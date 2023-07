Glücksburg – das Hawaii des Nordens

Auch in diesem Jahr werden die Deutschen Meisterschaften der Langdistanz im Triathlon beim OstseeMan 2023 ausgetragen. Mit dabei sind unter anderem wieder die Deutschen Meister der Langdistanz 2022 Simon Huckestein und Maja Betz. Mit großer Motivation möchten sie Ihren Titel verteidigen und bereiten sich bereits auf das Event am 6. August 2023 vor. Simon Huckestein erzählt, was er sich für dieses Jahr beim OstseeMan vorgenommen hat: „Schneller schwimmen, um mir das Leben auf dem Rad nicht wieder so schwer zu machen. Und dann mal zeigen, dass man die Marathonstrecke ne Ecke schneller laufen kann und damit den Titel verteidigen und den Streckenrekord holen.“

Der Triathlon

Schwimmen im glasklaren Wasser der Ostsee – Seesterne zählen inklusive! Nach dem Start vom Strand wird im Uhrzeigersinn ein 1,9 Kilometer langer Rechteckkurs geschwommen. Nach einer bzw. zwei Runden verlassen die Athlet*innen das Wasser und machen sich auf den Weg in die Wechselzone.

Der schnelle, leicht hügelige Radrundkurs führt die Athletinnen durch das reizvolle Angeln und Glücksburg. Dank der kleinen Steigungen und Abfahrten ist der Radkurs sehr abwechslungsreich. Die Zuschauer haben an vielen Punkten perfekte Sicht. Insgesamt sind 2 bzw. 4 Runden zu absolvieren. Die Laufstrecke gehört mit zu den schönsten Laufstrecken im deutschen Triathlon-Sport! Nach dem Start führt die 7,03 km lange Runde (3 bzw. 6 Runden) überwiegend direkt am Wasser entlang und durch die Glücksburger Altstadt. Dabei laufen die Sportlerinnen mehrfach direkt am Ziel vorbei!

Rahmenprogramm

Ein fesselndes Rahmenprogramm verspricht eine einzigartige Atmosphäre in Glücksburg!

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung und Begeisterung beim OstseeMan Triathlon in Glücksburg! Neben den aufregenden Wettkämpfen erwartet Sie ein attraktives Rahmenprogramm, das Ihnen garantiert eine Gänsehaut-Stimmung verleiht. Bereits am Vortag des traditionsreichen Triathlons können sowohl Athleten als auch Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und erste sportliche Höhepunkte erleben.

Von mitreißenden Kinderwettbewerben über einen stimmungsvollen Frauenlauf bis hin zu musikalischen Darbietungen am Abend – dieses Rahmenprogramm verspricht unvergessliche Momente und lässt Sie den OstseeMan Triathlon in einem ganz besonderen Licht erleben. Tauchen Sie ein, lassen Sie sich mitreißen und genießen Sie die einzigartige Atmosphäre, die Glücksburg zu bieten hat. Seien Sie dabei, wenn der Vorhang sich öffnet und das berauschende Spektakel beginnt.

Nachwuchs

Für die jüngsten Triathleten findet am Samstag, den 05. August bereits zum 13. Mal der OstseeKids powered by TriAs Flensburg e. V. statt.

Der Start erfolgt um 15 Uhr am Kurstrand und Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren können kostenlos teilnehmen. Hierbei steht natürlich der Spaß im Vordergrund: Wenn die Kleinen das Ziel erreichen, werden sie genauso gefeiert wie die Großen, denn auch sie verdienen den Applaus. Eltern und Zuschauer sorgen für eine unvergessliche Atmosphäre.

Frauenlauf

Anschließend fällt um 17:00 Uhr der Startschuss für den Frauenlauf powered by LBS auf der Promenade in Glücksburg, in der Nähe der Seebrücke. Die 5,5 km lange Laufstrecke entlang der Promenade ist Teil der OstseeMan Wettkampfstrecke.

Der Zielkanal mit den gut besetzten Tribünen bietet einen perfekten Empfang für die Teilnehmerinnen am Ende des Laufs.

Es gibt keine offizielle Zeitmessung und keine Altersbegrenzung, denn auch hier stehen der Spaß und der gute Zweck im Mittelpunkt. Die Teilnahmegebühren in Höhe von 5 EUR pro Läuferin werden zu 100% an das Katharinen Hospiz gespendet. Alle Teilnehmerinnen erhalten bei der Anmeldung am Samstag bis 14:55 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände ihr offizielles Frauenlauf powered by LBS Event-Shirt.

Abschlussprogramm

Zum Abschluss des Tages erwartet sowohl Besucher als auch Athleten ein ebenso stimmungsvolles Programm. Ab 18 Uhr werden Sie auf der STARCAR Bühne im Zieleinlauf auf der Promenade in Glücksburg vom Musikduo Tom & Lily erwartet.

Mit liebevoll ausgewählten Songklassikern aus den Genres Soul und Pop zaubert das dynamische Duo ein Lächeln in die Herzen des Publikums.

Gemeinsam freuen wir uns darauf, den Vorabend des OstseeMan Triathlons beim Sonnenuntergang ausklingen zu lassen.

Busshuttle

Der OstseeMan 2023 bringt seine Besucher sicher zum Eventgelände. Am Renntag verkehren mehrere Shuttlebusse, die alle Athleten kostenfrei und Begleiter für eine geringe Gebühr nutzen können.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht, die vor allem von den Athleten genutzt werden, bitten wir die Zuschauer, unseren regelmäßig fahrenden Bus-Shuttle zu nutzen. Alle Informationen zum Shuttle-Bus wie Fahrplan & Haltestellen gibt es zu finden auf https://www.ostseeman.de/anreise/