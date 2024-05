Auch 2024 sind wieder Ausflüge auf der Förde zwischen Deutschland und Dänemark möglich

Mit den beiden Fähren ‘Thjalfe’ und ‘Rødsand’ ist der Verein ‘Freunde der Fahrradfähre’ für den Saisonstart gut vorbereitet. Nach einem Rekord von 7000 Fahrgästen aus rund 40 Ländern im vergangenen Jahr hofft der Verein auch für die Saison 2024 auf regen Zuspruch und sommerliches Wetter. „Interessierte Fahrgäste können jetzt schon über unsere Website ihre Tour buchen und zum Beispiel mit der ‘Thjalfe’ von Langballigau auf der deutschen Seite über Brunsnæs, Marina Minde nach Egernsund die Tickets frühzeitig sichern. Unsere zweite Fahrradfähre ‘Rødsand’ setzen wir erneut für die Strecke entlang der früheren ‘Butterfahrten’ von Egernsund mit Stopps in Sønderhav und weiter nach Flensburg und zurück ein“, sagt Kapitän und Schiffseigner Palle Heinrich. Beide Fahrradfähren sind für die Mitnahme von 12 Passagiere und 12 Fahrräder zugelassen. Je nach Wetterlage kann die Fahrt im Innenraum der Fähren verbracht werden oder auch an der frischen Seeluft an Deck. Für die Fahrgäste und ihre Fahrräder ist ausreichend Platz vorhanden und die schöne Fördelandschaft kann während der Überfahrt entspannt genossen werden.

Die Fahrten starten bereits zu Pfingsten am 18. bis 20.Mai sowie am darauf folgenden Wochenende 25. bis 26. Mai. Der reguläre Fährbetrieb mit täglichen Abfahrten zwischen Langballigau und Egernsund startet am 1. Juni. Die Online Buchungen sind auf der deutsch- und dänischsprachigen Website möglich: https://cykelfaergen.info/ oder über Facebook https://www.facebook.com/cykelfargen/

Die besondere Tour zwischen Egernsund und Flensburg

„Nach dem großen Zuspruch für unsere Fahrten zwischen Egernsund auf dänischer Seite und Flensburg kommen wir den Wünschen von Touristen und Einheimischen nach, die sich auch für die Saison 2024 ein Angebot auf dieser schönen Fördestrecke gewünscht haben“, erläutert Gerhard Jacobsen, Vorsitzender des Vereins der Freunde der Fahrradfähre. Die Fahrten entlang der traditionellen Butterfahrten-Route, die man in der süddänischen Region früher auch ‘Æ spritte’ nannte, sind eine attraktive Ergänzung zur Verbindung nach Langballigau. Die Fahrradfähre ‘Rødsand’ wird in der Saison 2024 mit Abfahrt in Egernsund sowohl freitags als auch samstags Flensburg anlaufen. Die erste Fahrt startet am 28. Juni.

Folgeschäden der Sturmflut aus dem vergangenen Jahr werden behoben

Als Folge von Sturm und Ostseehochwasser im vergangenen Herbst kam es auch zu erheblichen Beschädigungen an fast allen Anlegestellen der Fahrradfähre. Umfangreiche Reparatur- und Erneuerungsarbeiten wurden zügig begonnen und werden zum Saisonstart der Fahrradfähre abgeschlossen sein. „Wir freuen uns darüber, dass so schnell der Umbau des Anlegeplatzes in Sønderhav begonnen wurde und man uns in Flensburg bereits eine geeignete Anlegestelle zusagen konnte. Auch die Reparaturen und die Erneuerung der Anlegestellen in Brunsnæs und Langballigau sind auf einem guten Weg. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und öffentlichen und privaten Akteuren auf beiden Seiten der Grenze funktioniert hervorragend“, erläutert Gerhard Jacobsen. Für die Anlegestelle in Brunsnæs hat der Verein ‘Freunde der Fahrradfähre’ mit dem Eigentümer einen 10-Jahres-Nutzungsvertrag abgeschlossen und dabei auch die Organisation und Finanzierung der notwendigen Erneuerungsarbeiten vereinbart. Die örtliche Bevölkerung und andere Partner entlang der Flensburger Förde wurden in das Projekt einbezogen. Der Anlegesteg wird nach Fertigstellung auch über eine Badetreppe verfügen und damit für die Badegäste ein neuer Anziehungspunkt werden. Insgesamt kalkuliert der Verein mit Kosten von 512.000 DKK (ca.69.000 EUR). Auch wenn durch die Unterstützung der Kommune Sonderburg, lokale Sponsoren und Fördergelder aus dem LAG-Pool der größte Teil zur Finanzierung inzwischen zur Verfügung steht, hofft Gerhard Jacobsen noch auf weitere Sponsorenunterstützung von deutscher und dänischer Seite. Gilt es doch die Finanzierungslücke von 200.000 DKK (ca. 29.000 EUR) möglichst bald zu schließen.

Engagement für die Fahrradfähre macht Freude – weitere Freiwillige gesucht

Der Verein ‘Freunde der Fahrradfähre’ sucht noch weitere Freiwillige, die sich an Bord oder an Land engagieren wollen, um die Gäste zu betreuen, ihnen Anregungen für touristische Attraktionen in der Umgebung zu geben und kleinere Aufgaben zu übernehmen. „Wir sprechen Dänisch und Deutsch miteinander und suchen interessierte Menschen von beiden Seiten der Flensburger Förde, die uns bei der Begleitung der Fahrgäste und anderen Aufgaben mit Freude unterstützen wollen. Gerne laden wir Interessenten zu einer Mitfahrt auf eine unserer Touren mit der ‘Thjalfe’ ein“, sagt Gerhard Jacobsen.

Pressemitteilung Verein der Freunde der Fahrradfähre

Foto:Felix A.Schultz