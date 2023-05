Liebe Leserin, lieber Leser,

in wenigen Tagen beginnt bereits der meteorologische Sommer, am 1. Juni 2023. Der kalendarische Sommeranfang lässt noch knapp drei Wochen länger auf sich warten; den erleben wir dann am 21. Juni – mit dem gleichzeitig längsten Tag des Jahres! Überhaupt werden die Tage spürbar länger, die Temperaturen deutlich wärmer und wo man auch hinkommt, ist die Freude über den bevorstehenden Sommer spürbar. Der Mai bescherte uns mit der Rum Regatta, den Kappelner Heringstagen oder dem Pfingstmarkt auf Gut Oestergaard bereits die ersten tollen Outdoor-Veranstaltungen der Saison und an den Stränden lagen bereits die ersten Sonnenhungrigen im Sand und einige ganz Mutige wagten sich sogar ins noch recht kühle Wasser. Mitte Mai bei den Kommunalwahlen hierzulande haben wir ein doch überraschendes Ergebnis für die Flensburger Ratsversammlung präsentiert bekommen: der SSW ist stärkste Fraktion, dicht gefolgt von den Grünen. Die einst großen Parteien CDU und SPD sind im Mittelfeld und unter „ferner liefen“ gelandet, zudem sitzen in der neuen Legislaturperiode so viele verschiedene Parteien und Gruppierungen wie noch nie im neuen Stadtparlament. Einige Mitbürger nutzen den Juni bereits für ihren Jahresurlaub, unsere Schulen schicken ihre Klientel allerdings erst Mitte Juli in die Sommerferien, der 17.07. wird der erste Ferientag sein. Was hat uns nun der erste Sommermonat 2023 so zu bieten? Der Juni hält wieder einiges an Unterhaltung bereit. So stehen beispielsweise die 2. Flensburg Courtyard Sessions an, der Dänisch-Deutsche Musikschultag erfreut Sie mit jeder Menge Musik in der Flensburger Innenstadt und am Ende des Monats freuen wir uns auf das maritime Kulturfest FLENSBURG AHØJ. Die dänische Minderheit und ihre zahlreichen Gäste feiern vom 9. bis zum 11. Juni das Jahrestreffen „Årsmøde“, ein Wochenende darauf am 17. und 18. des Monats veranstaltet die SH-Krebsgesellschaft e. V. ihr Event „Lauf ins Leben“ auf der Sportanlage des TSB Flensburg. Und spielt das Wetter mal nicht mit, findet sich ja vielleicht eine Freizeitgestaltung im vielfältigen Programm des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, des Museumsberges, oder im Naturwissenschaftlichen Museum nebenan. Einige Tipps finden Sie wie immer in unserer aktuellen Ausgabe. Zudem stellen wir selbstverständlich auch in diesem Flensburg Journal einen Flensburger Kopf für Sie vor, Freunde unserer Serie „Straßen und Stadtteile“ dürfen sich auf einen entsprechenden Beitrag freuen, weitere interessante Artikel haben wir für Sie im Angebot.

Im Sport sind in der Spielzeit 2022/2023 bereits im Mai viele Entscheidungen über Meisterschaft, Auf- und Abstieg gefallen, die Profiligen im Fußball beenden diese Spielzeit am Pfingstwochenende, in der Handball-Bundesliga wird der letzte Spieltag allerdings erst am 11. Juni gespielt werden – es bleibt also noch gut zwei Wochen lang spannend für die Handball-Fans. Die SG Flensburg-Handewitt wird im kommenden Spieljahr ein stark verändertes Gesicht zeigen, neben zahlreichen neuen Spielern, die einige altbewährte Kräfte ersetzen werden, wurde ein neuer Trainer verpflichtet, der mit reichlich Vorschusslorbeeren versehen nach der Sommerpause die Mannschaft übernehmen wird. Wir sind gespannt!

Haben Sie viel Vergnügen beim Lesen, Blättern und Stöbern in der Ihnen vorliegenden Juni-Ausgabe des Flensburg Journals. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Start in den Sommer!

Ihr Redaktionsteam

