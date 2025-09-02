Ein Weg, ein Ziel, ein Motiv – Rammstein! Die 2008 in Kiel gegründete Band „LOS!“ Hat sich im Norden Deutschlands einen Ruf als DIE Rammstein-Coverband erspielt. Doch schon längst haben sie sich auch über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus einen Namen gemacht. Mit einer dem Original nachempfundenen Liveshow mit spektakulären Licht- und Pyro-Effekten sowie einem brachialen Sound bringen sie kleine und große Bühnen – Indoor und Outdoor – zum Beben! Überzeugt euch selbst!

Samstag, 20.09.2025, 21.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg

