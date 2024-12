Ein Sturz in die eiskalten Fluten von Nord- und Ostsee beim Winterbaden, Outdoor-Fitness am Strand oder hinter dem Deich sowie Fackelwanderungen im winterlichen Schleswig-Holstein sind ganz besondere Outdoor-Erlebnisse für Gäste und Einheimische, weil sie nicht nur dem Körper guttun, sondern auch mit frischem Wind wieder für einen klaren Blick sorgen. Wer sich zwischen den Feiertagen sowie im neuen Jahr körperlich aktiv in der Natur des echten Nordens betätigen möchte, der kann hier spannende Tipps der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein finden.

NORDSEE

Spaziergänge durch das Schimmelreiter-Land rund um Husum

Nichts macht den Kopf so frei wie ein Spaziergang oder eine Wanderung auf dem Nordsee-Deich. Ausgerüstet mit wind- und wasserfester Bekleidung kann man auch im Winter in der Husumer Bucht entlang des Nationalparks Wattenmeer spazieren gehen und den Blick auf die weltweit einmalige Naturlandschaft genießen. Die nordfriesische Hafenstadt selbst ist ebenfalls ein gutes Pflaster für ausgedehnte Spaziergänge. Ob bei einer geführten Stadt- oder Themenführung oder den beliebten Outdoor-Escape-Angeboten von Nordic Escape: Eine Tour durch Husum gibt Einblicke in die maritime Vergangenheit und Gegenwart des „Metropölchens“ an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste.

Aktive Tipps vom Heilbäderverband Schleswig-Holstein

An sonnigen Tagen zieht es fast jedermann nach draußen. Aber auch wenn der Wind ordentlich bläst, ist das nicht nur angenehm, sondern die Bewegung an der frischen Luft ist auch sehr gesund. In den Seeheilbädern Schleswig-Holsteins mit ihrer wunderschönen Natur ist man dafür bestens für diverse Outdoor-Aktivitäten vorbereitet. Die Strände und Deiche laden zum Joggen, Walken oder Radeln ein. Zudem gibt es diverse Fitnesskurse, die bei gutem Wetter am Strand stattfinden.

Im Nordsee-Heilbad Büsum schöpfen Gäste neue Energie. Ausgedehnte Deichspaziergänge am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer fördern die Fitness und streicheln die Seele. Beliebter Treffpunkt für sportlich Aktive ist der Vital-Parcours im Wohlfühlgarten hinter dem Deich. Die neuen Outdoor-Fitnessgeräte sind für alle kostenfrei nutzbar und animieren dazu, sich an der frischen Luft zu bewegen.

Gesund und schwungvoll durch das Jahr kommen Gäste auch in Friedrichskoog mit seinem frischen, gesundheitsfördernden Reizklima. Ob Schwimmen, Wattwandern, Klima Walking, Yoga am Deich oder Wandern und Radfahren durch das weite Marschland: In Friedrichskoog gibt es viele Möglichkeiten, einen Aktivurlaub zu verbringen. Wer sich im Freien bewegen möchte, begibt sich auf den etwa 3,5 Kilometer langen Rundwanderweg und tankt in der Natur neue Energie. Auch der Meeresboden lädt im Winter zu einer Wattwanderung ein, auf der sich Herzmuschel, Wattwurm und Co. erkunden lassen. Die Natur von Dithmarschen einmal anders erleben können Gäste auf einer Wanderung mit den Friesen-Lamas in Michaelisdonn, rund 25 Kilometer von Friedrichskoog entfernt. Die Begegnung mit den „Delfinen der Heide“ ist ein besonderes Erlebnis für große und kleine Wanderfreunde.

Nordic Walking am Pellwormer Deich entlang, mit Blick über die Insel, auf das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer und die Insel- und Halligen-Welt: Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Zu Fuß lässt sich die Natur der drittgrößten nordfriesischen Insel am besten entdecken. Flaches Gelände, gut ausgebaute Wege und Straßen und nicht allzu viel Autoverkehr sind optimale Bedingungen für einen entspannten Spaziergang oder einen sportlichen Walk.

