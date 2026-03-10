The Tribute to The King of Pop!

„One Night of MJ“ ist eine rund zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere des King of Pop, Michael Jackson (MJ). Wendel Gama als Michael, eine fulminante Rock-Band begleitet von Bläsern und Streichern, eine Dance-Crew mit Original-Choreografien sowie ausgefeilte Special-Effects bringen Jacksons größte Hits zurück auf die Bühne. Mit dabei: die unvergesslichen Gitarrensoli von Jennifer Batten – die legendäre Gitarristin, die Michael Jackson viele Jahre auf allen großen Tourneen begleitet hat.„One Night of MJ“ lässt das Publikum in die magische Atmosphäre der außergewöhnlichen Michael Jackson Shows eintauchen. Die einzigartigen Arrangements werden von der Live-Band originalgetreu zum Leben erweckt. Ein kleines, aber majestätisches Live-Orchester unterstreicht zusätzlich die Erhabenheit der unvergesslichen Kompositionen.

Samstag, 21.03.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg