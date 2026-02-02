Er ist der neue Stern am plattdeutschen Unterhaltungshimmel. Der Kiebitzreiher Landwirt und Platt-Comedian Jens Wagner begeistert mit seinen Bühnenprogrammen seine Fangemeinde in ganz Norddeutschland. Ganz nach dem Motto „Schönheit vergeht, aber Hektar besteht“ bringt er sein Publikum zum Lachen.

Als Wagner vor zehn Jahren sein erstes Bühnenprogramm in seiner Heimatgemeinde präsentierte, war nicht abzusehen, dass er Jahre später einer der erfolgreichsten Platt-Unterhalter Norddeutschlands ist. Mit dem Format „Comedy op platt“ wollte er sich von den üblichen Döntjes Erzählern absetzen und ein eigenes Format entwickeln. Wenn er loslegt, ist alles in Bewegung: Arme, Beine und Mimik. Wie schnell ziehende Wolken huschen die Gesichtsausdrücke über sein Gesicht. Nur mit dem Lachen spart er in guter Clowns-Tradition, umso mehr beben die Lachmuskeln des Publikums.

Seine unbekümmerte Art, mit dem Publikum umzugehen und für jeden einen „Schnack“ parat zu haben, kommt an. Seine Geschichten bezieht er aus seinem persönlichen Umfeld. Die Kindheit mit Oma und Opa auf dem Bauernhof, seine Jugend mit den ersten zarten Annäherungen zum weiblichen Geschlecht sowie das Zusammenleben mit seiner Frau Regine und die Probleme mit den Kindern werden auf der Bühne humorvoll ausgebreitet.

In seinen Programmen sollen sich alle Generationen wiederfinden. Auch in seinem neuen Stück „Wer hinfallt, mutt ok wedder opstahn“ erinnert der Platt-Comedian immer wieder an die Gemütlichkeit alter Zeiten und beklagt die Hektik und das Tempo der heutigen Zeit.

Wenn Wagner dann auch noch in verschiedene Rollen schlüpft, wie z.B. in die von Tratschtante „Alma Hoppe“, löst das im Publikum Begeisterungsstürme aus. Auch im NDR Fernsehen begeistert der Landwirt als Kultmoderator „Wilhelm Wuttke“.

Freitag, 13.02.2026. 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg