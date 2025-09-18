Das Season Ending 2025

Endlich ist es wieder soweit! @allwetterracing und @goonxcollective geben noch einmal Vollgas! Als Season Ending wird das mittlerweile 5. Tuning-Event auf dem Parkdeck des Fördeparks veranstaltet!

Mit HOT LAP feiern wir den heißen Sommer und bringen einen perfekten Abschluss zur Saison 2025! Freut Euch auf ein perfektes Sunset-Setting, Lichtshow für Fotos & Videos, Media-Teams vor Ort, Car-Showdowns, Musik und eine entspannte Atmosphäre à la Fast & Furious.

Samstag, 20. 09.2025, ab 18.00 Uhr

Fördepark Flensburg – Parkdeck, Schleswiger Str. 130, Flensburg