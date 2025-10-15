Die berühmte Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten wurde schon oft erzählt, besungen und verfilmt. Denn für die Menschen aller Zeiten und Generationen steckt unglaublich viel Hoffnung im Leben von Mose. Auf spektakuläre Weise wird er überraschend von Gott berufen, um die Israeliten in die Freiheit zu führen. Ausgerechnet Mose, der als ägyptischer Ex-Prinz kläglich versagt hatte. Der große Showdown beginnt: Wer ist mächtiger, der unbekannte Gott oder der große Pharao?

70 talentierte Teenager und eine junge, begeisternde Live-Band auf der Bühne: Mit dem Musical „Mose – gerettet und befreit” erwartet das Publikum ein ganz besonderes Event mit ausdrucksstarken Songs, berührenden Theaterszenen und kreativen Show-Elementen. Das Stück wird 2025 von 48 Projektchören an 192 Orten deutschlandweit aufgeführt.

Mittwoch, 22.10.2025, 19.30 Uhr

Holmberghalle, Harrislee