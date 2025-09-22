Bunt gefärbtes Herbstlaub ist ein großzügiges Angebot der Natur. Gartenbesitzer können die verwelkten Blätter zum naturgemäßen Gärtnern nutzen.

Die Natur profitiert von der wertvollen Biomasse deutlich. Denn die Blätterhaufen bieten Igeln und nützlichen Insekten ein geschütztes Winterquartier. Kälteempfindliche Stauden kommen dank der wärmenden Wirkung des Herbstlaubs besser durch den Winter. Und wer das Laub auf Beeten verrotten lässt, erhält wertvollen Humus, der das Pflanzenwachstum anregt.

Wichtig zu wissen: Laub ist im Garten nicht überall willkommen. Gräser beispielsweise brauchen auch im Winter Sonnenlicht und Sauerstoff. Deswegen ist es wichtig, die Rasenflächen vom Laub zu befreien. Dann das Blattwerk etwa 20 cm dick auf Beeten, Baumscheiben und unter Sträuchern ausbreiten. Bei ausreichender Sauerstoffversorgung zersetzen sich die Blätter über den Winter zu wertvoller Humuserde. Dazu empfiehlt es sich, den Prozess mit dem Radivit Kompost-Beschleuniger von Neudorff anzukurbeln, der einfach nur auf das Laub gestreut wird. Wer Laub in einen Thermokomposter gibt, sollte es zuvor zerkleinern – beispielsweise, indem es von den Rasenflächen mit einem Motormäher eingesammelt wird. Es verrottet dann dreimal so schnell. Dabei hilft ebenfalls der Kompostbeschleuniger, der zusammen mit dem Laubschnitt in den Thermokomposter kommt.

Dank der enthaltenen Bakterien und Pilzkulturen zersetzen sich organische Abfälle noch schneller. Die Temperaturen im Thermokomposter können dann auf bis zur 70 Grad steigen – die Zersetzung läuft auf Hochtouren, Unkrautsamen werden abgetötet und innerhalb kürzester Zeit entsteht aus Gartenlaub fruchtbarer Mulchkompost.

