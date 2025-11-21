Am Mittwoch wurden vor dem Geschäft Kaskade (Große Straße 21–23) neue Balancierbalken installiert. Die spielerische Bewegungsstation lädt Passantinnen und Passanten dazu ein, den öffentlichen Raum aktiv zu erleben und den Straßenbereich für kurze Pausen und Begegnungen zu nutzen.

Die Installation zeigt, wie innerstädtischer Raum durch spielerische Elemente attraktiv gestaltet und die Aufenthaltsqualität auf einfache Weise gesteigert werden kann. Dabei entstehen neue Impulse für ein lebendiges und erlebbares Stadtzentrum, das Menschen zum Verweilen und Ausprobieren einlädt.

Initiiert wurde das Projekt durch das Innenstadtmanagement der Stadt Flensburg. Die Umsetzung wird finanziert aus den Fördergeldern des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ).

Text und Foto: Stadt Flensburg