Wer rastet, der rostet? Nicht auf Föhr! Auf der beliebten Nordseeinsel haben Sportbegeisterte die Wahl zwischen vielen verschiedenen Sport- und Aktivangeboten wie etwa Radfahren in der grünen Marsch, Reiten im Watt sowie Wind- und Kitesurfen. Direkt am Strand in Wyk und Utersum finden regelmäßig Sportkurse wie Strandgymnastik statt. Auf keinen Fall fehlen darf bei einem Besuch der „Friesischen Karibik“ eine Wattwanderung durchs Weltnaturerbe Wattenmeer. Klimawalking am Strand kombiniert Spaß an der Bewegung mit dem gesundheitsfördernden Nordseeklima. Klima Walking gilt als besonders gelenkschonend sowie herz- und kreislaufstärkend und ist somit die ideale Bewegungsform bis ins Alter. Mit oder ohne Walking-Stöcke geht es direkt an der Brandungszone entlang, salzhaltige Luft und mildes und wohltuendes Reizklima inklusive.

Nordstrand – Radfahren und Wandern am Deich

Auf Nordstrand halten sich Gäste beim Radfahren fit. Die gut ausgebauten Radwege am Deich und mitten durchs grüne Marschland sind wie gemacht, um sich auf Inseltempo zu bringen. Begleitet vom Blöken der flauschigen Deichbewohner fährt es sich Außendeichs eher sportlich, Innendeichs deutlich geschützter. Wer direkt am Meer radelt, stärkt in der salzhaltigen Luft die eigenen Abwehrkräfte. An Tagen, an denen der Wind grundsätzlich von vorne kommt, hilft der Schub vom E-Bike.

Auch ausgiebige Spaziergänge oder Wanderungen bieten sich im Winter auf Nordstrand an. Einheimische empfehlen eine Wanderung entlang der Deichpromenade. Im Frühjahr 2018 wurde am Norderhafen der erste Klimadeich an der Westküste eingeweiht. Höher, flacher, breiter als seine Vorgänger, dazu mit einer Aufstockungsoption für die Deichkrone, für den Fall, dass in der Zukunft der Meeresspiegel stärker ansteigt. Vom Fährhafen Strucklahnungshörn bis zum Norderhafen können Spaziergehende in erhabener Position, direkt auf dem Küstenbauwerk flanieren. Der Panoramaweg ist barrierefrei, dazu mit abwechslungsreichen Verweilzonen und informativen Thementafeln ausgestattet. Oder wie wäre es mit einer Wanderung auf dem Meeresboden? Die Schutzstation Wattenmeer bietet auch im Winter Wattwanderungen an, zum Beispiel ab der Badestelle Fuhlehörn.

Robbenwatching und Anbaden auf Helgoland

Auf Helgoland sind kleine Pölsterchen ganz automatisch in Gefahr, denn es gibt nur ein Taxi und Gäste wie auch Einheimische sind somit auf den eigenen Bewegungsapparat angewiesen. Noch mehr Bewegung bieten die „Helgoländer Gesundheitsprogramme“, naturgegebene Aktivitäten wie etwa lange und ausgiebige Spaziergänge, Jogging oder Walking. Durch die natürlichen, landschaftlichen Unterschiede und Höhenmeter der Insel sind diese individuell und auf die persönlichen Ansprüche regulierbar, vom Treppen-, Strand- oder Klippenrandweg-Lauf.

Ein ganz besonderes Naturspektakel lässt sich auf der Helgoländer Düne beobachten. Anfang November verwandelt sich die Nebeninsel „Düne“ zum Kreißsaal für die größte, freilebende Kegelrobbenkolonie Deutschlands. Bei der Geburt eines Robbenbabys dabei zu sein, ist ein unvergessliches Erlebnis und gehört zum absoluten „MUST-DO“ für Kulleraugenverliebte. Dank des Wintererlebnispfads, der eigens zu diesem Zweck eingerichtet wurde, haben Besuchende die Möglichkeit, dieses Naturphänomen auf sichere Art und Weise zu beobachten. Der Panoramaweg am Nordstrand, speziell angelegte Bohlenwege und Aussichtsplattformen ermöglichen es Naturliebhabern, einen beeindruckenden Blick auf die Tiere zu werfen, ohne sie zu stören.

