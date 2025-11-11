Die Theaterschule wird zur Slam-Bühne für das Flensburger Hofgeflüster #8

Am 28. November 2025 heißt es Vorhang auf und Bühne frei – für alle ist ‘was mit dabei! Dann treten beim Flensburger Hofgeflüster – dem Poetry Slam der Flensburger Hofkultur – zum 8. Mal Poet:innen mit allerlei selbstverfassten Texten zum modernen Dichterwettstreit an. Die diesmalige Eventstätte der wandernden Veranstaltung ist wieder etwas ganz Besonderes: Das ehemalige Palasttheater-Kino – die heutige Theaterschule Flensburg – bietet mit dem großen Saal eine ganz hervorragende Kulisse für die gekonnte Textkunst der wortgewandten Poet:innen. „Ich habe die Location seinerzeit als Kino schon geliebt“, schwärmt Hofkultur- Geschäftsführer Gunnar Astrup. „Daher freuen wir uns riesig nun mit unserem Poetry Slam dort zu Gast sein zu dürfen!“

Auch Hofgeflüster-Moderator Jan Michael Stümpert hat die Vorfreude schon gepackt: „Die Räumlichkeiten, wie das Foyer und der Theatersaal, kreieren schon so viel Atmosphäre, da kann ich die Kombination mit unserem vielfältigen Line-up und energetischem Publikum kaum erwarten.“ Anders als bei den Theaterklassikern: Welche literarischen Geniestreiche das Publikum des 8. Flensburger Hofgeflüsters zu erwarten hat, wird es – wie bei Poetry Slams üblich – erst am Abend selbst herausfinden. Nach neun erfolgreich ausverkauften Veranstaltungen hintereinander, scheint die vielfältige Textkunst den Besuchenden jedoch stets blendend gefallen zu haben. Beim Poetry Slam ist eben für alle etwas dabei. Vielleicht findet sich in der Flensburger Theaterschule am 28. November gar ein nächster Shakespeare?

28. November 2025

Einlass: 19:30 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Theaterschule Flensburg

Adelbyer Kirchenweg 1

24943 Flensburg

Tickets

VVK: 16 € / Ermäßigt: 12 €

auf www.flensburger-hofkultur.de und an Reservix-Vorverkaufsstellen

