige richten. Das RuheForst-Team arbeitet mit dem frei wählbaren Bestattungsunternehmen Hand in Hand und begleitet Sie bei der Auswahl eines RuheBiotopes für einen verstorbenen Angehörigen.

• Eine Waldbestattung im RuheForst ist anders: Ein RuheForst ist gleichzeitig Friedhof und Wald. Die Grabpflege übernimmt hier die Natur, der Grabbesuch wird zum Waldbesuch.

• Eine Waldbestattung im RuheForst ist lebendig: Der Baum ist Lebensraum, aber auch selbst Lebewesen. So verändert sich der Wald im Wechselspiel der Jahreszeiten.

• Eine Waldbestattung im RuheForst ist natürlich: Die Asche des verstorbenen Menschen wird in einer vergänglichen Urne in den Kreislauf der Natur eingebettet.

• Eine Waldbestattung im RuheForst ist individuell: Der Baum wird bewusst ausgewählt. Oft spiegeln die Besonderheiten der Bäume die der Menschen wider. • Eine Waldbestattung im RuheForst ist unabhängig: Die Wahl des RuheForstes ist unabhängig von Wohnort und Religion.