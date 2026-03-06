Die Berliner Kultband KARAT feierte 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum. 50 Jahre – das sind zwei Generationen und fast ein Leben. Es gibt nur wenige Bands von Rang, die auf eine solch lange Geschichte zurückblicken. Die meisten davon – seien wir doch ehrlich – sind dabei längst zu nostalgischen Coverbands ihrer selbst geworden.

Über 50 Jahre KARAT sind zuallererst die etlichen großen Hits – inzwischen allesamt gestandene Klassiker. Aber sie passen wunderbar ins Hier und Jetzt, weil sie im eigentlichen Sinne zeitlos sind: Hier wird nicht die Asche des Feuers angebetet, sondern dessen Glut weitergetragen. KARAT sind fünf Dekaden deutsch-deutsche Musikgeschichte. Im März könnt ihr sie im Deutschen Haus erleben!

Samstag, 14.03.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto Marcel Brell