Seit 25 Jahren, mit mehr als 11 Millionen verkauften Tonträgern weltweit und internationalen Tourneen in 35 Ländern, zählt GREGORIAN zu den faszinierendsten und erfolgreichsten musikalischen Phänomenen unserer Zeit. Und das alles „Made in Germany“!

Seit Beginn entstehen die Produktionen der Musik und der aufwendigen Shows in Hamburg. Mit dem Tourauftakt am 18. Januar 2025 in Oberhausen begeistert der erfolgreichste Chor der Welt sein Publikum im Rahmen einer großen Jubiläumstournee – und die Resonanz ist überwältigend.

Insgesamt absolvierte GREGORIAN bislang 64 Konzerte in 11 europäischen Ländern und zog dabei über 160.000 Besucher in seinen Bann. Die Tour verzeichnete eine beeindruckende Auslastung von 85 Prozent – ein klarer Beweis für die ungebrochene Faszination, die die einzigartige Verbindung aus gregorianischem Gesang und moderner Popmusik weltweit ausübt.

Zu den Höhepunkten der Frühjahrs-Etappe zählten zwei restlos ausverkaufte Shows in der Uber Eats Arena in Berlin, die einmal mehr die außergewöhnliche Strahlkraft und Popularität des Ensembles unter Beweis stellten. Den krönenden Abschluss bildete das Konzert am 14. April 2025 im traditionsreichen Circus Krone Bau in München.

Doch das Jubiläum ist noch lange nicht vorbei: Im Herbst 2025 wird die Tournee mit weiteren 40 Konzerten in Europa fortgesetzt – darunter weitere 18 Shows in Deutschland. Im Anschluss daran bereitet sich GREGORIAN auf das nächste internationale Kapitel vor – Anfang 2026 startet bereits die dritte große US-Tournee der Formation.

GREGORIAN – der weltweit erfolgreichste Chor aller Zeiten. Eine Deutsche Produktion erobert die Welt.

Montag, 24.11.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg