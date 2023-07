Wandfliesen erhalten durchs Anstreichen einen vollkommen anderen Look

So schön die Einrichtung der eigenen vier Wände auch ist – nach einigen Jahren wünscht man sich einfach andere Farben und einen frischen Look. Ein sprichwörtlicher Tapetenwechsel muss her. Oder genauer gesagt ein Fliesenwechsel. Denn auch an den Wandbelägen in der Küche oder im Badezimmer haben sich die Bewohner nach einer gewissen Zeit sattgesehen. Aus diesem Grund die älteren Fliesen abzuschlagen und die Flächen komplett neu zu gestalten, ist allerdings mit viel Schmutz, Lärm und Aufwand verbunden. Die einfachere und schnellere Alternative ist es, die vorhandenen Platten in einer neuen Wunschfarbe überzustreichen. Das gelingt mühelos, wenn Selbermacher einige Voraussetzungen beachten.

Hohe Haftung und Deckkraft gefragt

Altes weiterzuverwenden, statt es einfach zu ersetzen, spart nicht nur Geld, sondern schont auch Ressourcen. Das sogenannte Upcycling von Wandfliesen ist besonders unkompliziert möglich. Voraussetzung dafür ist, dass man die Fläche vorab gründlich reinigt und zusätzlich noch leicht anschleift, etwa mit Schleifpapier in 180er-Körnung. Somit haftet die neue Farbe besser. Geeignet sind spezielle Farbprodukte mit einer hohen Deckkraft und sehr guten Hafteigenschaften auf den glatten Fliesenuntergründen. Sowohl für den Trocken- als auch den Nassbereich im Bad ist zum Beispiel die pep up Renovierfarbe für Fliesen von Schöner Wohnen-Farbe ausgelegt. Sie ist wasserbasiert, für alle Innenbereiche geeignet und in vier Farbtönen von Weiß über Hellgrau und Graphitgrau bis zu einem ausdrucksstarken Anthrazit erhältlich. Wichtig zu wissen: Bodenfliesen und nanobeschichtete Fliesen lassen sich auf diese Weise nicht neu lackieren.

Verschönern in vier Schritten

Das Aufpeppen alter Fliesenflächen gelingt in lediglich vier Arbeitsschritten: Auf die Reinigung folgt ein Arbeitsgang mit der Grundierung, die gleichmäßig auf die gesamte Fläche aufgetragen wird. Wenn sie getrocknet ist, folgt die neue Wunschfarbe. Dazu zunächst die Fugen mit einem Ringpinsel streichen, dabei am besten in kleinen Teilflächen arbeiten, da die Farbe sonst zu schnell antrocknet. Im vierten Arbeitsschritt wird die Farbe mit einer Schaumstoffwalze auf die Gesamtfläche aufgetragen. Für eine gute Wasserbeständigkeit sind zwei Anstriche notwendig. Unter www.schoener-wohnen-farbe.com etwa gibt es ausführliche Tipps zum Verschönern alter Wandfliesen und ein Anleitungsvideo. Im getrockneten Zustand weist die Fliesenfarbe einen edlen Glanz auf. Für alle, die sich eine trendige matte Oberfläche wünschen, hat Interieurdesignerin und TV-Moderatorin Eva Brenner einen Tipp: „Einfach nach dem Trocknen der Renovierfarbe noch die Versiegelung im Finish Seidenmatt auftragen.“

flj/djd

Foto: djd/Schöner Wohnen Farbe