Neu in Mürwik: der Vitalpark Marrensberg

Seit dem 25. November 2025 ist der Vitalpark Marrensberg fertiggestellt. Die brandneuen Fitnessgeräte sind auf die Bewegungsbedürfnisse von Menschen ab 60 zugeschnitten. Auf dem kleinen Platz wurden Geräte zur Bewegung von Armen, Beinen und Schultern aufgestellt und eine Balance-Station installiert. Der Gerätewiderstand kann mit dem Smart­phone und der dazugehörigen App erhöht werden. Ein Smartphone ist allerdings für die Gerätenutzung kein Muss. Auch mit der Grundeinstellung kann man ordentlich ins Schwitzen kommen und die Muskeln und Knochen aus dem Winterschlaf aufwecken.

Auch wenn die große Eröffnungsfeier dieser Einrichtung erst für das Frühjahr 2026 geplant ist, hat die Stadt Flensburg schon im Dezember einen ersten Anlauf gewagt. Bei frischen Temperaturen konnten Neugierige an zwei Nachmittagen die Geräte bereits unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Mit der ortsansässigen Fitnesstrainerin Stefanie Prenz-Lehn haben die beiden Bewegungskoordinatoren Sönke Wisnewski und Doris Kempe die Teilnehmer/-innen motiviert und hilfreiche Tipps zur Nutzung der Geräte gegeben. Die Bewegungskoordinatoren haben im Rahmen des Projekts „VERBUND“ die Aufgabe, Bewegungsangebote für Menschen ab 60 im Stadtteil Mürwik zu planen und umzusetzen. Am 4. Februar werden die Bewegungskoordinatorin und die Fitnesstrainerin wieder von 15:00–16:30 Uhr vor Ort sein, um Interessierten die Nutzung der Geräte zu zeigen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und es fallen keine Kosten an.

Für 2026 ist geplant, einen regelmäßigen Treff für Menschen ab 60 im Vitalpark zu starten. Beginnend mit dem 4. Februar wird jeden Mittwoch von 15.30 Uhr eine gemeinsame, kostenlose und anfängerfreundliche Bewegungseinheit durch das „VERBUND“-Team angeboten. Bei starkem Niederschlag oder Eisglätte findet das Angebot nicht statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Wir freuen uns über jede Person, die neugierig auf die Geräte ist und Lust auf gemeinsame Aktivität hat. Es ist egal wie fit man ist, wir bewegen uns alle in unserem Tempo und tun nur das, was uns guttut.“

Der Vitalpark grenzt an den Spielplatz des Jugendtreffs „Pampelmuse“ und die Grundschule Friedheim. Über die Bushaltestelle Flensburg Marrensberg lassen sich die Geräte ganz bequem mit den Buslinien 10, 11 und 7 erreichen. „VERBUND“ ist ein krankenkassenfinanziertes Projekt zur Etablierung von Bewegungsförderung insbesondere für ältere Mitbürger*innen, der Vitalpark wurde aus städtischen Mitteln der Spiel- und Bewegungsflächenplanung gebaut.