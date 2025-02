1969 verkauften Fleetwood Mac mehr Schallplatten als die Beatles und die Rolling Stones. Ihr Album „Rumours“ aus dem Jahr 1977 gehört zu den erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte und ging über 19 Millionen Mal über den Ladentisch – allein in den USA. Kein Wunder, dass sich eine solch riesige Fanbase um die durch häufige Wechsel in der Besetzung gezeichnete Band scharte. Und das bis heute! Eine Hommage an diese einzigartige Musikgruppe, die den Zeitgeist der 1960er bis 1990er Jahre prägte, bilden seit 1999 „Rumours of Fleetwood Mac“. Die Band bestehend aus sieben Musiker:innen eine Tribute Band zu nennen, wäre wohl fast zu kurz gegriffen. Mittlerweile verzeichnen ihre Live-Videos auf YouTube über 100 Millionen Views und auch die Live-Shows begeistern Millionen Fleetwood Mac-Fans.

Nach ihrem gerade gestarteten Deutschland-Debüt mit fünf Konzertterminen, von denen der Großteil bereits seit langem ausverkauft ist, kommen Rumours of Fleetwood Mac im Februar 2025 für 14 Shows erneut mit den beliebtesten Fleetwood Mac-Klassikern, aber auch einigen echten Song-Perlen, auf große Deutschland-Tour. Dass es Rumors of Fleetwood Mac gelang, eine ihren Vorbildern würdige Show auf die Beine zu stellen, sprach sich offensichtlich schnell herum. Ihr schon vor einigen Jahren beschlossenes Tour-Motto lautet „It’s About Their Music“. In diesem Sinne performt die siebenköpfige Formation die Musik von Fleetwood Mac so originalgetreu wie möglich sowie mit dem gebührenden Respekt und lässt vor allem den Spirit der weltweit gefeierten Band und der damaligen Zeit wieder aufleben.

Sie selbst sagen dazu: „These precious songs have been the soundtrack to many people’s lives the world over and we know that you hold them close. That stands true for us also.“ Die Liebe zur Musik von Fleetwood Mac verkörpert die in Liverpool gegründete Band seit mittlerweile 25 Jahren auf ihren Tourneen durch Amerika, Kanada, UK und Europa – und das sogar mit dem Segen des Mitgründers und Schlagzeugers der Originalband, Mick Fleetwood: „An extraordinary emotive performance of Fleetwood Mac“.Zum 45-jährigen Jubiläum des „Rumours“-Albums von Fleetwood Mac nahmen die Rumours of Fleetwood Mac 2022 zuletzt eine Cover-Version des ikonischen Albums auf, die auf YouTube zu hören und sehen ist. Wer noch einmal live in die einzigartige Songwelt von Fleetwood Mac eintauchen möchte, sollte die Gelegenheit im Februar 2025 nicht verpassen und sich Rumours of Fleetwood Mac nicht entgehen lassen.

Donnerstag, 20.02.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg