Die Temperaturen fallen, die Tage werden kürzer und das Laub rieselt von den Bäumen: Der Herbst hält Einzug in Schleswig-Holstein. Dann wird es auf bunten Herbstmärkten, bei Lichterfesten und Laternenumzügen besonders gemütlich. Aber auch Aktive kommen beim Drachensteigen, Kürbisschnitzen und dem Gruselspaß an Halloween auf ihre Kosten. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat abwechslungsreiche Ausflugstipps für die goldene Jahreszeit zusammengestellt.

NORDSEE

Sylt: Markt im Muasem Hüs und Mitmachaktionen

Die Morsumer Kulturfreunde laden am 12. und 13. Oktober zum Herbstmarkt ins „Muasem Hüs“ ein und präsentieren in heimeliger Atmosphäre die Vielfalt der regionalen Produkte, Handarbeiten und herbstliche Gerichte.

Im Rahmen der „Familienwochen Sylt“ können sich Kinder ab 8 Jahren am 20. Oktober im Erlebniszentrum Naturgewalten in List eine eigene Laterne basteln.

Naturschutz zum Mitmachen bietet die Schutzstation Wattenmeer in Hörnum diesen Herbst an sieben Terminen zwischen September und November an. Bei der „Cranberry-Aktion“ helfen die Teilnehmenden dabei, Cranberrypflanzen aus den Dünen zu entfernen. Die Sträucher verdrängen zahlreiche heimische Arten, die nach der Aktion im nächsten Frühjahr wieder in den Sylter Dünen wachsen sollen.

Leuchten, Lachen und Gruseln auf Föhr

Der traditionelle Jahrmarkt auf der Nordseeinsel Föhr verspricht mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen beste Laune. Vom 17. bis 21. Oktober können sich Besucher über Klassiker wie Autoscooter und Dosenwerfen, aber auch auf die neue Achterbahn „Zombie Coaster“ freuen. Zum Auftakt ist ein Laternenumzug durch die Wyker Innenstadt geplant.

Unmittelbar nach dem Jahrmarkt gibt es vom 24. bis 28. Oktober auf Föhr ein ganz besonderes Zusammenspiel von Licht, Architektur und Landschaft zu erleben: Im Rahmen der 5. Föhrer Lichterwoche verwandelt das Künstlerduo „Kystlys“ die Insel in eine faszinierende Lichtlandschaft. Täglich von 19 bis 21:30 Uhr erstrahlt ein anderer Ort in neuem Glanz. Der Eintritt ist frei, für einige Orte wird ein zusätzliches Programm angeboten.

Alle kleinen Föhr-Gäste dürfen sich auf die Halloweenparty im Kurgartensaal in Wyk am 2. November freuen. Auf dem Programm stehen gruselig-lustige Spiele, fürchterlich leckere Snacks und eine Tanzparty mit „MaikeMoin“. Bereits in den Tagen davor gibt es verschiedene Bastelaktionen, um Deko für die richtige Stimmung zu zaubern. Mehr Infos und Termine im Veranstaltungskalender: foehr.de/veranstaltungskalender

Herbstzeit heißt Krabbenzeit in Husum

Die Husumer Krabbentage am 19. und 20. Oktober lassen die Herzen von Genussmenschen höherschlagen: Ob als „Garnele“, „Porre“ oder „Granat“ – die Nordseekrabbe bestimmt das Programm. An der Schiffbrücke erhalten Interessierte Zubereitungstipps und Rezeptideen – inklusive Probierportionen. Die flinksten Finger im Land werden bei den Krabbenpul-Meisterschaften gesucht. Frische Krabben vom Kutter und maritime Musikeinlagen bilden den Rahmen der Veranstaltung. Zum Stöbern und Shoppen laden ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz und die Husumer Geschäftsleute mit einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Kostenfreie Stadtführungen bieten die Möglichkeit, mehr über Geschichte und Gegenwart des nordfriesischen „Metropölchens“ zu erfahren.

Geschichten lauschen auf Eiderstedt

Stürmisches Herbstwetter ist perfekt, um es sich gemütlich zu machen und Geschichten zu lauschen: Die Veranstaltungsreihe „Erzähl mir was! Auf Eiderstedt“ lädt auch in diesem Jahr dazu ein, die besondere Atmosphäre der Nordseeküste zu genießen. An stimmungsvollen Orten auf der Halbinsel Eiderstedt werden noch bis zum 14. Oktober spannende Geschichten, wahre Begebenheiten und liebevolle Anekdoten aus vergangenen Tagen erzählt. Wer vorbeischaut, erfährt außerdem viel Wissenswertes über die Natur, Sehenswürdigkeiten und Bräuche der Region.

Herbstmarkt, Piratentage und Laternenlicht in St. Peter-Ording

Der Herbst in St. Peter-Ording ist so bunt wie das Programm vor Ort. Den Auftakt macht der Herbstmarkt: Vom 27. bis 30. September locken Kunsthandwerk und regionale Speisen in den Ortsteil „Dorf“. Die Kreationen der Ausstellerinnen und Aussteller reichen von Glaskunst und Silberschmuck über Lederarbeiten, Holzskulpturen und regionale Produkte wie Käse, Wurst, Obst und Gemüse. Der Markt findet täglich zwischen 11 und 18 Uhr statt.

Vom 3. bis 6. Oktober wird der Ortsteil Dorf geentert: Die Piratentage bieten vielseitige Einblicke in das Leben der Seeräuber. Neben Handwerkskunst, Spiel und Gastronomie lockt der Piratenmarkt mit bunten Ständen und Shows. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es besonders magisch, wenn Kerzen, Fackeln und Feuerstellen die Piratentage erleuchten.

Am Abend des 30. Oktober findet der große Laternenumzug nach St. Peter-Ording statt. Mit einem bunten Lichterkorso und begleitet von den Klängen des Spielmannszugs Rödemis startet der Umzug erstmalig am Erlebnis-Hus im Ortsteil Bad.

Während die Erlebnis-Promenade im warmen Laternenlicht erstrahlt, wird das vertraute Lied „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ freudig angestimmt. Nach dem Umzug wärmen leckerer Kinderpunsch und herzhafte Würstchen, ebenfalls am Erlebnis-Hus.

Lichterwochenenden in Büsum

An den Büsumer Lichterwochenenden erstrahlt die Nordsee-Stadt in besonderem Glanz. Zum Auftaktwochenende am 19. und 20. Oktober wirkt der Büsumer Wohlfühlgarten am Abend dank Lesungen und zahlreicher Leuchtobjekte richtig märchenhaft.

Am Samstag um 20 Uhr liest Lutz Herkenrath mit musikalischer Untermalung aus Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“. In der Woche darauf, am 26. und 27. Oktober, lädt die Stadt unter dem Motto „Büsum leuchtet“ zum gemeinsamen Laternelaufen mit der Jugendfeuerwehr ein.

Das Finale der Lichterwochenende am 2. und 3. November sind der Lichterball und eine beeindruckende Lichtshow. Am Samstag sorgen DJ und Partyband für Tanzmusik und Stimmung auf dem beliebten Lichterball. Die Lichtshow der Berliner Artisten LOOOOP am Sonntag verspricht unverwechselbare tänzerische Choreografien mit Lichtrequisiten.

Leckeres vom Lecker Landmarkt

Am 13. Oktober findet der 10. Lecker Landmarkt auf dem Alten Kirchplatz in Leck statt. Besucherinnen können sich von 14 bis 18 Uhr auf regionale Produkte, Kulinarik und Kunsthandwerk aus der Region freuen. Altbekannte, aber auch neue regionale Erzeuger bieten Produkte zum Probieren und Erwerben an. Parallel dazu kann beim verkaufsoffenen Sonntag eingekauft werden.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Laternenumzug in Bad Segeberg

Am 12. Oktober ziehen zahlreiche Segeberger und Besucherinnen mit ihren Laternen durch die Stadt am Kalkberg. Start ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Dann verläuft der Laternenumzug durch die Fußgängerzone über die Seepromenade bis zum Landesturnierplatz, wo zum Abschluss eine kleine Showeinlage und ausgewählte Gastronomie geboten werden. Begleitet wird der Umzug vom Spielmannszug Traventhal und dem Winsener Spielmannszug „Grüne Jäger“.

Herbstprogramm im Erlebniswald Trappenkamp

Auch im Erlebniswald Trappenkamp findet ein buntes Herbst-Programm statt: Am 13. Oktober können Kinder und Erwachsene den Herbstmärchen von Sonja C. Truhn am knisternden Lagerfeuer lauschen.

Zwischen dem 22. und 24. Oktober werden mit fachkundiger Anleitung kreative Figuren aus Kastanien basteln. Mehr dazu unter: erlebniswald-trappenkamp.de/#veranstaltungen

Funkelnde Feste in Eutin

Am 29. September laden Eutins Geschäfte von 11 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag in der „Herbst-Edition“ ein. Die hyggeligen Läden in der herbstlich geschmückten Innenstadt begeistern Passantinnen und Bummler. Untermauert wird das Shopping-Erlebnis durch ein passendes Rahmenprogramm mit Kürbissuppe bis hin zu aufregenden Treckern – der Marktplatz in Eutin wird zum Zentrum herbstlicher Unterhaltung.

Um den kürzer werdenden Tagen zu trotzen, feiert Eutin funkelnde Feste. Ein Highlight ist die „Lichterstadt Eutin“. Vom 25. November 2024 bis zum 4. Januar 2025 wird in der Eutiner Innenstadt und Stadtbucht eine historisch lebendige Lichterwelt geschaffen. Gemeinsam mit dem Nachtwächter entzünden Besucherinnen und Besucher die Laternen, staunen über funkelnde Rosenbeete und schwingen im größten Ballsaal Norddeutschlands das Tanzbein.

Holsteiner Herbstmarkt auf Gut Emkendorf

Vom 11. bis 13. Oktober lädt das stattliche Gut Emkendorf zum stimmungsvollen Herbstmarkt ein. Besucherinnen freuen sich auf eine Vielzahl an Ausstellern, die Kunst, Dekoration, Schmuck, Mode, Speisen und vieles mehr präsentieren. Zwischen 10 und 18 Uhr darf nach handgefertigten Unikaten gestöbert werden. Ein besonderes Highlight sind die Führungen durch das historische Herrenhaus, die um 13 und 14 Uhr angeboten werden und Interessierte in die Geschichte des Gutes eintauchen lassen.

Gruselspaß im Tierpark Arche Warder

Der Tierpark Arche Warder lädt am 1. November zwischen 16 und 20 Uhr

zu einer unvergesslichen Spuknacht ein. Der Park bietet die perfekte Kulisse für das schaurige Vergnügen, wenn in der mystischen Dämmerung unheimliche Geräusche die Stille durchbrechen und leuchtende Augen im Dunkeln erscheinen. Auch Geister und Gespenster treiben ihr Unwesen im Tierpark, um Spannung und Gänsehaut zu garantieren.

Glückstadt: Gaffeltreffen und Gänsehautmomente

Traditionssegler, ihre Schiffer und Mannschaften treffen sich jährlich im Herbst zu einem bunten Seglerfest, in dessen Mittelpunkt die Gaffelwettfahrt steht. Bis zu 40 Gaffelsegler finden sich am 28. September in Glückstadt ein, um Teil der ältesten Wettfahrt für Traditionssegler in Deutschland zu sein. Ein beeindruckendes Bild – sowohl im Hafen als auch auf der Elbe.

An Halloween, den 31. Oktober, nimmt Glückstadts „Henker“ seine Gäste auf eine schaurige Stadtführung mit. Der Rundgang unter dem Motto „Dunkle Zeiten“ zeigt die schummerigen Gassen von Glückstadt und verspricht echte Gänsehautmomente. Mehr Infos gibt es bei der Touristinformation Glückstadt.

Herbstzauber im Herzogtum Lauenburg

Auf Gut Basthorst öffnet vom 3. bis 6. Oktober der jährliche LEBENSART Herbstmarkt seine Pforten. Zahlreiche Kunsthandwerkerinnen und Händler präsentieren ihre hochwertigen Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Garten und vielen mehr.

Zwischen dem 1. und 4. November verwandelt sich die Möllner Altstadt zum Herbstmarkt in ein Schlemmer- und Karussell-Paradies mit Schmalzgebäck, Crêpes und herzhaften Köstlichkeiten.

Die einzigartige Kulisse auf dem Möllner Marktplatz, Kurparkplatz und Bauhof hat einen besonderen Charme. Der Markt hat eine lange Tradition, denn bereits im Jahr 1561 wurde der Herbstmarkt in der Eulenspiegelstadt erstmals urkundlich erwähnt.

Die Kürbis-Scheune in Worth ist ein Paradies für Herbstfans: Über 140 Kürbissorten, zum Dekorieren oder Verspeisen, gibt es zu entdecken. Wer möchte, kann direkt vor Ort seinen eigenen Kürbis schnitzen. Mehr Tipps zur bunten Jahreszeit im Herzogtum Lauenburg unter: herzogtum-lauenburg.de/saisonal/herbst

OSTSEE

Lichtermeer und Drachenfest auf Fehmarn

Der jährliche Kreativmarkt „Herbstzeit“ findet vom 4. bis 6. Oktober auf Fehmarn statt. Einheimische und regionale Kunsthandwerker bieten in der Alten Schule Petersdorf ihre Waren in herbstlichem Ambiente zum Verkauf an. Im Angebot sind Stick- und Strickwaren, Bilder, Kränze und Gestecke, Holz- und Filzarbeiten, Seifen, Getöpfertes und Schmuck.

In der darauffolgenden Woche erstrahlt der Senator-Thomsen-Park in Burg in außergewöhnlichem Licht. Vom 12. bis 16. Oktober verwandeln bunte Lampen, strahlende Lichter und beeindruckende Illuminationen Fehmarn in ein Lichtermeer. Neben unterschiedlichen Programmpunkten wie Fackelwanderungen und Lagerfeuer bietet der Tourismus-Service Fehmarn zusätzlich ein passendes Animationsprogramm für die kleinen Gäste an, um die dunkle Jahreszeit in gemütlicher Atmosphäre zu begrüßen.

Beim spektakulären Drachenfest erstrahlt nicht nur der Südstrand in Burgtiefe in bunten Farben, sondern auch der Himmel über der Sonneninsel Fehmarn. Das große Open-Air-Event bietet vom 18. bis zum 20. Oktober drei Tage lang zahlreiche Highlights wie Drachenshows mit ausgefallenen Groß-Drachen und Lenkdrachen, eine vielseitige Kinderanimation, viele Aktivangebote und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Herbstmesse in Haithabu

Auf der Herbstmesse in Haithabu am 26. Oktober präsentieren zahlreiche Handwerkerinnen und Händler ihre gefertigten Waren. Exklusiv für diesen Anlass werden auch spezielle Produkte mit Bezug zum UNESCO Welterbe Haithabu und dem Museum hergestellt. Das vielfältige Angebot reicht von Schmuck und Kleidung über Haushaltsgegenstände bis hin zu Schmiedewaren. Auf dem Vorplatz des Museums werden regionale Bio-Lebensmittel sowie wärmende Speisen angeboten. Ein stündlich wechselndes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Geländeführungen und vielen anderen Angeboten führt Interessierte noch weiter in die Welt der Wikinger. Weitere Informationen unter www.haithabu.de

Grusel-Shopping in Kappeln

Am 30. Oktober verwandelt sich die Kappelner Innenstadt in ein schaurig-schönes Gruselspektakel. Mit umherwabernden Geistern und stimmungsvoller Dekoration lädt die Stadt zum Grusel-Shopping ein. Kleine Monster und Geister durchstreifen verkleidet die Geschäfte und erbeuten Süßigkeiten. Das historische Sägewerk an der Mühle Amanda wird in ein unheimliches Geistersägewerk verwandelt. Gruselgestalten laden in dieser Geisternacht zwischen den Maschinen zum Schaudern ein. Auf dem Rathausmarkt erwartet Besucherinnen und Besucher eine beeindruckende Feuershow und für alle Hexen, Gespenster und gruselig Verkleideten gibt es einen Kostümwettbewerb.

Lübeck: Erntedank POPUP und Herbstmarkt

Der Lübecker Marktplatz verwandelt sich vom 4. bis 6. Oktober im Rahmen des Erntedank POPUPs in eine lebendige Festivalbühne. Das vielseitige Programm mit Livemusik und Foodtrucks wird begleitet von herbstlichen Bastelaktionen und stilvollem POPUP-Mobiliar. Frisches Bio-Obst und Säfte der Obst-Werkerei sowie die beliebten Kürbisse von Bio-Bauer Benett werden vor Ort verkauft. Am Sonntag eröffnet Pröpstin Petra Kallies den traditionellen Erntedank-Open-Air-Gottesdienst, zum Geläut der St. Marien-Kirche.

Vom 26. Oktober bis 3. November findet im Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck die 38. Hobby-Künstler-Ausstellung statt. Dieser Herbstmarkt ermöglicht sozialen Organisationen, Menschen mit Behinderung und Senioreninnen, ihre kreativen Arbeiten zu präsentieren und zu verkaufen. Die Ausstellung ist eine wunderbare Gelegenheit, handgefertigte Kunstwerke zu entdecken und dabei lokale Künstler und soziale Projekte zu unterstützen.

Travemünder Herbstdrachenfest

Am langen Wochenende vom 3. bis 6. Oktober erheben sich bunte Figuren am Travemünder Strandhimmel beim Herbstdrachenfest. Über 50 Drachenkünstler aus ganz Deutschland präsentieren ihre kreativen Flugobjekte, darunter chinesische Drachen und Comicfiguren. Das Fest beginnt mit einem „Freiflugtag“, bei dem Besucherinnen ihre eigenen Drachen steigen lassen können. Moderierte Flugshows und Einzelvorführungen bieten spannende Einblicke in die Kunst des Drachenfliegens. Entlang der Promenade gibt es eine Schlemmermeile und Kunsthandwerksstände, während Strandkörbe und Liegestühle zum Entspannen einladen.

Lichtermeer in Grömitz

Grömitz verwandelt sich vom 16. bis 20. Oktober in ein spektakuläres Lichtermeer, bei dem jeden Abend von 17 bis 22 Uhr der Kurpark bunt erstrahlt. Über zwanzig Stationen im Park werden in magisches Licht getaucht und bieten ein einzigartiges Schauspiel. Ein Gastronomiebereich im „Lichterdorf“ mit Heißgetränken, Grillspezialitäten und Süßspeisen rundet das Angebot beim Lichtermeer ab.



Kulinarikfest Lækkerschmecker in Flensburg

Wenn der Herbst an der Flensburger Förde Einzug hält, wird es richtig gemütlich – und mit der Erntezeit auch richtig lecker! Das „Lækkerschmecker“ Kulinarikfest am 4. und 5. Oktober bringt Gaumenfreuden, Aktionen und Wissen rund um das Thema Kulinarik in die Flensburger Innenstadt. Von 10 bis 18 Uhr wird ein vielfältiges Programm geboten, bevor am Abend besondere Veranstaltungen in den umliegenden Gastronomien stattfinden.

Kiel: Bauernmarkt und Lichtermeer

Ländliches Flair in der Landeshauptstadt: Beim Bauern- und Regionalmarkt präsentieren regionale Selbsterzeugerinnen und Anbieter vom 4. bis zum 6. Oktober 2024 ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte. Am Sonntag kann zudem in der Kieler Innenstadt zwischen 13 bis 18 Uhr geshoppt werden.

Zum Kieler Lichtermeer am Wochenende des 2. und 3. Novembers erleuchtet die Stadt bunt. Tagsüber laden attraktive Händler und Gastronominnen in skandinavisch angehauchter Atmosphäre auf einen Bummel in die Kieler Innenstadt ein. Sobald die Nacht Einzug hält, werden eine Vielzahl von prägnanten Gebäuden aufwendig illuminiert und in Szene gesetzt. Daneben gibt es auch Walking-Acts und arrangierte Parkanlagen, die von musikalischer Untermalung begleitet werden. Am Sonntag, den 3. November öffnen zudem die Geschäfte der Kieler Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.

Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee

Der Herbst mit all seinen Facetten hält Einzug im Freilichtmuseum Molfsee. Dort findet vom 28. September bis 6. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr der beliebte Herbstmarkt statt. Kürbisse in allen Formen und Farben, kuschelig warme Kleidung und der Duft von regionalen Köstlichkeiten locken Herbstfans auf das weitläufige Gelände des Museums. Über 130 Ausstellerinnen und Aussteller bieten zudem regionale Produkte und hochwertiges Kunsthandwerk. Die Anreise mit dem ÖPNV bietet sich aufgrund der begrenzten Parkplätze an. An allen Veranstaltungstagen verkehren Busse von Kiel und Flintbek im attraktiven 20-Minuten-Takt als zuverlässiger Herbstmarkt-Shuttle.

