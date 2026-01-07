Anlässlich des Geburtstages der Flensburger Künstlerin Emmy Hennings (17.1.1885-1948) ist die Autorin Anneke Lubkowitz für eine Lesung und ein Gespräch über Wanderinnen und vagabundierende Frauen in der Literaturgeschichte zu Gast in Flensburg. Im Gespräch wird sie ihr neues Buch „Rebellinnen zu Fuß“ vorstellen.

Wie sieht die Geschichte des Wanderns aus, wenn sie von Frauen erzählt wird? Die freie Autorin und Literaturwissenschaftlerin Anneke Lubkowitz, selbst von der Stubenhockerin zur Ausflüglerin geworden, hat sich aufgemacht, ihre Vorgängerinnen aufzuspüren. Für ihre Recherche verknüpft sie Persönliches und Kulturgeschichtliches und nimmt uns mit auf eine exzellent recherchierte Entdeckungsreise quer durch die Literatur.

Dabei stößt sie auf eine Vielzahl überraschender Geschichten von Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben. Zu ihnen gehören neben Emmy Hennings und Else Lasker-Schüler auch Autorinnen wie Sophie von La Roche, Bettina Brentano, Karoline von Günderrode, Mary Shelley, Simone de Bauvoir oder Octavia E. Butler.

Anhand dieser literarischen Spurensuche zeigt sich, dass Wandern sehr viel mehr ist als das Erobern von Landschaften. Es geht vor allem um Autonomie und Freiheit – und darum, wie vielfältig wir Natur erleben.

Die Lesung wird veranstaltet von der Emmy Hennings-Gesellschaft in Kooperation mit dem Verein Tigerberg e.V. und der Carl-von-Ossietzky Buchhandlung. Der Eintritt beträgt 10 EUR (ermäßigt 5 EUR). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samstag, 17.01.2026, 19.00 Uhr

Weinkontor Gavin, Neustadt 16, Flensburg

Foto: Dominique Meienberg

