Nicht nur für Urlauber ein cooler Freizeittipp!

Eine abwechslungsreiche und durchaus reizvolle Unternehmung hat sich unser Fotograf Bodo Nitsch an Bord der erst in Dienst gestellten „Stadt Kappeln“ kürzlich gegönnt: Eine Schleitour per Schiff von Kappeln über Schleimünde nach Maasholm, mit einem halbstündigen Landgang in Maasholm, anschließend geht es auf gleichem Wege zurück nach Kappeln. Besonders attraktiv für abenteuerlustige und interessierte Kids: Auf dieser Tour dürfen die Kinder das Schiff sogar selbst steuern und bekommen anschließend ein „Schlei-Patent“ mit der Unterschrift des Kapitäns überreicht!

Genießen Sie die schöne Schlei auf der MS „Stadt Kappeln”. Auf den Spuren der Wikinger fahren Sie von Kappeln nach Schleimünde. Jeden Montag und Donnerstag findet zudem ein besonderes Highlight für die Kids statt: die spannende Suche nach dem Wikingerschatz des allseits bekannten Wikingers Ole in Schleimünde. Während die Erwachsenen die Mole mit dem Leuchtturm entern oder der „Giftbude” einen Besuch abstatten können, erleben die Kinder eine aufregende Schatzsuche.

An Bord des beliebten Ausflugsschiffes erwartet Sie ein unvergessliches Abenteuer auf den Gewässern der Schlei. Lassen Sie sich von der atemberaubenden Landschaft verzaubern und genießen Sie eine entspannte Fahrt mit kulinarischen Köstlichkeiten an Bord.

Diese Schleitour findet täglich (außer dienstags und freitags) statt, Abfahrt in Kappeln jeweils um 11 und 14 Uhr, zurück in Kappeln entsprechend um 13.10 Uhr bzw. 16.10 Uhr.

Jeden Dienstag und Freitag steht unsere Tagestour nach Schleswig an. Abfahrt in Kappeln ist um 10.30 Uhr, zurück sind wir um 17.40 Uhr.

„Wir fahren schon seit 1986 von Kappeln nach Schleimünde und Schleswig“, erzählt uns Frau Sebode von den „Schlei-Ausflugsfahrten“.

MS Stadt Kappeln

Am Hafen, 24376 Kappeln

Tel.: 0 46 42 - 61 84