Am 1. Januar sind gute Kondition und Fitness gefragt. Und vor allem Mut. Das neue Jahr wird auf Helgoland mit dem Anbaden begrüßt. Und wenn man nicht so fit ist oder sich das nicht zutraut? Dann kann man auch von der Landungsbrücke die Teilnehmenden ermutigen oder wenigstens kurz die Zehen ins frische Nass eintauchen.

Winter-Wattwanderung auf Eiderstedt

Still, wild, einzigartig – Das Wattenmeer im Winter entdecken: Nicht nur im Sommer, auch im Winter ist eine Wattwanderung auf der Halbinsel Eiderstedt ein ganz besonderes Erlebnis. Die Schutzstation Wattenmeer bietet ganzjährig geführte Touren in St. Peter-Ording und Westerhever an. Dabei entdecken Teilnehmende die faszinierende Welt des Wattenmeers – von den Salzwiesen bis hin zu den Tieren, die hier leben, wie Wattwürmer, Muscheln oder Vogelarten. Besonders im Winter zeigt die Wattlandschaft eine ganz eigene, stille Schönheit, die einen Besuch unvergesslich macht. Neben klassischen Wattwanderungen gibt es auch thematische Touren, wie Strand- und Salzwiesenspaziergänge, Nachtwanderungen oder auch familienfreundliche Entdeckungsrunden.

Strandsegeln zu jeder Jahreszeit in St. Peter-Ording

Strandsegeln am Strand von St. Peter-Ording bietet eine faszinierende Möglichkeit, die Natur und einzigartige Atmosphäre der Nordseeküste zu erleben. Ganzjährig locken die weiten, scheinbar endlosen Sandstrände von St. Peter-Ording mit idealen Bedingungen für dieses besondere und exklusive Vergnügen. Mit einem dreirädrigen Strandsegler, der lautlos vom Wind angetrieben wird, können nicht nur Wassersportbegeisterte, sondern auch Einsteiger und Einsteigerinnen die Freude an diesem Sport entdecken – unter Anleitung erfahrener Trainer. Die Kurse vermitteln eine praktische und theoretische Einführung in diesen spektakulären Sport und beinhalten alle wichtigen Sicherheitshinweise. Wenn der Wind günstig steht, können die Teilnehmenden bereits am ersten Kurstag über den Strand sausen.

Wintererlebnisse auf Sylt

Bei einem Spaziergang entlang des Flutsaums ist der Winter die beste Zeit, um tief Luft zu holen: In den steifen Brisen, die der Nordseewind im Winter an Land weht, ist die Konzentration an Mineralien in der Luft besonders hoch. Eine Wanderung über den schlickigen Meeresboden der Nordsee ist zu jeder Jahreszeit ein besonderes Erlebnis. Die Schutzstation Wattenmeer in Rantum bietet Winter-Wattwanderungen im Rantumer Schlickwatt an. Wer aber lieber auf Holzstegen und kleinen Wegen durch die Dünenlandschaft unterwegs ist, bekommt bei einer Dünenwanderung mit dem Erlebniszentrum Naturgewalten Einblicke in den Artenreichtum dieses Lebensraums. Im Winter bietet die Sylt4Fun Halle in Wenningstedt-Braderup eine klimafreundliche Eislauffläche aus Kunststoff an, wo Groß und Klein ihre Runden und Pirouetten drehen oder Eishockey spielen können. Eiskaltes Vergnügen ist beim Weihnachtsbaden in Westerland am 26. Dezember garantiert, wenn sich 150 Personen in die Fluten der Nordsee trauen.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Abenteuer in der winterlichen Natur von Malente

In der Winterzeit verwandelt sich Malente bei Schnee und Eis in ein wahres Winterwunderland. Die sanften Hügel und Wälder sind mit einer glitzernden Schneedecke überzogen, die die Landschaft in ein traumhaftes Bild taucht. Und auch wenn der Schnee vielleicht ausbleibt, lädt die erfrischende, klare und kalte Luft zu langen Spaziergängen ein, bei denen Aktive die Ruhe und Schönheit der Natur genießen können. Eine Wanderung durch den winterlichen Wildpark ist der Startpunkt in Richtung Holzbergturm. Von hier aus ist der Blick über die Holsteinische Schweiz zu jeder Jahreszeit ein Highlight.

Wer die Region von den Schienen aus erleben möchte, kann auch im Winter eine Fahrt mit der Naturpark-Draisine unternehmen. Warme Kleidung und Thermoskannen gefüllt mit Heißgetränken helfen auf der Fahrt, bei der sich alle Aktiven auf der 17 Kilometer langen Bahnstrecke in Richtung Lütjenburg warm strampeln können.

Eutin – Aktive Auszeiten mit wunderschöner Aussicht

Wer feinste Kultur mit Sport in der Natur auch in der kalten Jahreszeit verbinden möchte, der ist in Eutin genau richtig. Denn hier gibt es gleich mehrere aktive Möglichkeiten, um sich einmal ordentlich durchpusten zu lassen. Die knapp 20 Kilometer lange Wanderung „Felder und Seen Rundweg“ führt entlang der vier größeren Seen Eutins, zur Altstadt, an Ufern, durch Feldmark und naturnahe Wälder. An den zum Teil hügeligen und steilen Seeufern können Wandernde Weite und wunderschöne Ausblicke genießen. Wer eher einen kürzeren Rundweg bevorzugt, für den ist die Gesundheitswanderung um den malerischen Großen Eutiner See ideal. Der 8,6 Kilometer lange Wanderweg wird um insgesamt zehn Stationen ergänzt, bei denen auf Tafeln Atemübungen und andere (natur-) bewusstseinsstärkende Aufgaben zum Nachmachen abgebildet sind.

Winternatur quer durch die Holsteinische Schweiz

Die Holsteinische Schweiz, bekannt für ihre sanft hügelige Landschaft, ist auch im Winter ein wahres Wanderparadies. Auf mehr als 270 Kilometern lädt der Naturpark dazu ein, auf verschneiten Pfaden, ruhigen Forstwegen und entlang malerischer Dorfstraßen die stille Schönheit der Region zu entdecken. Für Wanderfreunde stehen insgesamt 27 gut ausgeschilderte Rundwanderwege, ein Fernwanderweg sowie zahlreiche unbeschilderte Routen zur Auswahl. Zudem verlaufen zwei Pilgerrouten durch die idyllische Region.

Eislaufen in Bad Segeberg

Bis zum 5. Januar können Aktive auf der Eislaufbahn in Bad Segeberg bei Möbel Kraft noch ihre Runden ziehen. Die Eisbahn ist die größte mobile und überdachte Eislaufbahn in Schleswig-Holstein.

OSTSEE

Lama-Wanderungen am Ostseestrand

Erholung und Entspannung stehen bei den geführten Lama-Wanderungen an der Lübecker Bucht im Vordergrund. In der herbstlichen und winterlichen Atmosphäre der Ostsee begleiten Tierfans die sanftmütigen Lamas entlang des Strandes. Die Tiere strahlen eine beruhigende Gelassenheit aus, die sich schnell auf die Wandergruppen überträgt. Die Lama-Wanderungen finden während der Wintermonate zwölfmal in den Ostseeorten Rettin und Haffkrug statt.

Bernsteinführungen – Auf der Spur des Goldes der Ostsee

Ein weiteres Highlight an der Ostsee im Herbst und Winter ist die beliebte Bernsteinführung. Die Ostsee spült hier täglich Bernsteine an und Natur-Guides zeigen den Teilnehmenden, wie und wo sie das sogenannte „Gold der Ostsee“ am besten finden können. Bei diesen spannenden Naturerlebnissen wird nicht nur nach Bernsteinen gesucht, sondern auch die Geschichten und Mythen rund um das fossile Harz lebendig gemacht. Gerade in den kühlen Monaten bietet die Ostseeküste ideale Bedingungen, um wertvolle Bernsteine zu entdecken. Und wer Bernstein findet, darf ihn auch behalten. Die Bernsteinführung wird in den Wintermonaten insgesamt zehnmal in Pelzerhaken und Sierksdorf angeboten.

