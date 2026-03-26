Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!

Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 03./14./28. April, 14.00 - 15.00 Uhr

Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 01./08./15./22./29. April, 15.00 - 16.30 Uhr

06./12./20./26. April, 14.00 - 15.30 Uhr

Flensburg hinter den Kulissen: Die verborgenen Ecken der nördlichen Altstadt

Vom Nordertor schlenderst du über Schleichwege durch versteckte Parks und entdeckst so manches Geheimnis der nördlichen Altstadt. Die Tour endet in der Norderstraße, berühmt für ihre hängenden Schuhleinen.

Treffpunkt: Nordertor, Norderstraße 138

Termin: Samstag, 25. April , 14.30 - 16.00 Uhr

Flensburg – eine erotische Hafengeschichte

Folge uns auf einer spannenden Führung durch die Stadt auf den Spuren der ehemaligen „erotischen Eckpfeiler“ – von der „Roten Laterne“ bis zur alten Dirnenstraße, über die Norderstraße mit der Melody-Bar, bekannt für ihren Schönheitstanz bis zur Erotik-Pionierin Beate Uhse.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: Donnerstag, 16. April, 19.00 - 20.30 Uhr

Flensburg im Weltfokus: Erinnerungen und Perspektiven 80 Jahre nach Kriegsende

Erlebe mit uns eine spannende Stadtführung zum Thema „80 Jahre Kriegsende in Flensburg“. Diese Tour führt an besondere Stätten dieser Stadt, die eine zentrale Rolle in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielte. Erfahre von den entscheidenden Ereignissen, die Flensburg in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückten, und entdecke bedeutende Orte, die mit der Geschichte des Kriegsendes verbunden sind.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 Kapitänsweg

Termine: 02./30. April, 14.00 - 15.30 Uhr

Flensburgs Geheimnisse – fernab der Altstadt

Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park. Auf der Westlichen Höhe liegen einige geheimnisvolle Geschichten im Verborgenen!

Treffpunkt: Nikolai Apotheke, Südermarkt

Termin: 17.April, 14.30 - 16.30 Uhr

Petuh: Fru Hansen vertellt die Flensburger Welt

Schon einmal „Petuh“ gehört – die besondere Sprache an der Flensburger Förde? Die charmante Mundart erlebst du auf dieser Führung durch das Herz der Stadt.

Treffpunkt: Anleger Salondampfer Alexandra/ Schiffbrücke

Termin: Dienstag, 07. April, 14.00 - 15.30 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 02./09./16./23./30. April, 11.30 - 13.00 Uhr

Nachtwanderung – Kuriositäten & Mysterien

Im Schein der Taschenlampe erkundest du die Gebäude und Denkmäler auf dem Alten Friedhof und im Christiansenpark. Dabei erlebst du Bundsenkapelle, Mumiengrotte, Idstedt-Löwe und Spiegelgrotte im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht.

Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 10./24. April, 19.30 - 22.00 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen, dem Rumhaus Johannsen oder Braasch’s Rumladen in der Großen Straße.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 10./24. April, 14.30 - 16.00 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Gehe auf Entdeckungsreise durch die südliche Altstadt und lerne individuelle und einzigartige Kaufmannshöfe kennen. Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“. Das Rumhaus Braasch lädt zu Kostproben aus eigener Herstellung ein.

Treffpunkt: Touristinfo Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 04./11./18./25. April, 11.30 - 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termin: 05./13./19./27. April, 14.00 - 15.30 Uhr

Starke Frauen im Norden – grenzenlos

Dieser Stadtrundgang erinnert an bekannte Flensburgerinnen, die sich mit ihrem Wirken über gesellschaftliche, moralische und sprachliche Grenzen hinweggesetzt haben. Mit ihren ganz speziellen Lebensentwürfen hinterlassen sie eindrucksvolle Fußstapfen und setzen Meilensteine für die Gleichberechtigung von Frauen in Flensburg.

Treffpunkt: Museumsberg/ Heinrich-Sauermann-Haus

Termin: Freitag, 17. April, 16.30 - 18.30 Uhr

Streetart entdecken – Stadt neu sehen: NORD:SYD Freiraumgalerie Flensburg!

Flensburg wird zur Leinwand: Erlebe die Highlights der NORD:SYD Freiraumgalerie – eine beeindruckende Sammlung urbaner Streetart im öffentlichen Raum. Die Tour verbindet Kunst, Stadtgeschichte und neue Perspektiven auf Flensburg.

Tour Nord: Richtung Nordertor mit Fokus auf großformatige Murals und historische Bezüge.

Tour Süd: Richtung Klostergang mit Streetart zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Treffpunkt: Heiliggeistkirche, Große Straße

Termine:

Süd – Do., 09. April, 15.00 - 16.30 Uhr

Nord – Do., 23. April, 15.00-16.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920

E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.

Foto: Benjamin Nolte