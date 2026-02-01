Der Pianist Lars Duppler wurde in Flensburg geboren, besuchte das Fördegymnasium und ging dann zum Musikstudium nach Paris und Köln, wo er gegenwärtig lebt. Duppler arbeitete u.a. zusammen mit Dominik Miller, Joachim Kühn, Tom Gaebel und Torun Eriksen und kann auf 7 CD-Produktionen und zahlreiche TV- und Hörfunkproduktionen für renommierte Rundfunksender zurückblicken.

Gemeinsam mit dem Professor für Saxophon Stefan Karl Schmid hat Lars Duppler sich intensiv mit der nordischen Klangästhetik und der Musik ihrer zweiten Heimat Island auseinandergesetzt.

Aufgenommen im berühmten Studio der Band „Sígur Rós“ in Mosfellsbær/Island, ist hier ein ganz neuer, aufregender Klangkosmos entstanden. 13 speziell für diesen Anlass komponierte Werke spiegeln die einzigartige Atmosphäre des isländischen Winters wider und werfen damit einen intimen Blick auf das perfekt verflochtene und virtuose Spiel der Protagonisten. Dabei wird ein bildgewaltiger Bogen von Bearbeitungen traditioneller, isländischer Reimgedichte bis hin zu feinsinnigen, von freier Improvisation umrahmten Eigenkompositionen gespannt.

Tickets an allen VVK-Stellen und unter www.chconcerts.reservix.de

Samstag, 14.02.2026, 19.30 Uhr

Musikschule Flensburg