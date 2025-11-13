Wiehnachtsshow mit Vertellen, Musik un Poetry op Platt

Endlich ist sie da: die Weihnachtszeit! Das ist doch genau die Zeit des Jahres, in der wir es allen recht machen „wollen“… Nur uns selbst nicht, oder? Zeit für eine Verschnaufpause! Das findet zumindest NDR-Moderatorin, Autorin und Poetry Slammerin Carina Dawert. In ihrer lütten Weihnachtsshow vereint die nordische Wortkünstlerin alles, was das weihnachtliche Herz begehrt: Carina beschreibt die Familiendramen unter’m Tannenbaum wie eine Mischung aus Tratsch op de Trepp, Rosamunde Pilcher und Reality-TV und findet genau die richtigen Worte für diesen einen afsünnerlichen Menschen, den man eigentlich weder sehen noch beschenken will an den Feiertagen. Sie besingt die bewegendsten und anstrengendsten Momente zwischen Besinnlichkeit, Vorfreude und Kuddelmuddel und stößt persönlich mit ihren Gästen von 18 bis 99 Jahren an. Denn eins ist garantiert: Plattdüütsch mit Frollein Dawert vereint die Generationen. Mit Herz, Humor und ganz viel Platt. Frech. Charmant. Laut. Slagfardig un plietsch.

Freitag, 28.11.2025, 19.30 Uhr

Kulturstätte Ole Möhl, Harrislee

Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei und die Platzwahl ist frei.

Ticketpreise: 15 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr), 20 Euro Abendkasse (nur wenn Restkarten verfügbar)

Eintrittskarten im Vorverkauf über die Online-Plattform Eventim.de und deren VVK-Stellen vor Ort (in Flensburg z. B. beim sh:z, im CITTI-Park oder im G-Fanshop in der Nikolaistr. 8) erhältlich. Außerdem erfolgt der Vorverkauf in der Buchhandlung Kapitel Zwei, Am Markt 2, 24955 Harrislee.