Fackelwanderungen – Stimmungsvolle Abende am Meer

Wer Erholung und Ruhe im Ostseeurlaub sucht, sollte sich die geführten Fackelwanderungen an den Stränden der Lübecker Bucht nicht entgehen lassen. Bereits seit über zehn Jahren bieten die abendlichen Strandspaziergänge eine zauberhafte Möglichkeit, die Ostsee im Herbst und Winter auf ganz besondere Weise zu erleben. Der Fackelschein, der sich auf dem Wasser spiegelt, und der Klang der Wellen schaffen eine unvergessliche Atmosphäre. Ein lokaler Guide erzählt während der Wanderung Geschichten und Anekdoten aus der Region, während die Teilnehmenden die frische Meeresluft genießen und ins Gespräch kommen. Die Fackelwanderungen am Strand werden insgesamt fünfzehnmal wechselnd in den Ostseeorten Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Pelzerhaken und Rettin bis Mitte Januar 2025 angeboten.

Eiswelt Scharbeutz – die größte Eisbahn Schleswig-Holsteins

In der Eiswelt Scharbeutz erleben Gäste den Winter von seiner schönsten Seite: Schlittschuhlaufen auf zwei großen Echteis-Flächen, verbunden durch die längste Schlittschuhschleife Norddeutschlands, die durch den illuminierten Kurpark und sogar auf einer eigenen Brücke über den Kurparksee führt. Actionreich geht es auch in der separaten Eisstock-Arena zu, wo Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen. Die Eiswelt Scharbeutz steht noch bis zum 16. Februar 2025 im Scharbeutzer Kurpark.

Fackelwanderungen in Travemünde

Noch bis Ende Februar 2025 wird es bei den geführten Fackelwanderungen am breiten Sandstrand in Travemünde hell und heimelig. Die Wanderung beginnt an der Tourist-Information Travemünde. Hier erhalten die Teilnehmenden ihre Fackeln. Die 90-minütige Führung startet immer freitags um 19 Uhr. Im warmen Licht der brennenden Fackel geht es hinaus zur grün-weißen Barke, dem Leuchtfeuer auf der Nordermole und dann weiter am Strand entlang bis zur Seebrücke. Dabei lauschen die Gäste spannenden Geschichten über das Seebad – mal historisch, mal vergnüglich. Die außergewöhnliche Kulisse der ein- und ausfahrenden „dicken Pötte“ bildet den Hintergrund für dieses stimmungsvolle Erlebnis.

Erfrischender Start ins neue Jahr: Anbaden in Grömitz

Ein frostiges Abenteuer erwartet alle Wagemutigen, die das neue Jahr auf ganz besondere Weise begrüßen möchten: Das fünfte Neujahrsanbaden in Grömitz lädt alle Unerschrockenen ein, sich am 1. Januar 2025 pünktlich zum Jahresbeginn in die erfrischenden Fluten der Ostsee zu stürzen. Das Warm-Up für das Anbaden startet um 13 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz. Um 14:30 Uhr ist es dann so weit. Alle Wagemutigen nehmen dann gemeinsam mit DJ Crazy Ardo Kurs zum Strand, um sich in die eiskalten Fluten der Ostsee zu stürzen. Die Anmeldungen für das Anbaden ist sowohl online als auch persönlich in der Tourist-Info bis zum 31. Dezember 24, 14 Uhr möglich. Kurzentschlossene haben zudem die Möglichkeit, sich am 1. Januar zwischen 11 und 12 Uhr direkt in der Passage der Grömitzer Welle anzumelden, wo auch Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Schließfächer können leider nicht genutzt werden. Im Anschluss an das erfrischende Abenteuer lädt die Sauna- und Badelandschaft der „Grömitzer Welle“ dazu ein, sich kostenfrei anderthalb Stunden lang aufzuwärmen und zu entspannen. Die Teilnehmenden werden für ihren Mut mit einer persönlichen Urkunde belohnt, die nach dem Anbaden bis 16 Uhr in der Passage der Grömitzer Welle abgeholt werden kann.

Hafenführung in Niendorf

Der malerische Hafen Niendorf an der Ostsee ist ein beliebtes Fotomotiv für Einheimische und Gäste. Ostseebotschafter Theo Bauernschmidt lädt ein zu eindrucksvollen Hafenführungen ab Treffpunkt Hafen Info. Der Experte erzählt am 27. Dezember 2024 und 3. Januar 2025 jeweils um 10 Uhr Wissenswertes über Schiffe und Fische.

Rundgang durch das Seebad

Timmendorfer Strand zu Fuß entdecken: Bei einem geführten Rundgang ab Timmendorfer Platz (27. Dezember 2024 und 3. Januar 2025 jeweils ab 10:30 Uhr) können die Teilnehmenden die schönsten Plätze und Sehenswürdigkeiten des Seebads entdecken und erfahren auch Geschichten von Stars & Sternchen. Auf dem Weg liegen traditionsreiche Gebäude sowie moderne und alte Architektur. Spaziergehende können dabei Travemündes Promenaden und das besondere Flair vom Sehen und Gesehenwerden entdecken.

Fackelwanderung in Timmendorfer Strand und Niendorf

Auch in Timmendorfer Strand und Niendorf/Ostsee gibt es in den Wintermonaten gemütliche Fackelwanderungen. Der Ostseebotschafter Frans Ijben begleitet die winterlichen Wanderungen mit Feuer und Flamme und mit Erzählungen sowie spannenden Geschichten. Für die Teilnehmenden stellt die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH Wachsfackeln (Erwachsene) und LED-Fackeln (Kinder) für die Tour bereit. Nur solange der Vorrat reicht.

Die einstündigen Fackelwanderungen in Timmendorfer Strand finden statt am 3. und 31. Januar sowie am 28. Februar 2025, jeweils um 19.30 Uhr ab Trinkkurhalle.

Die ebenfalls einstündigen Wanderungen in Niendorf/Ostsee finden statt am 10. Januar, 7. Februar und 7. März 2025, jeweils um 19.30 Uhr ab Seebrückenvorplatz, Niendorf/Ostsee (Niendorfer Balkon).

Discgolf mit Ostseeblick in Kellenhusen

Kellenhusen ist nicht nur im Sommer ein beliebtes Ziel, sondern auch in der kalten Jahreszeit. Ein Highlight ist hier Discgolf – eine besondere Freizeitaktivität, die Spaß, Sport und Naturerlebnis perfekt vereint. Eine Mischung aus Golf und Frisbee, die Teilnehmende direkt am Südstrand genießen können. Die Discgolf-Anlage in Kellenhusen gehört zu den größten in Deutschland und bietet 22 spannende Bahnen mit Ostseeblick. Es sind keine Vorkenntnisse nötig und der Sport kann von allen Altersschichten gespielt werden. Leihscheiben und Zubehör gibt es gegen Pfandgebühr im Tourismus-Service. Die öffentliche Anlage ist ganzjährig nutzbar, kostenlos und immer zugänglich.

Winterliches Baden, Surfen und Wandern auf Fehmarn

Für Mutige gibt es in den Wintermonaten einen eisigen Wasserspaß auf Fehmarn: Winterbaden ist mehr als nur eine Mutprobe – es ist ein Erlebnis, das Körper und Geist belebt. Die kalte Luft und das frische Wasser sorgen für einen sofortigen Adrenalinschub und stärken das Immunsystem.

Kitesurfen im Winter hat seinen eigenen Reiz: Wassersportler, die sich in Neoprenanzüge hüllen und in der eisigen Ostsee surfen, finden sich oft in einer magischen Kulisse wieder – an leer gefegten Stränden in atemberaubenden Landschaften.

Fehmarns Rad- und Wanderrouten locken auch in den Wintermonaten mit klarer Luft, sanften Wellen und beeindruckenden Ausblicken auf das weite Meer. Egal ob bei einem Spaziergang am Strand oder einer Tour durch die winterlichen Naturschutzgebiete – Fehmarn zeigt sich in der kalten Jahreszeit von seiner besonders zauberhaften Seite.

Eisbaden mit den Eisbademeisters in Flensburg

Von November bis März treffen sich die Eisbademeisters Flensburg regelmäßig zum Winterbaden an jeweils zwei Badetagen pro Monat. Jeder Badetag wird durch einen Sponsor/Paten unterstützt. Für jeden Badenden wird ein Betrag gespendet, der abwechselnd sechs sozialen Projekten in der Region zugutekommt. Natürlich dürfen Sponsoren auch einen gesamten Badetag mit einem Pauschalbetrag unterstützen. Außerdem wird es vor Ort eine Spendendose geben.

