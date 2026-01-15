Neues Angebot in der StadtBibliothek

Ein ganz neues Angebot in der StadtBibliothek Flensburg ist das Kinderkino. Der Filmstreamingdienst für Bibliotheken „Filmfriend“, den alle Kund*innen kostenlos mit ihrer Bibliothekskarte nutzen können, macht es möglich. Die StadtBibliothek Flensburg hat vier Filme ausdem Angebot ausgewählt.

Der erste, „One in a million“, wird am Samstag, 17. Januar 2026, um 12 Uhr im Vortragssaal der StadtBibliothek gezeigt.

Whitney Bjerken ist ein Multitalent: Die Youtuberin, Songwriterin und professionelle Turnerin aus den USA hat hunderttausende Follower. Einer ihrer größten Fans lebt in Deutschland: Die stille, feinfühlige Yara turnt ebenfalls für ihr Leben gern. Während beide die Welt über Social Media betrachten, beginnen sie sich zu fragen, was sie selbst vom Leben wollen.

Die Regisseurin Joya Thome („Königin von Niendorf“) schafft es auf herausragende Weise, die Lebenslinien der Teenager zu kreuzen. Verbunden durch die glitzernde Welt der sozialen Medien und ihre Leidenschaft für das Turnen, erleben Whitney und Yara Erfolg und Einsamkeit, Freundschaft, erste Liebe und ein queeres Coming-Out.

Der Eintritt ist frei und keine Anmeldung erforderlich.